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Bloomberg: ряд стран Европы не хотят подвергать дополнительным санкциям российский банковский сектор

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Bloomberg: ряд стран Европы не хотят подвергать дополнительным санкциям российский банковский сектор

Ряд стран Европы не хотят подвергать дополнительным санкциям российский банковский сектор. Они выступают против того, чтобы расширять список подсанкционных банков из России.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Некоторые государства, входящие в Евросоюз, не хотели бы увеличения количества российских банков, находящихся под санкциями, хотя Еврокомиссия может выдвинуть такое предложение.

Также в публикации агентства упоминается «Росатом», на который киевские власти требуют от европейцев наложить санкции. Некоторые страны ЕС выступают против такого шага.

Предполагается, что ЕС запретит поставки в РФ грузовиков и спецтехники, применяемой в сельскохозяйственной и лесной отраслях.

Согласно данным агентства, возможно введение санкций против стран третьего мира, которые перепродают подсанкционные товары и технологии российским потребителям. В частности, это касается компонентов для производства БПЛА в России, а также поставок Москве беспилотников из Ирана.

По словам источников, целью новых санкций Евросоюза является ограничение возможностей РФ поддерживать свою военную мощь. Особое внимание будет уделено компонентам западного производства в российской военной технике, попавшей в руки украинских военных.

Ранее о возможном включение еще четырех финансовых учреждений России в санкционный список сообщало американское издание Politico, ссылаясь на источники среди чиновников. В их числе был назван «Альфа-банк».
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4 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:04
    0
    Давайте еще наваливайте. А если эти самые третьего мира на вас и ваш дивный сад наложат оптом? Не захлебнетесь?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:12
    0
    Загадочное заявление . Некоторые страны не хотят дополнительных санкций к банковской системе России ,но заблокировали счета все и еще планируют узаконить их кражу . Дивный мир демократии ,правил и честного бизнеса !
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:30
    0
    Этот ручей практически иссяк при Мишустине. Он прекратил специфические формы "бутербродного" транзита капитала через Кипр и Голландию. После этого "Кормушка для Политоты" (с), о которой писал Гривс в своем докладе, опустела. Одного этого было бы достаточно, чтобы кто-то где-то начал войну с Россией при поддержке Британии.
    Но этим дело не кончилось. Началось СВО, и на первой же неделе Бориска сделал одну из самых катастрофических ошибок в истории Британской политики. Он остановил страховку, лизинг и финансирование корпоративного долга русских компаний. В своей бесконечной лохматой тупости он зарезал гусыню несущую золотые яйца. Для начала и сразу - 100 миллиардов с гаком коту под хвост. А как продолжение - разрушение монополии Лондонского Сити. Разрушение финансовых основ, которые с таким старанием создала Тэтчер 40 лет тому назад.

    Что тут добавить? Идиотики сами ВСЕ уже сделали, теперь судорожно пытаются все вернуть - щоб как в 90-е. А уже - не будет
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:30
    0
    Ряд стран Европы не хотят подвергать дополнительным санкциям российский банковский сектор. Они выступают против того, чтобы расширять список подсанкционных банков из России.
    . А некоторые, не глупые, люди за бугром слушают наших экономических... специалистов и ПОНЯЛИ, что "наш" банковский сектор, это всего лиж спекулятивный элемент, присосавшихся к нашей экономике!!! Т. е. экономика, практически, сама по себе, а "банковские прилипалы", от неё кормятся и никак, ни на что, практически НЕ ВЛИЯЮТ!!!
    Т. е. пустой/холостой хлопок/выхлоп!!!
    Вот стырить государственные резервы, которые туда сплав ли, не шибко вумные, или наоборот, хитрож ж ж продуманные деятели из првительства, это да, это громко... но опять же, ни на что уже не повлияет, зато даст возможность нашим верхним обвинить забугорные "партнёров" и привлечь, в сои ряды, часть обозленного населения...
    Как то так.