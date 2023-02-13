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Глава Чеченской Республики Кадыров: «Дадут приказ, мало не покажется Зеленскому и Байдену»

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Глава Чеченской Республики Кадыров: «Дадут приказ, мало не покажется Зеленскому и Байдену»

В настоящее время российские вооруженные силы воюют против Украины не в полную силу. Об этом заявил в объемном интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.


Как отметил Кадыров, если бы ВС РФ были задействованы в боевых действиях хотя бы на 20%, то «никого не осталось бы» из украинских войск в тех городах, которые сегодня контролируются ВСУ. По словам Кадырова, если поступит соответствующий приказ президента России, то войска готовы дойти до Киева.

Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам

- заявил глава Чеченской Республики.

По утверждению Кадырова, чтобы обезопасить территорию России, необходимо освободить Одессу и Харьков. Ранее он уже заявлял в своем Telegram-канале, что это – «российская территория».

В то же время, глава ЧР подчеркнул, что оставление осенью российскими войсками отдельных территорий в Харьковской и Херсонской областях было тактическим ходом. По словам Кадырова, это сделали для того, чтобы вести ту военную политику, которую мы наблюдаем сегодня.

Глава Чеченской Республики отметил, что российские войска, участвующие в спецоперации, вооружены и оснащены всем необходимым. Он подчеркнул, что на первых порах командование даже не предполагало, что так нужна будет артиллерия. Но сейчас «артиллерия стреляет на все 100%», подчеркнул Рамзан Кадыров.

Сегодня на позициях новая техника и люди, которые умеют пользоваться этой техникой... Чуть затишье было, это затишье дало нам возможность полностью оснастить и обучить, и дальше передислоцировать все свои войска

- сказал глава ЧР.

Затронул Кадыров и тему поставки западной военной техники на Украину. Так, передачу танков он назвал «ерундой», а также отметил, что даже если Запад передаст Украине истребители, их быстро уничтожат.

Истребитель поднимется – сразу салам алейкум, не будет

- заявил Кадыров в интервью.

Также он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы повторить путь Адольфа Гитлера и это было бы для него оптимальным шагом. Но приказа убивать Зеленского, подчеркнул Кадыров, у российских военных нет.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 15:03
    +2
    передачу танков он назвал «ерундой», а также отметил, что даже если Запад передаст Украине истребители, их быстро уничтожат.

    А шапки есть, которыми забросать решил ?
    По словам Кадырова, если поступит соответствующий приказ президента России, то войска готовы дойти до Киева.

    Осталось самое малое-отдать приказ....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:07
      +3
      Цитата: Альф
      Осталось самое малое-отдать приказ....

      А после: Осталось самое малое-выполнить приказ !
  2. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 15:05
    +2
    Вчера Соловьёв призывал уничтожить немецкий народ за, то, что не выходят против немецкого пр - ва за отправку танков. Теперь другой бравируется лозунгами, честно не понимаю зачем бровироваться ими, понимая их нераелистичность. То же самое, что он обещал летом Одессу взять и прочее. Просто раздражают эти бессмысленные лозунги, которые по сути дела, возможности их осуществления минимальны, на счёт байдена это так точно.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 15:21
      -2
      а в чем не прав Рамзан Ахматович ?
      я бы добавил не воюем и на 10 %, на 20% - это будет когда укропские солдаты собравшиеся больше 2-х, будут получать тактический ядерный заряд в форточку.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:06
    +1
    Так, передачу танков он назвал «ерундой», а также отметил, что даже если Запад передаст Украине истребители, их быстро уничтожат.


    Вот уважаю Рамзана, но эти слова как то не идут ему! Эта " ерунда" может дорого обойтись нашим бойцам!
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 15:16
      0
      Вот в том, то и дело зачем бросаться такими словами. Сами себя дескредетируют
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:15
    +3
    Вячеслав Быков в Ванкувере отдал нашим хоккеистам приказ - идите и порвите их! (канадцев и наверняка в полную силу).
    Но после разгрома наши хоккеисты сказали - "а как именно рвать канадцев, Быков не сказал"!

    Так может Верховный давно отдал этот приказ, только не сказал КАК?
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:16
    +1
    Но приказа убивать Зеленского, подчеркнул Кадыров, у российских военных нет.

    Вся судьба украинских президентов одинакова . Нового президента страны боготворит народ в начале срока президентства и ненавидит к концу срока ! Зелибоба будет еще с приставкой - кровавый
  6. 9PA
    9PA Сегодня, 15:17
    +2
    Он заканчивал академию генштаба, Вест-Поинт или же прошёл путь от рядового до боевого генерала как он может заявлять от имени России такие вещи
  7. next322
    next322 Сегодня, 15:18
    +1
    странная типа- война!армия целый год не воюет даже на 20 процентов и при этом несет приличные потери.....российские города донбасса и херсонщины практически уничтожены под ноль....это он о чем?
  8. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:29
    +1
    Я могу только пожелать кадыровцам удачи на поле боя..Громкие заявления сейчас выглядят неуместно сейчас.Я имею в виду танки.Про приказ?Похоже там наверху еще не созрели..