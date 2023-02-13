В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» на законодательном уровне

Вопрос нахождения ЧВК «Вагнер» законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну

Поверьте, что каждый день идет тяжелая работа. В результате этой работы бюрократия ломается. И уже в ближайшее время все участники боевых действий (...) будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками