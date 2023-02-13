«Даётся лишь несколько секунд на поражение цели»: румынский генерал рассуждает о встречном бое с российскими танками

После того, как вас обнаружили, даётся лишь несколько секунд на перезарядку и прицеливание. Если не уложиться в этот временной лимит, то вы превратитесь в жертву

Решение хозяев киевского режима передать ВСУ танки вызывает тревогу у западной общественности, озабоченной вопросом, смогут ли Abrams и Leopard 2 достойно себя показать в противоборстве с российскими бронемашинами.Со слов румынского генерала Кэтэлин Томеску, непревзойденного оружия не существует, а эффективность любой боевой системы главным образом зависит от навыков личного состава. Как он считает, первостепенное значение во встречном танковом бое имеет возможность успешного уничтожения противника первым выстрелом.- рассуждает бывший глава Юго-Восточного командования корпуса НАТО в РумынииКак он поясняет, экипажу со средним опытом требуется девять секунд для поражения цели, хорошо обученный персонал справится с этой задачей за семь секунд. При этом неясно, сколько времени, по мнению генерала, необходимо для приобретения должных навыков. Как сообщают в Минобороны ФРГ, на обучение украинских военных работе на Leopard 2 отводится около шести недель, занятия ведутся шесть дней в неделю – сначала на тренажёрах, затем в полевых условиях. Учебные материалы для экипажей переводятся с немецкого как на украинский язык, так и на русский.