Военное обозрение
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Дания передала Украине все имеющиеся в наличии французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar

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Дания передала Украине все имеющиеся в наличии французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar

Украина получила новую партию французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar, гаубицы Киеву передала Дания. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в одной из запрещенных в России соцсетей.


Дания поставила Украине все имеющиеся в наличии САУ Caesar, т.е. 19 единиц. Прибыли ли установки на Украину, пока не известно. В коротком ролике показана погрузка САУ Caesar в самолет, больше никакой информации нет. Возможно, что в настоящее время вся партия находится в Польше, или только перебрасывается туда военно-транспортными самолетами. О переброске САУ на Украину мы узнаем постфактум, когда в Киеве начнут хвастать получением новых гаубиц.

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба - это борьба Европы

- говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

О том, что Киев получит дополнительную партию французских самоходных гаубиц Caesar, стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда Макрон заявил о договоренности с Данией отправить на Украину часть САУ, предназначенных для датской армии. Позднее в Копенгагене приняли решение передать ВСУ все имеющиеся в наличии французские гаубицы. Вместо них Дания закупит израильские самоходные артиллерийские установки Atmos.

Как ранее сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.
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18 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:52
    +3
    А для чего им , Датчанам вообще нужны гаубицы ? Вообще для чего им армия ?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:59
      +2
      Цитата: kaufman
      А для чего им , Датчанам вообще нужны гаубицы ? Вообще для чего им армия ?

      Странная постановка вопроса. Почему она у Вас возникла?
      1. алексей_444
        алексей_444 Сегодня, 12:23
        +1
        Армия нужна для защиты национальных интересов, у Европы есть только америкосские национальные интересы, америкосы и защитят свою корову за ее ж счет, а если выступить против то хоть 20 хоть 200 пушек Данию не спасут.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:28
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: kaufman
        А для чего им , Датчанам вообще нужны гаубицы ? Вообще для чего им армия ?

        Странная постановка вопроса. Почему она у Вас возникла?


        Ну а кто и зачем реально может атаковать Данию,окончательно прогнувшуюся под англосаксов?Швеция,Германия,кто?
        1. lubesky
          lubesky Сегодня, 12:39
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Ну а кто и зачем реально может атаковать Данию,окончательно прогнувшуюся под англосаксов?Швеция,Германия,кто?

          Я не удивлён таким вопросам и самому факту их постановки. Родилось и выросло целое поколение, воспитанное Голливудом и интернетом. Это даже не вина этого поколения, просто чтение и саморазвитие давно не в моде.

          Отвечаю: в реальности пост ВМВ, а после 91-го года национальные армии КАЖЕТСЯ, таким странам как Дания, Бельгия, Голландия, Монако и т.д. просто не нужны. Но вам так КАЖЕТСЯ, от того, что вы не в курсе о обязательствах страны-члена НАТО, которая входит в общую компоненту сил альянса. До 91-го было подробно расписано, какая страна и в составе каких СОБСТВЕННЫХ сил и размещённых на своей территории сил альянса, воздушной, сухопутной, морской, ракетной, ПВО компонент - отвечает за оборону или активную оборону того или иного направления, ТВД против сил Варшавского договора.

          Деградация нацкомпонент Альянса странами Европы - это следствие расслабленности, самоликвидации СССР и не вина Америки.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    +2
    Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба - это борьба Европы
    Дания очевидно возгордилась тем, что она "настоящий друг" Украины и внесла огромную лепту в борьбу Европы против России. После чего расчувствовавшись от таких слов, как слесарь-интеллигент Полесов из "12 стульев" начала шарить по своим карманам в надежде найти еще что-то, что можно дать Украине.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:11
      +2
      Они уже нашли - Леопарды1А5ДК выкупают.


      Также они профинансировали 16 Сюзанн-2 в 23 году с завода (Германия + Дания + Норвегия сложились).

      Также они подкидывают М113ДК. Около 50 штук передали и еще готовят.
  3. мазута
    мазута Сегодня, 12:05
    0
    И что?С нами воюют,мы проводим СВО,стесняемся в выборе целей и средств,постоянно голосим о переговорах,открытости и желании диалога.На фронте травят химическим оружием бойцов,применяют все виды боеприпасов(запрещенные и негуманные).В ответ только за "химию"янки и к снесли бы и правительственный квартал и мо,и мосты и т.д Поэтому передавали,передают и будут передавать наши многополярные и не очень "друзья"технику,б\к и вооружение.
  4. Роскомпозор
    Роскомпозор Сегодня, 12:07
    -1
    Ну да, ствольная артиллерия поступающая в количествах, которые давно уже никто не считает.... Это ж не красные линии?
    1. Бигль
      Бигль Сегодня, 12:13
      -2
      Нет конечно. Это розовые,бордовые....,Вообщем какие угодно,но не красные..)) Наши власти так во всем,ведь теперь даже взрыв - это теперь хлопок..))
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 12:49
        0
        Цитата: Бигль
        Наши власти так во всем,

        Наши власти - не "ВАШИ", не надо сливаться с массой, мы вас видим сразу.
        Цитата: Бигль
        теперь даже взрыв - это теперь хлопок..))

        Внесите поправки в ваши методички - уже несколько месяцев в СМИ слово " Взрыв" - пишется как "взрыв", а не хлопок
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:11
    +4
    Коротко о Дачанах:
    Датская операция - военная операция нацистской Германии против Датского королевства, начавшаяся 9 апреля 1940 года и продолжавшаяся всего 6 часов. этим вообще до лампочки все, им лижбы друг дружку в дупу сверлить не запрещали остальное дело десятое
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    -1
    Улыбнуло, что вместо поставленных закупят САУ у Израиля...., да кто ж им даст купить то, что они хотят. Хотелка еще не выросла.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:52
      +1
      "да кто ж им даст купить то, что они хотят"///
      ---
      Израильское оружие покупают многие европейские страны НАТО.
      ПТУР Спайк - несколько стран.
      Германия купит стратегическое ПРО Арроу. И т.д.
      Штаты покупают КАЗ Трофи и много лет покупают израильские минометы.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:37
    0
    Дания и подобные ей, лягут под кого скажут и когда скажут. Без сантиментов. Так, что зачем им тяжёлое оружие? А, на разгон недовольных, в случае чего, легкого вооружения хватит с лихвой.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:11
      0
      Тяжелое оружие Дании и ей подобным нужно что бы в составе блока НАТО обеспечить превосходство над вооруженными силами РФ.
  8. Роскомпозор
    Роскомпозор Сегодня, 12:47
    0
    Цитата: Бигль
    Нет конечно. Это розовые,бордовые....,Вообщем какие угодно,но не красные..)) Наши власти так во всем,ведь теперь даже взрыв - это теперь хлопок..))

    И нас сразу заминосовали. Не любят люди здесь реальность принимать.
  9. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:21
    0
    Это они мстят за наполовину датчанина Николая второго