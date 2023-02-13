Российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наёмников

Фото иллюстрационное

(...) в нашу "постгероическую эпоху", когда солдат стоит дороже казённого имущества и уничтожение личного состава, это приоритет, ценность подобного оружия , вырастает в разы

На одном из участков линии соприкосновения в зоне специальной военной операции российский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу двух иностранных наемников. Соответствующее видео появилось на российских интернет-ресурсах.В описании к ролику говорится, что якутский снайпер вышел на ночную охоту за противником. То, что на данном участке находятся иностранные наемники, удалось установить с помощью радиоперехвата. Из какой винтовки стрелял снайпер, не сообщается, но явно это не СВД. Стрельба велась с помощью ночного прицела, выстрел был удачным - одной пулей были ликвидированы сразу два иностранных боевика, приехавших "убивать русских".Когда производилась съемка и на каком участке фронта не раскрывается, других подробностей тоже нет.Между тем, как пишет ТГ-канал "Старше Эдды", роль снайперов в последнее время очень сильно возросла, особенно работающих в составе линейных частей и соединений, т.е. не из состава спецподразделений. Сейчас на вооружение снайперы получают высокоточные снайперские комплексы, производимые российской компанией Lobaev Arms, что позволяет поражать противника на больших дистанциях. Снайперы значительно увеличивают огневую мощь обычных пехотных подразделений.- пишет Старше Эдды.