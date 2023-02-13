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«Даётся лишь несколько секунд на поражение цели»: румынский генерал рассуждает о встречном бое с российскими танками

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«Даётся лишь несколько секунд на поражение цели»: румынский генерал рассуждает о встречном бое с российскими танками

Решение хозяев киевского режима передать ВСУ танки вызывает тревогу у западной общественности, озабоченной вопросом, смогут ли Abrams и Leopard 2 достойно себя показать в противоборстве с российскими бронемашинами.


Со слов румынского генерала Кэтэлин Томеску, непревзойденного оружия не существует, а эффективность любой боевой системы главным образом зависит от навыков личного состава. Как он считает, первостепенное значение во встречном танковом бое имеет возможность успешного уничтожения противника первым выстрелом.

После того, как вас обнаружили, даётся лишь несколько секунд на перезарядку и прицеливание. Если не уложиться в этот временной лимит, то вы превратитесь в жертву

- рассуждает бывший глава Юго-Восточного командования корпуса НАТО в Румынии

Как он поясняет, экипажу со средним опытом требуется девять секунд для поражения цели, хорошо обученный персонал справится с этой задачей за семь секунд. При этом неясно, сколько времени, по мнению генерала, необходимо для приобретения должных навыков. Как сообщают в Минобороны ФРГ, на обучение украинских военных работе на Leopard 2 отводится около шести недель, занятия ведутся шесть дней в неделю – сначала на тренажёрах, затем в полевых условиях. Учебные материалы для экипажей переводятся с немецкого как на украинский язык, так и на русский.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
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16 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:43
    +3
    Нужны ПТРК 5 поколения, чтобы можно было запускать с земли и осуществлять захват с того же БПЛА Орлан. Тогда вообще не будет шансов у экипажа танка, они не смогут увидеть откуда прилетело. А если будем в ковбоев играть кто первый увидит и достав револьвер выстрелит и попадёт то это уже не война 21 века.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:49
      +3
      belay what Пятое поколение ПТУР?У нас на вооружении и четвертого то нет..... request
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Пятое поколение ПТУР?У нас на вооружении и четвертого то нет...

        Ну ПТРК Гермес можно наверное к 5 поколению отнести. Но про него ничего не слышно.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:15
          0
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Цитата: dmi.pris1
          Пятое поколение ПТУР?У нас на вооружении и четвертого то нет...

          Ну ПТРК Гермес можно наверное к 5 поколению отнести. Но про него ничего не слышно.


          Погуглите.Принят на вооружение.Что Гермес-А воздушного базирования,что Гермес-С наземного базирования.
          В арсенал Ка-52М вошли и дальнобойные ракеты «Гермес-А», ранее устанавливаемы только на корабельный вариант Ка-52К и управляемые противотанковые ракеты «Вихрь-М».


          По оценкам ряда экспертов, у ЛМУР «Изделие 305», поставляемой для Минобороны РФ, дальность поражения составляет порядка 20 км. Это может быть связано с ранее заявленными характеристиками варианта корабельного базирования Ка-52К, который с новым и более мощным высокоточным вооружением позволяют поражать цели на дальности до 20 км.

          https://dzen.ru/a/Y-YhUuW-jxx0BcsS
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:01
      +1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Нужны ПТРК 5 поколения, чтобы можно было запускать с земли и осуществлять захват с того же БПЛА Орлан. Тогда вообще не будет шансов у экипажа танка, они не смогут увидеть откуда прилетело. А если будем в ковбоев играть кто первый увидит и достав револьвер выстрелит и попадёт то это уже не война 21 века.



      Пробиваемость у ПТУР Метис-М1,Корнет-Д и так достаточна.3 поколение ПТУР вроде как создавалось у нас в стране(аналог Javelin),но МО РФ не устроила его высокая цена.Орлан-РУ(Иноходец) может использовать против танков ракеты Х-БПЛА (создана на основе ПТУР Корнет) и Х-МД-Э.ПТУР Гермес наземного базирования в зависимости от модификации дальности от 20 км до 100 км. ПТУР Гермес-А,Вихрь-М,ЛМУР(Изделие 305) с вертолётов Ми-28НМ,Ка-52М, штурмовиков Су-25.Тот же Т-90М танкисты на нём воюющие хвалят,там прицелы хорошие,сравнивают его пушку со снайперской винтовкой,типа с 5 км попадёт в форточку.К тому же может применять БОПСы Манго-2,Свинец-1,Свинец-2.

      По ночам Т-90М выводят на дежурство: наблюдать за перемещениями с той стороны. "Машина точная. На 50-100 метрах разбираем по частям позиции ВСУ. А в форточку легко попасть с пяти километров. Как снайперская винтовка", — рассказывает Гроза.

      https://dzen.ru/a/Y-X0HoNA91p16wvI
  2. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 14:44
    +7
    Запретить на русском.Пусть на мове читают.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    0
    Еще один натовец раскрыл "секрет Полишенеля"...А будут ли вообще встречные танковые бои?
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 14:46
    +1
    Экипаж боевой машины должен действовать как единый организм.Вот если в данном случае ,бандерлоги сначала найдут тот рычаг ,который надо, а потом будут за него дёргать,то пиши пропало.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:50
    +2
    Ну, румыны известные "вояки". Немцы соврать не дадут. winked
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:52
    0
    Т.е. наш ув президент и наш ГШ хочет лоб в лоб с ними пободаться? Тогда мобилизации точно не избежать. Вот о чем нужно было спросить Пескова.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:54
    0
    После того, как вас обнаружили, даётся лишь несколько секунд на перезарядку и прицеливание. Если не уложиться в этот временной лимит, то вы превратитесь в жертву

    - рассуждает бывший глава Юго-Восточного командования корпуса НАТО в Румынии
    Румынского генерала обнаружили уже тогда, когда проект создания НАТО только составлялся. request
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:55
    +2
    Ну не знаю, как там учат, 9 секунд для "короткой" очень много, на 1 - курсе стрельба с места, с короткой и в движении, на 3-4 курсе вся стрельба только в движении (день/ночь, снег/дождь - по фиг). Закидному на ходу болтаться по башне со снарядом, да еще с унитарным - не комильфо.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: Uprun
      Закидному на ходу болтаться по башне со снарядом, да еще с унитарным - не комильфо

      Поэтому, в Абрамсе закидными - негры. У них, видимо, башка крепче. Где таких будут хох-лы искать?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:56
    +1
    Сколько нужно времени на подготовку? При интенсивном обучении в районе 6-ти месяцев. Далее пределу совершенству нет. Можно смело утверждать, что квалификация "Мастер класс" достигается через 24 -е месяца обучения.
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:01
    +1
    так и на русский.

    А на русский переводят, чтобы нашим танкистам сподручнее было освоить захваченные леопарды?
  11. 9PA
    9PA Сегодня, 15:27
    0
    Пугают меня ураы, и химера ерунда и старлинк и пингвин. Да только кпд высокое у рих