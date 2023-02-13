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Reuters: Расходы Европы на борьбу с энергокризисом приближаются к 800 млрд евро

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Reuters: Расходы Европы на борьбу с энергокризисом приближаются к 800 млрд евро

Несмотря на то, что цены на газ в ЕС продолжают снижаться (сегодня котировки мартовского фьючерса находится ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров) европейские страны уже понесли колоссальные убытки в ходе борьбы с энергокризисом.


Как пишет издание Reuters со ссылкой на данные, приведенные бельгийским институтом «Брейгель», из-за роста цен на газ, начавшегося осенью 2021 года, европейские страны в общей сложности уже успели потратить на субсидирование домохозяйств и предприятий порядка 800 млрд. евро.

В материале говорится, что наиболее «пострадавшей» в финансовом плане оказалась Германия. Берлин потратил на субсидии около трети от вышеупомянутой суммы. На втором месте находится Великобритания, которая выделила из своего бюджета чуть более 100 млрд. евро.

Напомним, что ситуация с дефицитом газа в Европе значительно усугубилась летом текущего года, когда начались перебои с поставками из России. Позднее «неизвестная сторона» совершила диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2, что толкнуло газовые котировки в Европе к рекордным отметкам выше 2 тыс. долларов за кубометр.

На данный момент ситуация с дефицитом газа в ЕС начала стабилизироваться благодаря американским поставкам СПГ. Между тем, стоит напомнить, что «голубое топливо» из США более чем в четыре раза дороже российского. Таким образом, очевидно, что нагрузка на бюджет европейских стран сохранится и в текущем году.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. tun5t
    tun5t Сегодня, 16:44
    0
    В половину делим, такие убытки, если помнить что все европитеки пиарщики, тем более "наши" миллиарды им очень помогли, ресурсы съели, а деньги виртуально фигвам у них в банках
    1. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 16:47
      0
      Цитата: tun5t
      В половину делим, такие убытки,

      А почему "делим", а не удваиваем? Почему "пиар", а не "хорошая мина при плохой игре"?
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 16:50
        +1
        Только американцы в шоколаде: продают втридорога СПГ, поставили Европу в экономическую и военную зависимость и не забывают производить свой основной востребованный везде товар - зеленую бумагу.
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 16:49
      +3
      Цитата: tun5t
      В половину делим, такие убытки, если помнить что все европитеки пиарщики, тем более "наши" миллиарды им очень помогли, ресурсы съели, а деньги виртуально фигвам у них в банках

      Умножаем на два, потому что европейцы мало того что потеряли эти деньги, но ещё и обогатили сша - втянувшие их в этот кризис! Европа ещё не раз заплатит и за НАТО и за украину и за свои потерянные рынки!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    +1
    А что, к 2025 г. ЕС планирует починить "СП"? Пусть привыкают без газа из РФ, мы чай без них не помрем, пристроим свой товар по миру.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 16:48
    +2
    Карл у Клары..... купил газ по 800, с расчётом продать по 2.000. А газ стал стоить 600, Карлу платить за сарай с газом... Карл во сне топит газовозы...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:56
      +2
      Это потому, что Карл - Третий. Третий, Карл!!!
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 17:05
    0
    Тут как посмотреть... газ подешевел в Европе за счёт поставок из Америки->как бы всем хорошо ( и Америке и ЕС). Но главное, за цену 600 бакинских американцы газовозы свои не понятут в Европу ( затраты выше) Наступает весна- лето -> растёт спрос в Азии. Где европейцы газ купят на след зиму?