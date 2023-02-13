Видео казни бывшего заключенного бойцами «Вагнера» оказалось постановкой от ЧВК

Освобожденного из украинского плена по обмену бывшего российского заключенного, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», не казнили, а простили. В Telegram-канале ЧВК было опубликовано видео с признаниями бывшего военнопленного.Как рассказал герой видео, он попал в плен и во время нахождения в руках украинских военных, наговорил «много всякого», поскольку хотел сохранить свою жизнь. За это он испытывает чувство стыда.Однако после освобождения из плена бывший заключенный поделился ценными сведениями. Некоторые данные помогли спасти жизни бойцов «Вагнера», утверждается в сообщении в Telegram-канале частной военной компании.Поскольку в ЧВК «Вагнер», подчеркивают представители организации, у каждого есть право на исправление ошибки, Дмитрия Якущенко простили. Никто не собирался его казнить, а видео с его казнью было постановочным.Напомним, что ранее в интернете распространилась следующая информация: 44-летний Дмитрий Якущенко был в свое время осужден за разбой и убийство. В местах лишения свободы он вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился участвовать в спецоперации, но вскоре сдался в плен и дал интервью представителям украинских СМИ.После этого Якущенко якобы похитили в Днепре люди «Вагнера» и казнили. На самом деле, его включили в список на обмен военнопленных, поменяли на попавших в российский плен украинских военнослужащих, и так он оказался опять у представителей ЧВК.