Глава Чеченской Республики Кадыров: «Дадут приказ, мало не покажется Зеленскому и Байдену»

В настоящее время российские вооруженные силы воюют против Украины не в полную силу. Об этом заявил в объемном интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Как отметил Кадыров, если бы ВС РФ были задействованы в боевых действиях хотя бы на 20%, то «никого не осталось бы» из украинских войск в тех городах, которые сегодня контролируются ВСУ. По словам Кадырова, если поступит соответствующий приказ президента России, то войска готовы дойти до Киева.
Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам
- заявил глава Чеченской Республики.
По утверждению Кадырова, чтобы обезопасить территорию России, необходимо освободить Одессу и Харьков. Ранее он уже заявлял в своем Telegram-канале, что это – «российская территория».
В то же время, глава ЧР подчеркнул, что оставление осенью российскими войсками отдельных территорий в Харьковской и Херсонской областях было тактическим ходом. По словам Кадырова, это сделали для того, чтобы вести ту военную политику, которую мы наблюдаем сегодня.
Глава Чеченской Республики отметил, что российские войска, участвующие в спецоперации, вооружены и оснащены всем необходимым. Он подчеркнул, что на первых порах командование даже не предполагало, что так нужна будет артиллерия. Но сейчас «артиллерия стреляет на все 100%», подчеркнул Рамзан Кадыров.
Сегодня на позициях новая техника и люди, которые умеют пользоваться этой техникой... Чуть затишье было, это затишье дало нам возможность полностью оснастить и обучить, и дальше передислоцировать все свои войска
- сказал глава ЧР.
Затронул Кадыров и тему поставки западной военной техники на Украину. Так, передачу танков он назвал «ерундой», а также отметил, что даже если Запад передаст Украине истребители, их быстро уничтожат.
Истребитель поднимется – сразу салам алейкум, не будет
- заявил Кадыров в интервью.
Также он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы повторить путь Адольфа Гитлера и это было бы для него оптимальным шагом. Но приказа убивать Зеленского, подчеркнул Кадыров, у российских военных нет.