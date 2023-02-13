Песков ответил на вопрос о возможных планах подготовки 2-й волны частичной мобилизации: «Нет таких данных»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью журналистам, в ходе которого ответил на ряд интересующих российскую общественность вопросов.
В частности, глава президентской пресс-службы прокомментировал ситуацию вокруг перспектив второй волны частичной мобилизации. На вопрос, имеются ли в Кремле данные о планах продолжения призыва, Песков ответил: «Нет, таких данных нет», пишет РИА Новости.
Напомним, что ранее посольство США в России призвало своих граждан, как можно скорее покинуть территорию нашей страны. Обращение диппредставительства также было направлено и к россиянам, имеющим двойное гражданство, одно из которых американское. Одним из аргументов выезда за пределы России в посольстве США озвучили высокую вероятность попасть под призыв и оказаться на фронте.
К слову, об американцах. Один из вопросов, адресованных Пескову, касался резкого прекращения переговорного процесса с Киевом весной прошлого года.
Со слов пресс-секретаря Кремля, российские власти уже не единожды объясняли, что украинская делегация вышла из переговорного процесса по указанию Запада. При этом он напомнил, что в ходе сложных переговоров был согласован и даже парафирован документ мирного урегулирования. Затем, как выразился политик, киевские власти «ушли со связи» будто по чьей-то команде.
Наконец, рассказал Песков и о подготовке Владимира Путина к предстоящему посланию Федеральному Собранию. Со слов пресс-секретаря Кремля, президент уже сегодня проведет несколько внутренних совещаний и встреч.
Кроме того, со слов пресс-секретаря президента, в подготовке вышеупомянутого мероприятия, намеченного на 21 февраля, задействована вся администрация президента, правительство и другие подразделения российской власти.
Между тем, пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос, какая часть послания будет посвящена СВО, посоветовав журналистам дождаться 21 февраля.