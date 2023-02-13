Военкор рассказал о подземных коммуникациях и базах ВСУ в осаждаемой российскими войсками Парасковиевке

Населенный пункт Парасковиевка, расположенный к северу от Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), представляет собой значительный интерес для российских войск. И дело не только в его стратегическом расположении. За многие годы ВСУ создали здесь разветвленную сеть подземных складов, баз и коммуникаций на базе бывших соляных шахт.
Сейчас за Парасковиевку идут ожесточенные бои. ЧВК «Вагнер» пытаются взять населенный пункт штурмом, украинские формирования отчаянно сопротивляются.
Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале пишет, что на территории населенного пункта Парасковиевка в свое время располагался крупный склад стрелкового оружия. Он находился на территории соляного рудника имени Володарского.
Про данный рудник с 2014 года не поступало никакой информации. Тогда, в период первых столкновений в Донбассе, местные жители пытались воспрепятствовать вывозу оружия украинскими силовиками. Но сопротивление активистов подавили, оружие вывезли.
Как утверждают источники, 95% оружия вывезли из Парасковиевки к 2015 году. Но подземные пространства солевых шахт ВСУ затем переоборудовали в мощные укрепленные районы, по которым можно перемещать любые грузы, включая те же боеприпасы.
Теперь одна из основных задач российских войск – овладеть этой подземной крепостью, подавив сопротивление засевших там украинских боевиков. Но, как пишет военкор, опыт «выкуривания» боевиков из подземелий у ЧВК «Вагнер» и ВС РФ есть, в свое время так действовали против боевиков в Сирии, которые тоже использовали подземные базы.