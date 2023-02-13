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Вице-премьер РФ: В 2023 году более 80 процентов объема экспорта нефти придется на дружественные страны

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Вице-премьер РФ: В 2023 году более 80 процентов объема экспорта нефти придется на дружественные страны

Вместе с вводом беспрецедентных санкций, Запад буквально объявил войну российскому экспорту энергоресурсов. Наибольших ограничений удостоились наша нефть и нефтепродукты. Запрет на их перевозку морским путем был введен в декабре прошлого и феврале текущего года соответственно.


Кроме того, США и их партнеры установили так называемый «ценовой потолок» на наше черное золото, который «запрещает» другим странам покупать нашу нефть по цене выше 60 долларов. Впрочем, далеко не все государства придерживаются условий, выдвинутых коллективным Западом.

Так, вице-премьер РФ Александр Новак в своей публикации для журнала «Энергетическая политика» написал, что согласно текущим планам, в 2023 году более 80% экспорта сырой нефти и порядка 75% поставок нефтепродуктов придется на дружественные России страны. В то же время, со слов министра, в государства, которые намерены соблюдать условия «ценового потолка», нефть из РФ поставляться не будет.

Новак отметил, что несмотря на все вышеупомянутые запреты, показатель нефтедобычи в России за прошлый год вырос на 2% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, достигнув 535,2 млн тонн, а экспорт – на 7,6%, приблизившись к 242 млн тонн.

Касательно нефтепереработки, она в 2022 году снизилась на 3%. Между тем, со слов министра, благодаря модернизации НПЗ улучшился показатель глубины переработки. Сегодня он составляет 83,9% по сравнению с 83,4% в 2021 году.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:49
    -3
    Основная проблема для западных санкций против российской нефти составила элементарная дремучая географическая неграмотность западных политиков. Подозреваю, что они просто не догадываются, что в Китай нефть Россия уже поставляет по трубопроводу.
    А Китай способен принять неограниченное количество нефти для своей экономики или уже сам перепродавать ее под своим флагом.
    1. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 17:16
      +2
      А Китай способен принять неограниченное количество нефти для своей экономики или уже сам перепродавать ее под своим флагом.

      Только вот тот же самый министр Новак на днях заявлял что в 2023 году Россия сократит добычу нефти примерно на 500.000 баррелей в сутки.
      При этом Китай продолжает закупать саудовскую нефть по конской цене, хотя цены на российскую гораздо ниже.

      Люди уж слишком большие надежды возлагают на Китай, хотя китайцы ничего не обещали.
      Китай придерживается нейтралитета, как в экономическом плане, так и в поставках вооружений.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:53
    0
    Оставшимися 20-ю продолжим кормить врагов?
    1. ian
      ian Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: ИванИванов
      Оставшимися 20-ю продолжим кормить врагов?

      Ну как то ж надо украинский нефтепровод загружать. Не будем же мы им деньги за пустую трубу платить?
      Война войной, а деньги деньгами. Святое не трожь... hi
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 17:07
        0
        В 2023 году более 80 процентов объема экспорта нефти придется на дружественные страны

        А дружественные страны будут производить из неё бензин и продавать в недружественные( правда дороже)
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:16
      0
      Интересно не это, а по какой цене будут брать эту нефть. Все таки между 70 и 50$ за баррель большая разница.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:55
    0
    На сайте правительства России Александр Новак обозначен, как Заместитель Председателя Правительства. Вот интересно господа с сайта ВО вы патриоты или так покурить зашли. Нет в России ни премьер министров, ни вице. Уважайте свои законы и свой народ!
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 17:18
      +2
      Цитата: Гардамир
      Вот интересно господа с сайта ВО вы патриоты или так покурить зашли

      ВО ни по каким определениям не патриоты, это чисто коммерческий сайт ориентированный на патриотическую публику.
  4. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 17:27
    +1
    Угу. Которые потом перепродаются "дружественными" странами в "недружественные".