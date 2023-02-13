ВСУ попытались нанести удар по Крыму с помощью беспилотника

Украинская армия попыталась совершить атаку по территории Крыма с помощью ударного беспилотника — БПЛА удалось сбить возле Керчи в районе Азовского моря.Системе ПВО ВС РФ удалось сбить украинский ударный беспилотник в Керчи в районе Азовского моря. Ранее также в Крыму в районе Джанкоя были сбиты 12 украинских БПЛА, запущенные со стороны Одессы и Николаева. Российские военные подавили каналы управления беспилотниками, что послужило причиной их падения, не достигнув намеченной цели.Высшее военное и политическое руководство США все больше склоняется к тому, чтобы предоставить боевикам киевского режима средства для совершения атак по территории Крыма.В публикации американского издания The New York Times утверждается, что подобное решение властей США призвано усилить позицию украинской стороны на предполагаемых переговорах с Россией.По данным авторов опубликованного материала, украинской армии планируется предоставить дальнобойные системы вооружений, способные наносить удары по Крыму, даже если этот шаг значительно повысит риск эскалации вооруженного конфликта на Украине.Как утверждают источники издания, на встречах в Белом доме рассматривался вопрос возможной передачи ВСУ дальнобойных ракет, при помощи которых украинская армия сможет, используя системы РСЗО HIMARS совершать атаки по ключевым для снабжения Крыма транспортным объектам, например, по Крымскому мосту.