Bloomberg: ряд стран Европы не хотят подвергать дополнительным санкциям российский банковский сектор

Ряд стран Европы не хотят подвергать дополнительным санкциям российский банковский сектор. Они выступают против того, чтобы расширять список подсанкционных банков из России.Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.Некоторые государства, входящие в Евросоюз, не хотели бы увеличения количества российских банков, находящихся под санкциями, хотя Еврокомиссия может выдвинуть такое предложение.Также в публикации агентства упоминается «Росатом», на который киевские власти требуют от европейцев наложить санкции. Некоторые страны ЕС выступают против такого шага.Предполагается, что ЕС запретит поставки в РФ грузовиков и спецтехники, применяемой в сельскохозяйственной и лесной отраслях.Согласно данным агентства, возможно введение санкций против стран третьего мира, которые перепродают подсанкционные товары и технологии российским потребителям. В частности, это касается компонентов для производства БПЛА в России, а также поставок Москве беспилотников из Ирана.По словам источников, целью новых санкций Евросоюза является ограничение возможностей РФ поддерживать свою военную мощь. Особое внимание будет уделено компонентам западного производства в российской военной технике, попавшей в руки украинских военных.Ранее о возможном включение еще четырех финансовых учреждений России в санкционный список сообщало американское издание Politico, ссылаясь на источники среди чиновников. В их числе был назван «Альфа-банк».