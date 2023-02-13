Глава Чеченской Республики Кадыров: «Дадут приказ, мало не покажется Зеленскому и Байдену»

Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам

Сегодня на позициях новая техника и люди, которые умеют пользоваться этой техникой... Чуть затишье было, это затишье дало нам возможность полностью оснастить и обучить, и дальше передислоцировать все свои войска

Истребитель поднимется – сразу салам алейкум, не будет