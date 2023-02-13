Посол РФ в РМ прокомментировал проблему урегулирования приднестровского конфликта

Россия является гарантом обеспечения мира и стабильности в приднестровском регионе. Все эти действия постоянно требуют от нас повышенной ответственности, в то время как российская сторона полностью осознаёт это. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы путём достижения компромиссов и договорённостей об особом, надёжном и гарантированном статусе ПМР, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии

В настоящее время я бы не стал торопиться с выводами, касательно оценки работы диалога в формате «5+2», учитывая ту длительную паузу, образовавшуюся с момента проведения последней встречи всех стран-участников. Российская сторона по-прежнему привержена скорейшему продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию