Министр обороны Украины Резников отправился на авиабазу Рамштайн обсуждать с НАТО возможность передачи ВСУ самолетов

14 февраля на авиабазе НАТО Рамштайн в ФРГ состоится девятая по счету встреча руководителей военных ведомств, разведывательных служб и генеральных штабов вооруженных сил стран-участниц Североатлантического альянса, посвященная ситуации на Украине. Для участия во встрече в Германию отправился министр обороны Украины Алексей Резников, о чем он сам написал в социальной сети.
По утверждению министра обороны киевского режима, он в девятый раз возглавил украинскую делегацию на встрече с высокопоставленными военными стран НАТО. В этот раз на встрече планируется обсудить целый ряд очень важных вопросов.
Под номером один – возможность передачи Украине «авиационной платформы для защиты неба», то есть – боевых самолетов. Ранее, напомним, страны Запада демонстрировали уклончивую позицию по вопросу передачи истребителей ВСУ, даже после поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.
Кроме поставки самолетов, Резников намерен обсудить с коллегами из НАТО дальнейшее развитие «танковой коалиции», то есть поставки танков и подготовку танкистов, формирование арсенала боеприпасов, различные нюансы логистики, ремонтно-технического обслуживания военной техники западного производства.
Отдельный пункт – тренинговые программы для военнослужащих: в ВСУ и на Западе чудесным образом уверены в том, что квалифицированного танкиста для управления танком Leopard можно подготовить за шесть недель, хотя в армиях стран НАТО механиков-водителей и командиров танков готовят и более года. Впрочем, можно ведь и направить на Украину «отпускников»-танкистов из армий стран альянса, а историю с тренингом украинских солдат представить как объяснение того, каким образом западные танки участвуют в боях и кто ими якобы управляет.