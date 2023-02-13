Военное обозрение
Войти Регистрация

В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» на законодательном уровне

17
В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» на законодательном уровне

Частная военная компания "Вагнер", бойцы которой героически воюют в зоне проведения спецоперации, фактически является незаконной, статус ЧВК и другие вопросы законодательно не урегулированы. Сделать это предлагает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.


По словам российского депутата, необходимо на законодательном уровне решить вопрос с ЧВК "Вагнер", принять необходимые законы, чтобы социально защитить бойцов компании, уравнять их с военнослужащими российской армии в части получения государственных наград, льгот и пенсий. Льготы должны распространяться на семьи вагнеровцев и т.д. Сами бойцы должны получить статус ветерана боевых действий, также как военнослужащие ВС РФ и добровольцы.

Вопрос нахождения ЧВК «Вагнер» законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну

- приводит РИА Новости слова Шеремета.

В Госдуме уже предлагали распространить льготы, полагающиеся семьям мобилизованных, на семьи бойцов ЧВК "Вагнер". В Кремле не против данной инициативы, но отметили, что она требует тщательной проработки.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вопрос с получением бойцами ЧВК статуса ветерана боевых действий со всеми вытекающими из него льготами сейчас рассматривается и в ближайшее время должен быть решен. По его словам, сломать российскую бюрократию очень сложно.

Поверьте, что каждый день идет тяжелая работа. В результате этой работы бюрократия ломается. И уже в ближайшее время все участники боевых действий (...) будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками

- заявил он.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:57
    +3
    Любому защитнику Родины и их семьям безусловно должны быть льготы.Странно,что этот вопрлс начали поднимать только сейчас.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:03
      -5
      В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» на законодательном уровне
      Пригожин, знает, что бюрократия, всё может уничтожить. так что,думаю-нет. они и так своих не бросают.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:08
        0
        Тут главное чтобы не мешали и не вмешивались,а то чтобы опять не получилось где хотели как лучше,а получилось как всегда.
  2. Ярик
    Ярик Сегодня, 12:58
    0
    Парням респект и уважение!!! Очень надеюсь, что именно так и будет!!! Чинуши поломаются, а уважение простых людей они уже заслужили!!!
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:59
    0
    Давно пора, Вагнер воюет на самых тяжёлых направлениях , да и вообще все эти различия МО , добровольцы, ДНР, ЧВК надо привести к одному знаменателю .
  4. vet
    vet Сегодня, 13:00
    0
    Уравнять наемников, причем часто с очень "токсичной" биографией, которые воюют за деньги, или даже для того, чтобы не сидеть в тюряге, с солдатами и офицерами регулярной армии, которые давали присягу родине? А завтра кто-то из этих наемников , может быть, поступит "на контракт" в какую-то иностранную ЧВК, работающую против России? Что "курит" этот депутат?
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 13:03
      -1
      Цитата: vet
      которые воюют за деньги, или даже для того, чтобы не сидеть в тюряге,

      Если у вас кристально чистая биография, поверьте - это просто недоработка соответствующих органов.
      А если серьёзно, если бы вы в жизни выполняли реально боевые задачи - вам бы в голову не пришло делить бойцов по каким то признакам...
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:05
      +1
      vet Не согласен с вами, всё наши войны получают примерно одинаковые суммы за боевые действия. Получается добровольцы тоже наемники?
      1. vet
        vet Сегодня, 13:12
        +2
        Мотивация разная. ЧВК есть везде, всюду они выполняют "заказы" правительства, но их везде стесняются, и даже в голову до сих пор никому в мире не пришло награждать участников какой-то американской или немецкой, или британской ЧВК госнаградами и давать им льготы. Они работают не за идею, а за деньги. В любую минуту могут перезаключить контракт - и работать уже против бывших "коллег". Их никто за это не осуждает - таковы правила игры. Но никто в мире даже и не заикается о том, чтобы присвоить какому-нибудь "дикому гусю" статус равный, статусу военнослужащего регулярной армии. Это будет воспринято всеми - хоть в США, хоть в Израиле, хоть в Китае, как оскорбление. Наши опять отличились - не от большого ума.
    3. HAM
      HAM Сегодня, 13:14
      0
      А Вы уверены, что в ЧВК "Вагнер" только люди с "токсичной" биографией? Да там больше спецов, которые по каким то причинам стали не нужны армии,за деньги и даже за свободу так эффективно не воюют......
    4. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:22
      -1
      А если во время ВОВ зк взял оружие и пошел на фронт воевать, то для вас он не ветеран ВОВ?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:01
    0
    Не прошло и 30 лет с момента создания первой ЧВК в России! Хотя нет, прошло - Луком-А в 1991 или 1992 году, но 30 лет точно отпраздновали
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:06
      +1
      А этому точно стоит радоваться? Как бы опыт использования наемников за всю историю говорит об обратном.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:14
        -1
        Так , давайте по другому поставим вопрос. Два друга пошли служить,один добровольцем в МО,другой в ЧВК ,у обоих контракт. Какая принципиальная разница?
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:04
    +1
    Herrgott nochmal...!!!
    Habt ihr Idioten wirklich nichts besseres zu tun, als einem
    der absoluten Garanten für den militärischen Erfolg im Krieg
    mit der NATO (!!!) ständig ans Bein zu pissen...?!?

    Wo wärt ihr denn, ohne die hervorragende Arbeit der
    "Gruppe Wagner"...?!?

    Diese ganzen Sesselfurzer auch in der russischen Duma
    sollten die Fresse halten und ein sinnvolle Arbeit im
    Sinne eines militärischen Erfolges Russlands tun und
    nicht weiter so dumm rumquatschen...!!!

    Höchste Zeit, dass Präsident Putin auch hier mal ein
    Machtwort spricht...!!
  7. art266
    art266 Сегодня, 13:07
    -2
    Не только урегулировать статус на законодательном уровне, но и создать все условия для расширения и развития этой эффективной организации.
  8. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:25
    0
    Цитата: art266
    Не только урегулировать статус на законодательном уровне, но и создать все условия для расширения и развития этой эффективной организации.


    ..... - "создать все условия.." - Больше сажать народа, на длительные сроки ?!...