Военное обозрение
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Российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наёмников

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Российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наёмников

Фото иллюстрационное



На одном из участков линии соприкосновения в зоне специальной военной операции российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наемников. Соответствующее видео появилось на российских интернет-ресурсах.

В описании к ролику говорится, что якутский снайпер вышел на ночную охоту за противником. То, что на данном участке находятся иностранные наемники, удалось установить с помощью радиоперехвата. Из какой винтовки стрелял снайпер, не сообщается, но явно это не СВД. Стрельба велась с помощью ночного прицела, выстрел был удачным - одной пулей были ликвидированы сразу два иностранных боевика, приехавших "убивать русских".

Когда производилась съемка и на каком участке фронта не раскрывается, других подробностей тоже нет.

Между тем, как пишет ТГ-канал "Старше Эдды", роль снайперов в последнее время очень сильно возросла, особенно работающих в составе линейных частей и соединений, т.е. не из состава спецподразделений. Сейчас на вооружение снайперы получают высокоточные снайперские комплексы, производимые российской компанией Lobaev Arms, что позволяет поражать противника на больших дистанциях. Снайперы значительно увеличивают огневую мощь обычных пехотных подразделений.

(...) в нашу "постгероическую эпоху", когда солдат стоит дороже казённого имущества и уничтожение личного состава, это приоритет, ценность подобного оружия, вырастает в разы

- пишет Старше Эдды.

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14 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:54
    +6
    Кстати, в связи с планами партнеров на диверсии против ключевых наших фигур, тов. Лобаева неплохо бы взять под охрану.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:00
      +4
      На раз к Бандере попали. laughing ...сладкая парочка петух да гагарочка
  2. СанькиныБайки
    СанькиныБайки Сегодня, 14:57
    +6
    такое ощущение, что даже шкурки у обоих не попортил, однако...)))
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:04
      +1
      Цитата: СанькиныБайки
      даже шкурки у обоих не попортил

      Белке в глаз !
      Одним махом семерых побивахом ! good
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:57
    +9
    Не понял.Они там того??Друг на дружку полезли?Два "затейника"накрылись медным тазом.Впрочем,без стеба-якуты и прочие жители тундры и тайги-прирожденные охотники.Рождаются,наверное с ружьем..Молодец,мужик
    1. Альф
      Альф Сегодня, 15:14
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Они там того??Друг на дружку полезли?Два "затейника"накрылись медным тазом.

      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 15:32
        0
        Вот эти картинки нужно ставить вместо иллюстрированной фото вначале статьи!
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:58
    +2
    Судя по видео, остается поверить на слово.
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 15:03
    +6
    Неплохая приемственность якутских снайперов, издавна славились своей точностью. По своей профессии ( оптик) были на приёме жители Сахи, острота зрения 1.5 ( в норме 1.0) так что прирождённые охотники
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:17
      +1
      Помимо зрения - чтобы хорошо стрелять ещё кучу навыков надо иметь.. Которые нарабатываются ой как не быстро. Впрочем - это сильно зависит от числа патронов, потраченных на подготовку. Ну а для снайпера - в первую голову надо иметь просто недюженное терпение и усидчивость.. Это свойство характера. Вот из меня бы - снайпер точно не вышел, несмотря на некоторые навыки стрельбы. Не усидел бы я сутки не шевелясь притворяясь пеньком..
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 15:30
        0
        На счёт усидеть сутками не смог бы, но стрелял в школе отлично. Винтовка тоз 8 , учитель нвп оставлял часто после уроков пристрелять ружья. Школьники сбивали прицелы. Я стрелял, а учитель крутил . Учитель заметил меня ещё с первых уроков. Всегда попадал кучно если даже и мимо. Зрение 2.0 было.
    2. СанькиныБайки
      СанькиныБайки Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: Дровосек_2
      По своей профессии ( оптик) были на приёме жители Сахи, острота зрения 1.5 ( в норме 1.0)

      извиняюсь, но в таблице после 1,0 всего две строки, т.е. 1,2 ?, тоже их видел все при поступлении в лётное училище, или как то иначе? ваш коллега обрадовалась почему то и заставила читать текст, при приближении книги к носу (я продолжал читать), пришла в глубокое недоумение, но поставила "годен" )))
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:12
    +3
    описании к ролику говорится, что якутский снайпер вышел на ночную охоту за противником

    Удачная охота! Жил на северах, знаю охотников не понаслышке. Много историй они рассказывали. Так что не удивлен, что одной пулей завалил двух наемников.
    Заработали цинковый гроб! am
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:31
    0
    Только я вижу на видео несколько выстрелов?
    Поэтому и инфа с БВ не отображается. Да и "погасли" в прицеле, ибо укрылись.
    Тушка ещё долго "фонит".
    Поколение геймеров! Ночь для наблюдения. Спалить козырную лёжку. Попробуйте сначала оборудовать её зимой в ночи!