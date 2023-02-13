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Видео казни бывшего заключенного бойцами «Вагнера» оказалось постановкой от ЧВК

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Видео казни бывшего заключенного бойцами «Вагнера» оказалось постановкой от ЧВК

Освобожденного из украинского плена по обмену бывшего российского заключенного, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», не казнили, а простили. В Telegram-канале ЧВК было опубликовано видео с признаниями бывшего военнопленного.


Как рассказал герой видео, он попал в плен и во время нахождения в руках украинских военных, наговорил «много всякого», поскольку хотел сохранить свою жизнь. За это он испытывает чувство стыда.

Однако после освобождения из плена бывший заключенный поделился ценными сведениями. Некоторые данные помогли спасти жизни бойцов «Вагнера», утверждается в сообщении в Telegram-канале частной военной компании.

Поскольку в ЧВК «Вагнер», подчеркивают представители организации, у каждого есть право на исправление ошибки, Дмитрия Якущенко простили. Никто не собирался его казнить, а видео с его казнью было постановочным.

Напомним, что ранее в интернете распространилась следующая информация: 44-летний Дмитрий Якущенко был в свое время осужден за разбой и убийство. В местах лишения свободы он вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился участвовать в спецоперации, но вскоре сдался в плен и дал интервью представителям украинских СМИ.

После этого Якущенко якобы похитили в Днепре люди «Вагнера» и казнили. На самом деле, его включили в список на обмен военнопленных, поменяли на попавших в российский плен украинских военнослужащих, и так он оказался опять у представителей ЧВК.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:31
    -1
    не казнили, а простили.
    Где пруф? Хоть какой нибудь.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:34
      0
      типичный представитель украинства (судя по фамилии) для него вовремя переметнутся не значит предать, нельзя таким доверять, по любому его сослуживцы "музыканты" на перо поставят.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:31
    +1
    Дело ясное, что дело темное. А может сначала сняли что живой а потом наградили орденом кувалды. А может и правда "оживили", а может нет. Ну в общем показали что руки длинные и могут прям с киева забрать кого надо. И "ленточка" не спасает. Вот того бы макаренку, который пленных вагнеров расстрелял, вполне можно было откувалдить и по настоящему, предварительно купив его у продажных сбушников.
    Свои пусть знают, что так бывает, а враги и предатели боятся.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:31
    0
    Да уж..А сколько было шума насчет этого.Кстати,а показательный арест двух мобилизованных тоже был срежессирован на публику?
  4. cpls22
    cpls22 Сегодня, 15:32
    0
    Привезли его домой - оказался он живой ? Снова сидит, поди..
  5. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 15:34
    0
    На lostarmour написали: Альтернативная концовка laughing