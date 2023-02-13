Президент Молдовы намерена предоставить больше полномочий спецслужбам для подавления протестной деятельности в стране

Парламент Республики Молдова должен как можно скорее принять законопроект, чтобы у СИБ (Служба информации и безопасности) и прокуратуры появилось больше инструментов для эффективной борьбы с рисками, создающими угрозу национальной безопасности страны. Всех тех, кто принимает участие в антиправительственных акциях – членов политических партий и преступных группировок, а также тех, кто выступает в их защиту, следует немедленно привлечь к уголовной ответственности

В полученных материалах от наших украинских партнёров указываются инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. Могу вас заверить в том, что государственные органы работают над предотвращением этих вызовов, продолжая удерживать ситуацию под контролем

Президент Молдовы Майя Санду намерена предоставить больше полномочий спецслужбам для подавления протестной деятельности в стране. Всё это связано с сегодняшними заявлениями главы молдавского государства, согласно которым, в стране готовился план по смене действующей власти якобы при непосредственном участии России.Вот как она прокомментировала данную ситуацию:Как уточнила молдавский лидер, эти данные были получены руководством страны от её украинских коллег, что совпадает с официальной позицией Кишинёва. По её словам, внешние силы координируют протестные движения так называемой оппозиции внутри страны, которая и занимается диверсионной деятельностью с целью свержения конституционного строя республики.– добавила Санду.Напомним, что недавно, в эфире одного из частных телеканалов, экс-лидер республики Игорь Додон заявил о том, что ни Россия, ни Румыния не собираются нападать на Молдавию. По его мнению, нагнетает обстановку само правящее большинство, пугая молдавскую общественность так называемыми «угрозами» вторжения на территорию страны. Так он отреагировал на слова президента Санду о том, что стране не мешало бы пересмотреть свой нейтральный статус, закреплённый в Конституции из-за внешних угроз, «исходящих» от российской стороны.