Замглавы ФСВТС Дрожжов: Переговоры с Индией о производстве российских вертолётов на индийских предприятиях заморожены

К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает Министерство обороны Республики Индия, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием

Производство российских вертолетов Ка-226Т в Индии развернуто не будет, переговоры по данному вопросу заморожены. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.Тянувшиеся несколько лет переговоры с Индией о производстве на индийских предприятиях российских вертолетов Ка-226Т заморожены, индийцев не устроил предложенный уровень локализации производства. В то же время Минобороны Индии рассматривает вопрос закупки у России готовых вертолетов. Между тем совместное предприятие предложило индийцам новые условия с локализацией в 70%. Теперь только от Нью-Дели зависит, возобновятся ли переговоры.- приводит ТАСС слова Дрожжова.Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций. В 2016 году Россия и Индия создали совместное предприятие, в состав которого вошли: АО "Рособоронэкспорт", холдинг "Вертолеты России" и индийская компания Hindustan Aeronautic Limited. Предполагалось, что СП произведет 200 винтокрылых машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России.Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.В 2021 году появилась обновленная версия вертолета Ка-226Т, вертолет прошел глубокую модернизацию. Была изменена конструкция фюзеляжа и планера. Кроме того, обновления коснулись и несущей системы, на вертолет установлены новая колонка несущего винта, главный редуктор и новая авариестойкая топливная система. Также заявляется о новых лопастях. В перспективе вертолет также должен получить российский турбовальный двигатель ВК-650В, который должен заменить французские двигатели Arrius 2G1.