Авиабаза Ramstein в Германии атакована хакерами

Опорный пункт ВВС США в Германии – авиабаза Рамштайн, где к тому же находится и штаб-квартира ВВС США в Европе, подверглась виртуальной атаке.
Согласно информации, выложенной сегодня российской хакерской группой Killnet у себя в Телеграм-канале, ими был атакован официальный сайт главной авиабазы Соединенных Штатов в Европе, что находится близ немецкого города Рамштайн.
В своем сообщении хакеры из Killnet разместили и ссылку на сайт авиабазы, видимо, в усмешку над великими американскими умами, которые должны ее защищать от кибератак. Зайти на сайт не удается и появляется лишь уведомление – «сервис не отвечает».
Напомним, что хакерская группа из России Killnet, что можно перевести как «убойная сеть» или «убийство сети», возникла в начале российской спецоперации на Украине и стала известна своими кибератаками на сайты госучреждений Украины и стран НАТО.
В конце прошлого месяца российские хакеры заявили, что сайты госорганов, банков и аэропортов Германии станут целью их масштабной кибератаки. При этом группировка Killnet отметила, что это будет сделано в отместку за решение Берлина поставить Киеву танки Leopard.
Завтра на этой базе планируется проведение очередного заседания, где снова будут обсуждать поставки оружия Украине. Туда уже направился «неуволенный» министр обороны Украины Алексей Резников.
Ранее российским хакерам из Killnet вместе с «коллегами» из Белоруссии удалось заполучить данные из системы Налоговой службы США.