Глава МИД Венгрии приехал в Белоруссию обсудить в том числе конфликт на Украине

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приехал в Белоруссию с рабочим визитом. По словам главы венгерского МИД, одной из целей визита является обсуждение мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.Глава внешнеполитического ведомства Венгрии также заявил, что надеется на то, что представители международного политического сообщества намерены действовать в направлении обеспечения немедленного заключения мира и шагов, направленных на избежание эскалации боевых действий. Сийярто намерен представить на переговорах в Минске мирную позицию своей страны.Сийярто также предположил, что впоследствии будет подвергаться нападкам из-за визита в Минск, однако, несмотря на это уверен в необходимости держать открытыми каналы международных связей, чтобы иметь возможность доносить послания с призывами к миру.В МИД РБ сообщили, что Сийярто планирует встретиться с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником и министром экономики страны Александром Червяковым.В январе прошлого года состоялся телефонный разговор между Сийярто и его белорусским коллегой Сергеем Алейником. Главы МИД договорились о продолжении диалога и нацеленности государств на развитие разносторонних взаимовыгодных отношений.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говоря о том, кто должен предлагать способы для решения украинского кризиса, повлекшего за собой сложную ситуацию в международных отношениях, подчеркнул, что "выход должны искать не мы".