Школьная программа с А.Солженицыным и Н.Островским «в одном флаконе»: воспитание патриота или путаница в головах юного поколения

С момента распада СССР, власти нашей страны пытаются найти некие скрепы, которые консолидируют общество и сделают его более патриотичным. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня применялись самые разные методы и концепции, которые, как показывает текущая ситуация, не принесли сколько-нибудь значимого результата.
Почему так происходит? Причина вполне прозаична. Все дело в том, что каждые новые скрепы»противоречат предыдущим, что создает в головах наших сограждан некий когнитивный диссонанс. При этом усиливает данный эффект то, что противоречащие друг другу концепции внедряют одни и те же люди.
Яркий пример, мягко говоря, странности вышеупомянутого подхода в своем видео разобрал популярный блогер и историк Клим Жуков.
С его слов, еще совсем недавно российские власти были уверены, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (по крайней мере «облегченная версия») должен обязательно присутствовать в школьной программе. Жуков подчеркнул, что это тот самый Солженицын, которого сегодня те же власти обвиняют в перекручивании исторических фактов и «очернении» советского наследия.
В то же время, со слов блогера, сегодня, когда СССР пытаются превратить в очередную скрепу, Солженицына не собираются исключать из школьной программы. Вместо этого туда хотят добавить Николая Островского и его произведение «Как закалялась сталь».
По мнению Жукова, после прочтения в рамках одной школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «Как закалялась сталь» Островского, у российских подростков не то, что не сформируется чувство патриотизма, но и возникнет страшная путаница в голове.
Более того, как подчеркнул историк, Николай Островский всю жизнь посвятил борьбе с капитализмом, что естественно красноречиво выражается в его произведениях. В то же время, у нас в стране продолжает расти число олигархов-миллиардеров, что также вызовет немало вопросов у подрастающего поколения к тем самым «основам», за которые они должны будут бороться.