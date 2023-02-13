Замглавы ФСВТС Дрожжов: Переговоры с Индией о производстве российских вертолётов на индийских предприятиях заморожены

Производство российских вертолетов Ка-226Т в Индии развернуто не будет, переговоры по данному вопросу заморожены. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
Тянувшиеся несколько лет переговоры с Индией о производстве на индийских предприятиях российских вертолетов Ка-226Т заморожены, индийцев не устроил предложенный уровень локализации производства. В то же время Минобороны Индии рассматривает вопрос закупки у России готовых вертолетов. Между тем совместное предприятие предложило индийцам новые условия с локализацией в 70%. Теперь только от Нью-Дели зависит, возобновятся ли переговоры.
К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает Министерство обороны Республики Индия, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием
- приводит ТАСС слова Дрожжова.
Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций. В 2016 году Россия и Индия создали совместное предприятие, в состав которого вошли: АО "Рособоронэкспорт", холдинг "Вертолеты России" и индийская компания Hindustan Aeronautic Limited. Предполагалось, что СП произведет 200 винтокрылых машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России.
Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
В 2021 году появилась обновленная версия вертолета Ка-226Т, вертолет прошел глубокую модернизацию. Была изменена конструкция фюзеляжа и планера. Кроме того, обновления коснулись и несущей системы, на вертолет установлены новая колонка несущего винта, главный редуктор и новая авариестойкая топливная система. Также заявляется о новых лопастях. В перспективе вертолет также должен получить российский турбовальный двигатель ВК-650В, который должен заменить французские двигатели Arrius 2G1.