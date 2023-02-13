Вице-премьер РФ: В 2023 году более 80 процентов объема экспорта нефти придется на дружественные страны

Вместе с вводом беспрецедентных санкций, Запад буквально объявил войну российскому экспорту энергоресурсов. Наибольших ограничений удостоились наша нефть и нефтепродукты. Запрет на их перевозку морским путем был введен в декабре прошлого и феврале текущего года соответственно.
Кроме того, США и их партнеры установили так называемый «ценовой потолок» на наше черное золото, который «запрещает» другим странам покупать нашу нефть по цене выше 60 долларов. Впрочем, далеко не все государства придерживаются условий, выдвинутых коллективным Западом.
Так, вице-премьер РФ Александр Новак в своей публикации для журнала «Энергетическая политика» написал, что согласно текущим планам, в 2023 году более 80% экспорта сырой нефти и порядка 75% поставок нефтепродуктов придется на дружественные России страны. В то же время, со слов министра, в государства, которые намерены соблюдать условия «ценового потолка», нефть из РФ поставляться не будет.
Новак отметил, что несмотря на все вышеупомянутые запреты, показатель нефтедобычи в России за прошлый год вырос на 2% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, достигнув 535,2 млн тонн, а экспорт – на 7,6%, приблизившись к 242 млн тонн.
Касательно нефтепереработки, она в 2022 году снизилась на 3%. Между тем, со слов министра, благодаря модернизации НПЗ улучшился показатель глубины переработки. Сегодня он составляет 83,9% по сравнению с 83,4% в 2021 году.