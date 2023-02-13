Министерство обороны подтвердило освобождение посёлка Красная Гора под Артёмовском «добровольцами штурмовых отрядов»

Населенный пункт Красная Гора под Артемовском перешел под российский контроль, в районе Славянска уничтожен пункт ремонта бронетехники, российские войска продолжают наступление. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российское военное ведомство подтвердило переход поселка Красная Гора под наш контроль. В сводке указывается, что данный населенный пункт был освобожден "добровольцами штурмовых отрядов", так в Минобороны называют бойцов ЧВК "Вагнер". Огневую поддержку "добровольцам" оказывали ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск. Сообщается о больших потерях ВСУ на данном направлении как в личном составе, так и в технике.
Под Славянском прилетело по пункту ремонта и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подробности Минобороны не приводит, поэтому рассказать о разрушениях нет возможности. Скорей всего удар наносился или ОТРК "Искандер", или авиацией.
На основных направлениях без больших изменений, наши давят, противник сопротивляется, идут ожесточенные бои. На Купянском огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское ЛНР. Потери противника: свыше 30-и человек убитыми и ранеными, два броневика три автомобиля и гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском артиллерия и тяжелые огнеметные системы войск группировки "Центр" уничтожили свыше 80-и человек личного состава ВСУ в районах Ямполовка ДНР, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка ЛНР, Также противник потерял три броневика и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" продолжает работать по противнику в районах Пречистовки и Угледара. Уничтожено более 60-и всушников, три броневика, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две РСЗО "Град" и две САУ "Гвоздика".