Посол РФ в РМ прокомментировал проблему урегулирования приднестровского конфликта

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов прокомментировал проблему урегулирования приднестровского конфликта. Как отметил глава дипломатического представительства, Россия будет и в дальнейшем оказывать содействие на пути к мирному и справедливому урегулированию приднестровского вопроса, соблюдая, при этом, принцип территориальной целостности Молдавии.
Россия является гарантом обеспечения мира и стабильности в приднестровском регионе. Все эти действия постоянно требуют от нас повышенной ответственности, в то время как российская сторона полностью осознаёт это. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы путём достижения компромиссов и договорённостей об особом, надёжном и гарантированном статусе ПМР, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии
– отметил российский посол.
Как подчеркнул дипломат, в интервью РИА Новости, Россия очень рассчитывает на возобновление переговорного процесса в нынешнем формате.
Вот, что он высказал в беседе с корреспондентом по этому поводу:
В настоящее время я бы не стал торопиться с выводами, касательно оценки работы диалога в формате «5+2», учитывая ту длительную паузу, образовавшуюся с момента проведения последней встречи всех стран-участников. Российская сторона по-прежнему привержена скорейшему продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию
Напомним, что в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию принимают участие официальный Кишинёв и Тирасполь в качестве сторон конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, а также ЕС и США – в качестве наблюдателей. Последний раунд переговоров в таком формате состоялся в период с 9-го по 10-е октября 2019-го года в Братиславе. Насколько жизнеспособен этот формат в складывающихся реалиях - вопрос.