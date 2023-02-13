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Министр обороны Украины Резников отправился на авиабазу Рамштайн обсуждать с НАТО возможность передачи ВСУ самолетов

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Министр обороны Украины Резников отправился на авиабазу Рамштайн обсуждать с НАТО возможность передачи ВСУ самолетов

14 февраля на авиабазе НАТО Рамштайн в ФРГ состоится девятая по счету встреча руководителей военных ведомств, разведывательных служб и генеральных штабов вооруженных сил стран-участниц Североатлантического альянса, посвященная ситуации на Украине. Для участия во встрече в Германию отправился министр обороны Украины Алексей Резников, о чем он сам написал в социальной сети.


По утверждению министра обороны киевского режима, он в девятый раз возглавил украинскую делегацию на встрече с высокопоставленными военными стран НАТО. В этот раз на встрече планируется обсудить целый ряд очень важных вопросов.

Под номером один – возможность передачи Украине «авиационной платформы для защиты неба», то есть – боевых самолетов. Ранее, напомним, страны Запада демонстрировали уклончивую позицию по вопросу передачи истребителей ВСУ, даже после поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.

Кроме поставки самолетов, Резников намерен обсудить с коллегами из НАТО дальнейшее развитие «танковой коалиции», то есть поставки танков и подготовку танкистов, формирование арсенала боеприпасов, различные нюансы логистики, ремонтно-технического обслуживания военной техники западного производства.

Отдельный пункт – тренинговые программы для военнослужащих: в ВСУ и на Западе чудесным образом уверены в том, что квалифицированного танкиста для управления танком Leopard можно подготовить за шесть недель, хотя в армиях стран НАТО механиков-водителей и командиров танков готовят и более года. Впрочем, можно ведь и направить на Украину «отпускников»-танкистов из армий стран альянса, а историю с тренингом украинских солдат представить как объяснение того, каким образом западные танки участвуют в боях и кто ими якобы управляет.
Автор:
Использованы фотографии:
U.S. Secretary of Defense
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:34
    0
    Походу, привезет домой первый "самолет", как и первый танк......
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:49
    0
    ...а в это время злобные хакеры повесили сайт этой самой базы wink
    Что-то на кибербезопасности в США пилят, пилят, а безопасней не становится
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:53
    0
    Рано или поздно, но Рамштайн свою порцию "Калибров" схлопочет. "Сам не хочу"(с)
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:00
    0
    Братва, похоже, туда в баню с девками ездит. Заодно перетирают вопрос сколько на этот раз отмыть бабла через туземцев.