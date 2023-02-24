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Школьная программа с А.Солженицыным и Н.Островским «в одном флаконе»: воспитание патриота или путаница в головах юного поколения

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Школьная программа с А.Солженицыным и Н.Островским «в одном флаконе»: воспитание патриота или путаница в головах юного поколения

С момента распада СССР, власти нашей страны пытаются найти некие скрепы, которые консолидируют общество и сделают его более патриотичным. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня применялись самые разные методы и концепции, которые, как показывает текущая ситуация, не принесли сколько-нибудь значимого результата.


Почему так происходит? Причина вполне прозаична. Все дело в том, что каждые новые скрепы»противоречат предыдущим, что создает в головах наших сограждан некий когнитивный диссонанс. При этом усиливает данный эффект то, что противоречащие друг другу концепции внедряют одни и те же люди.

Яркий пример, мягко говоря, странности вышеупомянутого подхода в своем видео разобрал популярный блогер и историк Клим Жуков.
С его слов, еще совсем недавно российские власти были уверены, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (по крайней мере «облегченная версия») должен обязательно присутствовать в школьной программе. Жуков подчеркнул, что это тот самый Солженицын, которого сегодня те же власти обвиняют в перекручивании исторических фактов и «очернении» советского наследия.

В то же время, со слов блогера, сегодня, когда СССР пытаются превратить в очередную скрепу, Солженицына не собираются исключать из школьной программы. Вместо этого туда хотят добавить Николая Островского и его произведение «Как закалялась сталь».

По мнению Жукова, после прочтения в рамках одной школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «Как закалялась сталь» Островского, у российских подростков не то, что не сформируется чувство патриотизма, но и возникнет страшная путаница в голове.

Более того, как подчеркнул историк, Николай Островский всю жизнь посвятил борьбе с капитализмом, что естественно красноречиво выражается в его произведениях. В то же время, у нас в стране продолжает расти число олигархов-миллиардеров, что также вызовет немало вопросов у подрастающего поколения к тем самым «основам», за которые они должны будут бороться.

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Использованы фотографии:
pixabay.com
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:37
    +7
    не работает это все потому что скрепы - не для олигархов. плевать они хотели на скрепы. главное прибыль срубить. даже если это будет в ущерб скрепам.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:45
      +4
      Солженицын враг и лжец !!! Он даже свою боевую биографию сочинил, был командиром батареи звуковой разведки 794-го ОАРАД (Отдельного Армейского Разведывательного Артиллерийского Дивизиона), это от линии фронта достаточно далеко и не представляло реальной опасности. Весь его сочинительский бред собрать и отправить его друзьям в США.
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:38
    +11
    Солженицына точно из школьной программы убирать нужно, так и не понял что в его писанине великого нашли. Хрень полная и не детская.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:44
      0
      Ну... "Матрёнин двор" я бы оставил.
      А остальное... Согласен.
      В топку! (с)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:48
      +4
      Так "великим" его при пьяном кучере сделали, когда американские кураторы писали нам школьные учебники убивая лучшую в мире систему образования СССР.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:56
        0
        Да ему и сейчас некоторые деятели памятные доски лепят..... к сожалению.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:40
    +6
    Солженицын - псевдоним-издевательство, произошел от слова солгать!
    Он Солжет и не дорого возьмёт - купленный Западом демагог.
    1. DonPlease
      DonPlease Сегодня, 10:48
      +2
      Опять нашли проблему,это не тотальная непрофпригодность министров,а солженицын.Он во всех проблемах виноват?Может хватит,стоит поискать причину реальную?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:57
        0
        Реальнач причина давно известна. Солженицин - всего лишь один эпизодов этой причины.
  4. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:40
    +5
    Солженицына убрать из школьной программы, Островского включить.
    Нельзя пускать на самотек воспитание детей. Иначе можем получить зигующих малолеток...
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:54
      0
      Предлагаете барчуков воспитывать в духе коммунизма? laughing Папашки богатеи за такое кадык вырвут, зачем им собственные детишки с ножом за пазухой. bully
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:42
    +6
    smile Ладно только школьные учебники, но и наши современные художественные фильмы о ВОВ это полный отпад...обязательно в них присуствует злобный сотрудник НКВД,невинная жертва Гулага,махровый уголовник со спецподготовкой спецназовца и какая нибудь красотка школьного возраста одним ударом вырубающая двухметрового солдата эсэсовца.
    Смотришь такие фильмы и думаешь, что там такое забористое курил режиссер при съемках этого произведения искусства.
    1. DonPlease
      DonPlease Сегодня, 10:46
      +3
      Так еще из госбюджета дабт деньги на такие подделки,а в случае провала картины - никому нет дела,дальше дают деньги тем же людям
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:52
      0
      Ну да, а еще отглаженная форма у бойцов на передовой и девушки курящие папиросы без затяжки пачками, молодежь смотрит на такое как на мультик веселый, а не трагедию.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:42
    +7
    Выбросить Солженицина СРОЧНО! И вернуть советскую систему воспитания и образования без всяких ЕГЭ и Болонской системы. Да уже в Болоньи признали, что та система не работает, а в РФ все еще пользуются!
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:45
    0
    У дураков будет путаницы. Кто поумнее поймёт, что нельзя все принимать на веру. Не надо недооценивать подростков.
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:48
    0
    Школа, как и любой ВУЗ, как и государство в целом должно иметь чётко сформулированную основоположниками идеологию.
    Исходя из этой идеологии формируется воспитание, учебная программа, в том числе составляются учебники литературы.

    Государство без государственной, общеобязательной, конституционно установленной идеологии - как корабль без компаса и без руля.

    А в РФ государственной идеологии нет в силу прямого запрета в статье 13 колониальной, навязанной американскими советниками ЕБНу Конституции РФ 1993 года.

    Отсюда вся антисоветская блевотина в школьной программе литературы вроде изменника и предателя Родины Солженицына, который всю свою никчемную жизнь потратил на обливание грязью своей Советской Родины СССР из-за океана по указке ЦРУ, сочиняя клеветнические пасквили на советский строй и советский образ жизни.

    И пока руководство РФ будет официально чествовать предателей, изменников Родины, врагов СССР и России, ставить им памятники Солженицыну, Краснову, Маннергейму наши дети и внуки будут впитывать всю эту шизофрению несовместимых взглядов.
  9. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 10:48
    -2
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