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Песков ответил на вопрос о возможных планах подготовки 2-й волны частичной мобилизации: «Нет таких данных»

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Песков ответил на вопрос о возможных планах подготовки 2-й волны частичной мобилизации: «Нет таких данных»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью журналистам, в ходе которого ответил на ряд интересующих российскую общественность вопросов.


В частности, глава президентской пресс-службы прокомментировал ситуацию вокруг перспектив второй волны частичной мобилизации. На вопрос, имеются ли в Кремле данные о планах продолжения призыва, Песков ответил: «Нет, таких данных нет», пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее посольство США в России призвало своих граждан, как можно скорее покинуть территорию нашей страны. Обращение диппредставительства также было направлено и к россиянам, имеющим двойное гражданство, одно из которых американское. Одним из аргументов выезда за пределы России в посольстве США озвучили высокую вероятность попасть под призыв и оказаться на фронте.

К слову, об американцах. Один из вопросов, адресованных Пескову, касался резкого прекращения переговорного процесса с Киевом весной прошлого года.

Со слов пресс-секретаря Кремля, российские власти уже не единожды объясняли, что украинская делегация вышла из переговорного процесса по указанию Запада. При этом он напомнил, что в ходе сложных переговоров был согласован и даже парафирован документ мирного урегулирования. Затем, как выразился политик, киевские власти «ушли со связи» будто по чьей-то команде.

Наконец, рассказал Песков и о подготовке Владимира Путина к предстоящему посланию Федеральному Собранию. Со слов пресс-секретаря Кремля, президент уже сегодня проведет несколько внутренних совещаний и встреч.

Кроме того, со слов пресс-секретаря президента, в подготовке вышеупомянутого мероприятия, намеченного на 21 февраля, задействована вся администрация президента, правительство и другие подразделения российской власти.

Между тем, пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос, какая часть послания будет посвящена СВО, посоветовав журналистам дождаться 21 февраля.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:24
    +6
    Так он прямо и ответил...На любой вопрос у него подготовлен ответ,который "понимай ,как хочешь"Вообще он прав-в Кремле мобилизацию не проводят..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:57
      +1
      Вот то то и напрягает, что наш народ уже привык любое отрицание со стороны властей вызывает в скорости обратные действия от них же ((((
  2. Million
    Million Сегодня, 14:27
    +3
    Никто и не скажет заранее.
    Поставят перед фактом.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:37
      0
      Вполне возможно, ситуация складывается так, что без второй, а то и третьей волн мобилизации никаких двух "де...", не говоря уже об "обеспечении безопасности границ России" не будет, сил просто не хватит, "коллективный Запад" пошёл уже почти ва-банк, заднюю они включать не будут, воевать хотя бы ещё 2-3 года - это может плохо закончиться для России, ну и, вполне вероятно, никто не захочет в российском руководстве повторить "верхний Ларс" ещё раз, если о второй волне будет объявлено заранее
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:43
        -1
        Я тоже думаю,что вопрос в средствах и финансах.В бюджете образовалась дыра.Людей надо обучить,вооружить,платить зарплату,снабжать.Наличными силами воевать сложно.Ведь надо доукомплеатовывать части,это война и потери есть,к сожалению
    2. Альф
      Альф Сегодня, 15:21
      -2
      Цитата: Million
      Никто и не скажет заранее.

      Иначе начнется Второй Исход...
  3. spectr
    spectr Сегодня, 14:28
    -1
    Второй волны может не быть, если Пригожин не приукрасил по поводу количества заявок, поступивших в ЧВК Вагнера.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:39
    +4
    Вот ничему Кремль жизнь не учит. Ясно что с ростом конфликта мобилизация (ее необходимость) более чем возможна. Вместо обтекаемого свиста в усы, нужно готовить полигоны и обучать потенциальных мобилизуемых. Параллельно нужно привести в готовность все имеющиеся в наличии ЯО, как на дежурстве так и на хранении. Не говоря уже о поиске союзников. Лавров недавно съездил в Африку, дело хорошее. Непонятно, почему он один мотается, нафига нам остатки дипкорпуса в европе и штатах? Их мягко говоря там немало осталось. Зачем? Для беззубых заявлений и жирных зрпл?
    1. Альф
      Альф Сегодня, 15:20
      -1
      Цитата: ИванИванов
      Не говоря уже о поиске союзников. Лавров недавно съездил в Африку, дело хорошее.

      Африканские союзники, это, конечно, серьезно...В желтой жаркой Африке единственная серьезная страна это ЮАР, остальные...Если уж союзников среди таких ищут, значит, дела хреновые...
  5. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 14:46
    +1
    Пресс-секретарь который никогда ни о чем не в курсе, зачем он нужен вообще? Вся его семья граждане стран НАТО, какого фига он ещё занимает эту должность?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    -1
    Кто задаёт Пескову провокационные вопросы- фамилия,чьё СМИ он представляет?Может хватит в инкогнито играть?
  7. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 14:56
    +1
    21 февраля - Послание Владимира Путина Федеральному собранию, там скорее всего и объявит о продолжении первой волны.
  8. Lapa
    Lapa Сегодня, 14:57
    -1
    Судя по тому что сейчас на Украине идёт массовая подготовка огромного количества войск, придется или обявлять очередную мобилизацию, причем прямо сейчас, или уходить на границы 1991 года.