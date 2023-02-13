Reuters: Расходы Европы на борьбу с энергокризисом приближаются к 800 млрд евро

Несмотря на то, что цены на газ в ЕС продолжают снижаться (сегодня котировки мартовского фьючерса находится ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров) европейские страны уже понесли колоссальные убытки в ходе борьбы с энергокризисом.Как пишет издание Reuters со ссылкой на данные, приведенные бельгийским институтом «Брейгель», из-за роста цен на газ, начавшегося осенью 2021 года, европейские страны в общей сложности уже успели потратить на субсидирование домохозяйств и предприятий порядка 800 млрд. евро.В материале говорится, что наиболее «пострадавшей» в финансовом плане оказалась Германия. Берлин потратил на субсидии около трети от вышеупомянутой суммы. На втором месте находится Великобритания, которая выделила из своего бюджета чуть более 100 млрд. евро.Напомним, что ситуация с дефицитом газа в Европе значительно усугубилась летом текущего года, когда начались перебои с поставками из России. Позднее «неизвестная сторона» совершила диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2, что толкнуло газовые котировки в Европе к рекордным отметкам выше 2 тыс. долларов за кубометр.На данный момент ситуация с дефицитом газа в ЕС начала стабилизироваться благодаря американским поставкам СПГ. Между тем, стоит напомнить, что «голубое топливо» из США более чем в четыре раза дороже российского. Таким образом, очевидно, что нагрузка на бюджет европейских стран сохранится и в текущем году.