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Минобороны РФ: более тысячи единиц техники задействовано в строительстве водовода на Донбасс

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Минобороны РФ: более тысячи единиц техники задействовано в строительстве водовода на Донбасс

Предположительно уже этой весной из Ростовской области по новому водоводу начнет поступать вода в населенные пункты ДНР. К его строительству привлечено более 2,6 тысячи военных строителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Там заявили, что более тысячи единиц техники задействовано в строительстве водовода на Донбасс. Работа ведется круглые сутки, чтобы жители республики наконец-то смогли пользоваться водопроводной водой.

Трубопровод проходит через территории Ростовской области и Донецкой Республики, соединяя реку Дон с каналом Северский Донец – Донбасс. Как сообщили в Минобороны РФ, после запуска через него в Донецк и другие населенные пункты региона сможет ежедневно поступать до 300 тысяч кубических метров чистой питьевой воды.

Это сложное гидротехническое сооружение состоит из двух нитей протяженностью по 200 километров, а также включает в себя ряд элементов инфраструктуры. Это насосные и трансформаторные станции, накопители воды на десять тысяч кубометров и многое другое.

В процессе строительства его план был скорректирован с учетом сезонных паводков Дона, а также заболоченности речной поймы.

Сейчас российские военные строят водозаборный узел на реке Дон, монтируют насосные станции, укрепляют берега и производят другие работы.

Ранее место строительства водовода посетил заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин. Он осмотрел строительную площадку и ознакомился с ходом работ.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:52
    +2
    Поясните,снабжать водой из Северского Донца уже нельзя?Что мешает?Обстрелы,вероятность заражения воды всякой гадостью?
    1. DenD
      DenD Сегодня, 12:05
      +2
      Там большие сложности в Славянске, насколько я помню. Насосная станция или что то в этом роде. Ну и плюс, как вы заметили, высока вероятность диверсии. Одним словом проще пустить воду из России, чем плюхаться со Славянским водоводом. Крым вам, как наглядный пример, когда украинцы канал перекрыли.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:16
      0
      Нет. 90% канала в руках ВСУ. Что они там могут устроить никто не знает. От банального уничтожения канала, до закладки гадости какой. А до захвата Славянска как до Пекина.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:28
        +1
        hi Не захвата,а освобождения.Впрочем,да-Пригожин рассказал о приблизительных сроках освобождения Донбасса.Кстати,тот же Крымский канал находится под угрозой.Сооружения на Каховском водохранилище находятся на левобережье,однако угроза их разрушений очень вероятна.
  2. mildsar
    mildsar Сегодня, 11:54
    +1
    Очень важная новость! Много раз читал про проблемы с водой на Донбассе.
  3. МЮД
    МЮД Сегодня, 11:59
    -4
    Эти "телодвижения", напоминают операцию по вырезанию гланд через одно сидячее место. Вместо того, что бы отодвинуть фронт, и обойтись местными ресурсами, мы будем строить дорогой водовод, который потом ни кому не будет нужен ибо качать воду так же накладно. И все дела до этого так же через ранее упомянутое место. Нет бы в 2014 г. взять в состав России, желающие территории Украины. Нет же мы строили обходную железнодорожную ветку, строили крымский мост, наращивали генерацию в Крыму. Поз же будем восстанавливать разбитые в хлам города. Просто гениальные решения. И везде освоение выделенных государственных денег.
    1. Maverick1812
      Maverick1812 Сегодня, 12:02
      -4
      Зрите в корень: на государственных деньгах будут "сидеть" люди! Те же, кто за импортозамещение отвечал!
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:42
    +1
    Там от Дона и так ручеек остался. Последние годы обмелел совершенно.