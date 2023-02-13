Российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наёмников

Фото иллюстрационное
На одном из участков линии соприкосновения в зоне специальной военной операции российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наемников. Соответствующее видео появилось на российских интернет-ресурсах.
В описании к ролику говорится, что якутский снайпер вышел на ночную охоту за противником. То, что на данном участке находятся иностранные наемники, удалось установить с помощью радиоперехвата. Из какой винтовки стрелял снайпер, не сообщается, но явно это не СВД. Стрельба велась с помощью ночного прицела, выстрел был удачным - одной пулей были ликвидированы сразу два иностранных боевика, приехавших "убивать русских".
Когда производилась съемка и на каком участке фронта не раскрывается, других подробностей тоже нет.
Между тем, как пишет ТГ-канал "Старше Эдды", роль снайперов в последнее время очень сильно возросла, особенно работающих в составе линейных частей и соединений, т.е. не из состава спецподразделений. Сейчас на вооружение снайперы получают высокоточные снайперские комплексы, производимые российской компанией Lobaev Arms, что позволяет поражать противника на больших дистанциях. Снайперы значительно увеличивают огневую мощь обычных пехотных подразделений.
(...) в нашу "постгероическую эпоху", когда солдат стоит дороже казённого имущества и уничтожение личного состава, это приоритет, ценность подобного оружия, вырастает в разы
- пишет Старше Эдды.