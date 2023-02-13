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Посол РФ в РМ прокомментировал проблему урегулирования приднестровского конфликта

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Посол РФ в РМ прокомментировал проблему урегулирования приднестровского конфликта

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов прокомментировал проблему урегулирования приднестровского конфликта. Как отметил глава дипломатического представительства, Россия будет и в дальнейшем оказывать содействие на пути к мирному и справедливому урегулированию приднестровского вопроса, соблюдая, при этом, принцип территориальной целостности Молдавии.


Россия является гарантом обеспечения мира и стабильности в приднестровском регионе. Все эти действия постоянно требуют от нас повышенной ответственности, в то время как российская сторона полностью осознаёт это. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы путём достижения компромиссов и договорённостей об особом, надёжном и гарантированном статусе ПМР, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии

– отметил российский посол.

Как подчеркнул дипломат, в интервью РИА Новости, Россия очень рассчитывает на возобновление переговорного процесса в нынешнем формате.

Вот, что он высказал в беседе с корреспондентом по этому поводу:

В настоящее время я бы не стал торопиться с выводами, касательно оценки работы диалога в формате «5+2», учитывая ту длительную паузу, образовавшуюся с момента проведения последней встречи всех стран-участников. Российская сторона по-прежнему привержена скорейшему продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию

Напомним, что в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию принимают участие официальный Кишинёв и Тирасполь в качестве сторон конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, а также ЕС и США – в качестве наблюдателей. Последний раунд переговоров в таком формате состоялся в период с 9-го по 10-е октября 2019-го года в Братиславе. Насколько жизнеспособен этот формат в складывающихся реалиях - вопрос.
Автор:
Использованы фотографии:
https://moldova.mid.ru/ru/
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:13
    +3
    С такими гарантами и до второго фронта не далеко, тему лучше "замылить" в лучших традициях запада до светлых времен, а еще лучше менять гарантов, а вот тут сложнее будет.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:31
      -1
      Посмотрел сегодня Варламова как раз про Приднестровье. Чисто всё , но очень бедно, молодые за Молдову и работают в Польше.Пожилые за Россию. Войны не хотят естественно все. Кстати у нас на форуме есть товарищи из Приднестровья,может расскажут как жизнь идёт.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:53
    +1
    В Приднестровье проживают 200 тысяч граждан РФ - поэтому урегулирование этого вопроса может быть только одно - наступление Вооружённых Сил РФ через областной центр субъекта Российской Федерации Херсон, Николаев и Одессу на Приднестровье и воссоединение Приднестровья с Россией.
    Все иное - предательство национальных интересов русского народа и государственная измена Российской Федерации.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:54
    0
    Die ganze, unsinnige und offenkundig völlig illusorische
    Rhetorik erinnert auf fatale Weise an den ganzen Schwachsinn
    der auch immer wieder gebetsmühlenartig zu MINSK II bis zum
    Erbrechen wiederholt wurde...!!
    Es kann doch Niemand mit einem Funken Rest-Hirn ernsthaft
    bezweifeln, das bei "Verhandlungspartnern" wie der jetzigen
    Regierung in Moldavien, und der vollkommen diskreditierten,
    sogenannten OSZE letztlich das Gleiche passieren wird, wie
    im Donbass...!!
    Der Westen und seine US-Intrigen-Garanten scheißen auf jede
    Vereinbarung und warten nur darauf, auch Rumanien und Moldavien
    für seine Kriegs-Zwecke einzuspannen...!!! Deswegen ist auch die
    US-Luftlande-Division mit 4000 Mann nicht nur "zu Besuch", sondern
    wird schon bald die Opposition in Moldavien zu "Kleinholz" verarbeiten, wenn Russland nicht endlich mal als ERSTER
    reagiert und dem zuvor kommt...!!
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:04
    -1
    Приднестровские "граждане мира" (в большенстве своём с тройным и более числом гражданств и подданств особенно стран ЕС) всегда выступали за мир во всём мире особенно выступали за ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РУССКИЙ МИР в следствии чего большенство носителей руской культуры (в хорошем понимании носителей русской культуры и образа жизни) покидают "доблестный" приднестровский регион республики Молдова. События вна Украине по вовлечению Российской Федерации (России) в боевые действия состоялись не без участия приднестровских патриотов "красной армии" и "женской солидарности", потому как так называемый "переговорный процесс" по урегулированию "приднестровской проблемматики" ведётся в единственном "месте" и в том месте вероятно кому-то очень скучно, свежих идей не хватает...
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:18
    -1
    От Российской Федерации (России) им (приднестровским гражданам мира) нужно только то, чтобы сама Российская Федерация (Россия) пришла туда в виде своих вооруженых сил для того чтобы можно в противоход контролировать деятельность государственных органов и менталитет граждан российской на теме патриотизма и "помощи друг другу" типа ты мне я тебе.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:28
    0
    В данный момент в ПМР превалирует модель построния общества по примеру Италии с участием так называемой мафии (хотя правила "МаФи" давно забыты и искожены даже в сасой Италии) под руководством сотрудников МВД на всех уровнях власти, а также контроль общества клановостью семей имеющих отношение. Спросите почему именно Италии? Потому что нынешний президент ПМР обладатель гражданства Италии.