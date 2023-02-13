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ВСУ попытались нанести удар по Крыму с помощью беспилотника

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ВСУ попытались нанести удар по Крыму с помощью беспилотника

Украинская армия попыталась совершить атаку по территории Крыма с помощью ударного беспилотника — БПЛА удалось сбить возле Керчи в районе Азовского моря.


Системе ПВО ВС РФ удалось сбить украинский ударный беспилотник в Керчи в районе Азовского моря. Ранее также в Крыму в районе Джанкоя были сбиты 12 украинских БПЛА, запущенные со стороны Одессы и Николаева. Российские военные подавили каналы управления беспилотниками, что послужило причиной их падения, не достигнув намеченной цели.

Высшее военное и политическое руководство США все больше склоняется к тому, чтобы предоставить боевикам киевского режима средства для совершения атак по территории Крыма.

В публикации американского издания The New York Times утверждается, что подобное решение властей США призвано усилить позицию украинской стороны на предполагаемых переговорах с Россией.

По данным авторов опубликованного материала, украинской армии планируется предоставить дальнобойные системы вооружений, способные наносить удары по Крыму, даже если этот шаг значительно повысит риск эскалации вооруженного конфликта на Украине.

Как утверждают источники издания, на встречах в Белом доме рассматривался вопрос возможной передачи ВСУ дальнобойных ракет, при помощи которых украинская армия сможет, используя системы РСЗО HIMARS совершать атаки по ключевым для снабжения Крыма транспортным объектам, например, по Крымскому мосту.
Автор:
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9 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 13:09
    -1
    Дальше тяжелее будет нашей ПВО. Завалят оружием противника . По штабу Востока химерой ударили,офицер погиб.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:11
    -1
    Вопрос почему наши никак не склоняться к атакам по территории партнеров.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:13
      -2
      Цитата: ИванИванов
      Вопрос почему наши никак не склоняться к атакам по территории партнеров.

      Одной 404 мало? Хотите еще и с НАТО воевать?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: topol717
        Одной 404 мало?

        Уничтожить связь, управление, штабы, финансы - чего ждем ?
        По классике: брать почту, телеграф, вокзалы, банки - еще Ленин учил !
        Или договорняк - столицы не трогать ?
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 13:21
          0
          Или договорняк - столицы не трогать

          Столиц"У" не трогать. Нас то трогают везде, где/как могут.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:18
        0
        Мы и так с ним воюем, и оно потеряло страх.
      3. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 13:18
        +1
        А сейчас типо не с натой война? Просто пока что только на территории 404.
  3. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:16
    -2
    А может пора перестать жевать сопли гаранту и иже с ним. Какая уже СВО. Идет война.Просто перейти Рубикон. Поставить точки над "и".
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:26
    0
    Я понимаю Путин обещал не убивать наркомана ,но убивать Генштаб ВСУ не обещал .Здание разведки стоит целое Минфин, Центробанк ,Управление полиции ,здание управления энергосистемой ,центральный диспетчерский пункт ЖД ,все целое