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В ФРГ началось обучение украинских танкистов управлению танками Leopard 2

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В ФРГ началось обучение украинских танкистов управлению танками Leopard 2

В понедельник, 13 февраля, начался процесс обучения украинских танкистов управлению и обслуживанию поставляемых ВСУ Германией и другими странами Запада танков Leopard 2. Сообщается, что украинских военнослужащих планируется обучить лишь основам эксплуатации танков этой модели.


Первые группы украинских военнослужащих, которых планируется обучить основам управления и обслуживания немецких танков, переброшены из Польши в Германию, где они будут проходить обучение на полигоне в Нижней Саксонии. На этом же полигоне уже проходит обучение военнослужащих ВСУ эксплуатации БМП Marder.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, из-за нехватки времени, на обучение, которое обычно проходит в течение нескольких лет, планируется выделить всего шесть, максимум восемь недель.

Планируется отправить первых украинских военнослужащих на немецких танках Leopard 2 в зону боевых действий уже в конце марта. За время с начала российской спецоперации на Украине немецкие военные провели обучение эксплуатации различных систем вооружений, таких как гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные установки Gepard, около 1,5 тысяч военнослужащих ВСУ.

В январе правительство ФРГ приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2A6, кроме того немецкое правительство решило разрешить другим странам осуществлять реэкспорт подобных боевых машин. Польша, Норвегия и Словакия заявили о намерении поставить киевскому режиму имеющиеся у них танки западного производства.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Gertrud Zach
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9 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 14:55
    +3
    Не пойму, куда ГРУ смотрит... сейчас и в британии и в германии и в других странах активно обучают ВСУшников, неужели трудно в местах дислокации устроить массовое летальное отравление несвежим пивом или утечку газа в отопительный сезон...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:02
      +3
      Так может заранее объявить танкистов из немецких училищ в плен брать не будем.
      Им даже не надо крестов на могилы —
      Сойдут и на крыльях кресты! (В.С. Высоцкий)
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:11
        0
        Интересно, как на такой сложной технике они собираются их ускоренно обучить? Насколько знаю, когда в Германии была срочка- обучали танкистов только после ее прохождения и заключения контракта.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:58
    -1
    Ну что смертники? Поехали?(слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:09
      -2
      именно так, выехали на позиции, возможно даже успели пару раз пальнуть.... особо продвинутые может и поелозить умудрились. но не больше. потому что наши больше НЕ ДАДУТ поелозить и пострелять.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:11
      0
      понедельник, 13 февраля, начался процесс обучения
      Ох, нехорошая дата ! А верить в предрассудки - плохая примета ! fellow
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:13
        +1
        знакомый оттуда вернулся в отпуск. добровольцем он пошел... он меня на 12 лет моложе, его взяли.

        грит ...башат без сожаления свидомитскую технику вместе с начинкой - злые наши ребята сильно за расстрелы наших пленных. особливо злые за показушнические расстрелы.

        зы Отдохнет и обратно свидомитов долбать.

        зы2 Он татарин. Грит как помоюсь - в мечеть пойду, с этим как там у них священник называется поговорить надо - Аллах меня хранил, живым в отпуск к семье приехал.
        1. ЗлойКоммунист
          ЗлойКоммунист Сегодня, 15:28
          +1
          Мула называется, странно что на фронте нет... скорее есть... просто не там где он воевал... обычно они с Попами вместе ходят.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:33
    +1
    Я думаю , что после нескольких месяцев активных практических действий танкисты всук сами могли бы поучить немцев . Это же не с танка на истребитель или эсминец.
    Во времена ВОВ наши во всю трофейной техникой пользовались и ленд лизовской