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Министерство обороны подтвердило освобождение посёлка Красная Гора под Артёмовском «добровольцами штурмовых отрядов»

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Министерство обороны подтвердило освобождение посёлка Красная Гора под Артёмовском «добровольцами штурмовых отрядов»

Населенный пункт Красная Гора под Артемовском перешел под российский контроль, в районе Славянска уничтожен пункт ремонта бронетехники, российские войска продолжают наступление. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российское военное ведомство подтвердило переход поселка Красная Гора под наш контроль. В сводке указывается, что данный населенный пункт был освобожден "добровольцами штурмовых отрядов", так в Минобороны называют бойцов ЧВК "Вагнер". Огневую поддержку "добровольцам" оказывали ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск. Сообщается о больших потерях ВСУ на данном направлении как в личном составе, так и в технике.

Под Славянском прилетело по пункту ремонта и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подробности Минобороны не приводит, поэтому рассказать о разрушениях нет возможности. Скорей всего удар наносился или ОТРК "Искандер", или авиацией.

На основных направлениях без больших изменений, наши давят, противник сопротивляется, идут ожесточенные бои. На Купянском огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское ЛНР. Потери противника: свыше 30-и человек убитыми и ранеными, два броневика три автомобиля и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском артиллерия и тяжелые огнеметные системы войск группировки "Центр" уничтожили свыше 80-и человек личного состава ВСУ в районах Ямполовка ДНР, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка ЛНР, Также противник потерял три броневика и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" продолжает работать по противнику в районах Пречистовки и Угледара. Уничтожено более 60-и всушников, три броневика, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две РСЗО "Град" и две САУ "Гвоздика".

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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:17
    0
    У меня одного такое впечатление, что фронт посыпался у них?!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:20
      +2
      Со слов Пригожина, нашинковали укроп там знатно.- сотни трупов. Успевших удрать около 30
    2. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 15:23
      -3
      Пока выдают желаемое за действительное. Движение есть, но медленно и с потерями. Что будет дальше, посмотрим.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:31
      +2
      Это обманчивое впечатление ((( тот же Пригожин заявил буквально на днях, что для освобождения всей территории Донбасса потребуется еще два года, он вроде на словоблудии не замечен, заявляет ответственно. Все таки у ВСУ еще достаточно мяса на фарш.
    4. Грица
      Грица Сегодня, 15:32
      +1
      Цитата: Аргон
      У меня одного такое впечатление, что фронт посыпался у них?!

      Думаю, пока только у вас. До осыпки еще далеко
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:37
        0
        Но тем не менее масштаб потерь ВСУ впечатляет.Итоговые цифры получились очень внушительные (если не сказать - оглушительные).Ну и как же эти огромные украинские потери выглядят в статистических подсчетах Сладкова?А вот как.

        372 сбитых самолета ВСУ - это уничтоженная воздушная армия.

        200 вертолетов - воздушная армия.

        7537 танков и ББМ (боевых бронированных машин) - две танковые армии и пять общевойсковых армий.

        983 РСЗО (реактивных систем залпового огня) - ударная армия.

        401 ЗРК (зенитный ракетный комплекс) - армия ПВО.

        3841 орудие - четыре артиллерийские армии.

        8066 единиц специальной военной автомобильной техники - восемь армий.

        В общей сложности, по этим подсчетам Сладкова, сумма потерь Украины в боевой технике равна четырем фронтам или четырем группам армий вермахта. Она же, итоговая цифра, сопоставима со всей современной группировкой НАТО в Европе. Можно взглянуть на это и с другой стороны. Получается, что Россия почти за год уничтожила 23 разнообразные армии противника.


        Прав Сладков: если бы при таких потерях Украины не было коллективной помощи Запада, то любое государство мира уже было бы повержено. Даже без применения нашего самого грозного оружия - ядерного. Ну а НАТО не унимается: объявлены данные о новых оружейных поставках на Украину.

        https://dzen.ru/a/Y-lfi9gHYxjBkkfR
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:24
    0
    Как сами вагнера сказали "гарнизон весь умер". Родные и близкие "умершего" гарнизона могут передать привет тому трусу Макаренко который расстрелял пленных, а теперь удрал с передовой ,пока его кувалда не нашла. Но в тылу может найти еще быстрее-свои же свидомые продадут. Будет третий кавалер ордена кувалды.
  3. ВлР
    ВлР Сегодня, 15:31
    +1
    Очень медленно и с большим трудом. А Медведчук заявляет, что Порошенко уговаривал (!) Путина забрать Донбасс. Песков отказался комментировать это заявление. Если Медведчук не врет, то не знаю, какими словами и выражениями давать характеристику этому "этюду" "шахматиста" Путина.