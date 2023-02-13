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Военкор рассказал о подземных коммуникациях и базах ВСУ в осаждаемой российскими войсками Парасковиевке

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Военкор рассказал о подземных коммуникациях и базах ВСУ в осаждаемой российскими войсками Парасковиевке

Населенный пункт Парасковиевка, расположенный к северу от Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), представляет собой значительный интерес для российских войск. И дело не только в его стратегическом расположении. За многие годы ВСУ создали здесь разветвленную сеть подземных складов, баз и коммуникаций на базе бывших соляных шахт.


Сейчас за Парасковиевку идут ожесточенные бои. ЧВК «Вагнер» пытаются взять населенный пункт штурмом, украинские формирования отчаянно сопротивляются.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале пишет, что на территории населенного пункта Парасковиевка в свое время располагался крупный склад стрелкового оружия. Он находился на территории соляного рудника имени Володарского.


Про данный рудник с 2014 года не поступало никакой информации. Тогда, в период первых столкновений в Донбассе, местные жители пытались воспрепятствовать вывозу оружия украинскими силовиками. Но сопротивление активистов подавили, оружие вывезли.


Как утверждают источники, 95% оружия вывезли из Парасковиевки к 2015 году. Но подземные пространства солевых шахт ВСУ затем переоборудовали в мощные укрепленные районы, по которым можно перемещать любые грузы, включая те же боеприпасы.

Теперь одна из основных задач российских войск – овладеть этой подземной крепостью, подавив сопротивление засевших там украинских боевиков. Но, как пишет военкор, опыт «выкуривания» боевиков из подземелий у ЧВК «Вагнер» и ВС РФ есть, в свое время так действовали против боевиков в Сирии, которые тоже использовали подземные базы.
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6 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 12:55
    +1
    такое впечатление, что вся восточная окраина под землёй. задолбались выковыривать наши.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:59
      0
      Донбасс это регион шахтёров и плюс ещё здесь высокая урбанизация.В 2014 году это был самый густонаселённый и урбанизированный регион Украины. Цитата из довоенного времени.
      Донецкая область состоит из восемнадцати районов, ее общая площадь составляет 25,6 тысяч квадратных километров. По статистическим данным, население области доходит до пяти миллионов человек. Плотность населения равна 173,4 человека на 1 квадратный километр. Это намного превышает аналогичные показатели ближайших конкурентов – Киевской и Одесской областей. Самая густонаселенная область Украины начала осваиваться еще запорожскими казаками. Это была приграничная территория с Российской империей, и здесь находились казачьи заставы. Но по-настоящему развиваться регион начал в 1869 году, когда Джон Хьюз открыл здесь первую шахту и основал город Юзовка. Уже через год не далеко от него был построен чугунолитейный завод. В 1932 году город был переименован и стал называться Донецк.

      http://samogoo.net/samaya-gustonaselennaya-oblast-ukrainyi.html
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:00
    +1
    подземной крепостью
    При потере контроля над открытой территорией подземные крепости всегда становятся мышеловками. Сейчас еще проще- тепловизор укажет на замаскированные выходы и вентшахты.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:01
    +1
    У ЧВК "Вагнер" есть опыт по Дамаску , как выкуривать боевиков из подземных коммуникаций, хотя конечно "легкой прогулки" не будет, это однозначно.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:14
    +3
    Ну конечно вытравить их химией это не наш метод. А наших пусть травят.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:26
      0
      Мода быть гуманными за чужой счёт,за счёт чьих то жизней,а не своих.Пусть те кто призывают к гуманности пойдут воевать и будут вести себя на нуле гуманно,рискуя своими жизнями,а не сидеть в глубоком тылу и не рассказывать тем кто рискует своими жизнями как им поступать в той или иной ситуации.Мерзко от гуманности за чужой счёт. negative Это реально подло.