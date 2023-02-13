Экс-директор ЦРУ назвал участок фронта, где Россия якобы готовит наступление

Возможно, в Луганской области

Трудно предсказать, когда начнется какое-либо наступление. Погода сыграет большую роль в том, когда проходимость местности позволит проводить операции

Россия якобы ведет подготовку к наступательной операции на Донбассе. Она создает для наступления необходимые условия.Об этом в интервью немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил бывший глава Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.Экс-глава ЦРУ даже назвал участок фронта, где Россия якобы готовит наступление. По его мнению, это может произойти на территории ЛНР.- предположил он.При этом американский генерал затруднился назвать хотя бы приблизительные сроки начала наступления Вооруженных сил России.- заявил экс-глава ЦРУ.Петреус считает, что российское вооружение пока не соответствует современным требованиям, но зато у россиян его много. Кроме того, Вооруженные силы РФ располагают большой численностью личного состава.Генерал также отметил, что наличие собственных сырьевых запасов позволяет России легче справляться с трудностями и выдерживать санкционное давление Запада.Ранее высокопоставленный отставной военный из Британии Ричард Кемп заявил о готовящемся российском наступлении. По его мнению, оно может начаться в течение ближайших месяцев, а то и дней. При этом Кемп отметил, что к наступлению готовятся не только россияне, но и украинская армия.