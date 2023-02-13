Дания передала Украине все имеющиеся в наличии французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar

Украина получила новую партию французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar, гаубицы Киеву передала Дания. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в одной из запрещенных в России соцсетей.
Дания поставила Украине все имеющиеся в наличии САУ Caesar, т.е. 19 единиц. Прибыли ли установки на Украину, пока не известно. В коротком ролике показана погрузка САУ Caesar в самолет, больше никакой информации нет. Возможно, что в настоящее время вся партия находится в Польше, или только перебрасывается туда военно-транспортными самолетами. О переброске САУ на Украину мы узнаем постфактум, когда в Киеве начнут хвастать получением новых гаубиц.
Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба - это борьба Европы
- говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
О том, что Киев получит дополнительную партию французских самоходных гаубиц Caesar, стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда Макрон заявил о договоренности с Данией отправить на Украину часть САУ, предназначенных для датской армии. Позднее в Копенгагене приняли решение передать ВСУ все имеющиеся в наличии французские гаубицы. Вместо них Дания закупит израильские самоходные артиллерийские установки Atmos.
Как ранее сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.