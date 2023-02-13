Дания передала Украине все имеющиеся в наличии французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба - это борьба Европы

Украина получила новую партию французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar, гаубицы Киеву передала Дания. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в одной из запрещенных в России соцсетей.Дания поставила Украине все имеющиеся в наличии САУ Caesar, т.е. 19 единиц. Прибыли ли установки на Украину, пока не известно. В коротком ролике показана погрузка САУ Caesar в самолет, больше никакой информации нет. Возможно, что в настоящее время вся партия находится в Польше, или только перебрасывается туда военно-транспортными самолетами. О переброске САУ на Украину мы узнаем постфактум, когда в Киеве начнут хвастать получением новых гаубиц.- говорится в сообщении Министерства обороны Украины.О том, что Киев получит дополнительную партию французских самоходных гаубиц Caesar, стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда Макрон заявил о договоренности с Данией отправить на Украину часть САУ, предназначенных для датской армии. Позднее в Копенгагене приняли решение передать ВСУ все имеющиеся в наличии французские гаубицы. Вместо них Дания закупит израильские самоходные артиллерийские установки Atmos.Как ранее сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.