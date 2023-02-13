В ФРГ началось обучение украинских танкистов управлению танками Leopard 2

В понедельник, 13 февраля, начался процесс обучения украинских танкистов управлению и обслуживанию поставляемых ВСУ Германией и другими странами Запада танков Leopard 2. Сообщается, что украинских военнослужащих планируется обучить лишь основам эксплуатации танков этой модели.
Первые группы украинских военнослужащих, которых планируется обучить основам управления и обслуживания немецких танков, переброшены из Польши в Германию, где они будут проходить обучение на полигоне в Нижней Саксонии. На этом же полигоне уже проходит обучение военнослужащих ВСУ эксплуатации БМП Marder.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, из-за нехватки времени, на обучение, которое обычно проходит в течение нескольких лет, планируется выделить всего шесть, максимум восемь недель.
Планируется отправить первых украинских военнослужащих на немецких танках Leopard 2 в зону боевых действий уже в конце марта. За время с начала российской спецоперации на Украине немецкие военные провели обучение эксплуатации различных систем вооружений, таких как гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные установки Gepard, около 1,5 тысяч военнослужащих ВСУ.
В январе правительство ФРГ приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2A6, кроме того немецкое правительство решило разрешить другим странам осуществлять реэкспорт подобных боевых машин. Польша, Норвегия и Словакия заявили о намерении поставить киевскому режиму имеющиеся у них танки западного производства.