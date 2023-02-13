Минобороны РФ: более тысячи единиц техники задействовано в строительстве водовода на Донбасс

Предположительно уже этой весной из Ростовской области по новому водоводу начнет поступать вода в населенные пункты ДНР. К его строительству привлечено более 2,6 тысячи военных строителей.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Там заявили, что более тысячи единиц техники задействовано в строительстве водовода на Донбасс. Работа ведется круглые сутки, чтобы жители республики наконец-то смогли пользоваться водопроводной водой.Трубопровод проходит через территории Ростовской области и Донецкой Республики, соединяя реку Дон с каналом Северский Донец – Донбасс. Как сообщили в Минобороны РФ, после запуска через него в Донецк и другие населенные пункты региона сможет ежедневно поступать до 300 тысяч кубических метров чистой питьевой воды.Это сложное гидротехническое сооружение состоит из двух нитей протяженностью по 200 километров, а также включает в себя ряд элементов инфраструктуры. Это насосные и трансформаторные станции, накопители воды на десять тысяч кубометров и многое другое.В процессе строительства его план был скорректирован с учетом сезонных паводков Дона, а также заболоченности речной поймы.Сейчас российские военные строят водозаборный узел на реке Дон, монтируют насосные станции, укрепляют берега и производят другие работы.Ранее место строительства водовода посетил заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин. Он осмотрел строительную площадку и ознакомился с ходом работ.