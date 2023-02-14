Береговые ракетные комплексы «Бастион» в Спецоперации и на службе

БРК "Бастион" на позиции, март 2022 г.
Самое активное участие в текущей Спецоперации принимает Черноморский флот ВМФ России. При помощи состоящих на вооружении ракетных комплексов он регулярно наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре противника. В частности, задачи такого рода возлагаются на береговые ракетные комплексы «Бастион», вооруженные противокорабельными ракетами «Оникс». ПКР этого типа подтвердили свою способность эффективно поражать наземные объекты.
Боевое применение
В середине марта 2022 г., менее чем через месяц после старта Спецоперации, министерство обороны впервые сообщило о начале боевой работы ракетчиков береговых войск Черноморского флота. Тогда расчеты БРК «Бастион» нанесли ракетный удар по удаленным объектам украинских формирований на территории Одесской области. Вскоре показали видео боевых пусков.
В дальнейшем Минобороны и СМИ неоднократно рассказывали о новых эпизодах боевого применения «Бастионов» и публиковали различные фото- и видеоматериалы. Сообщалось о поражении тех или иных объектов, причем исключительно наземных – поскольку противник уже лишился флота. Все это показывало универсальность БРК и его ПКР, а также их способность решать разные боевые задачи.
Пуск ракеты
Первый известный эпизод боевого применения БРК «Бастион» имел место 18 марта. Комплекс нанес удары по двум объектам радио- и радиотехнической разведки противника на территории Одесской области. Обе цели уничтожены. 1 апреля сообщили, что накануне несколько ПКР «Оникс» использовались для уничтожения командного пункта противника. Ракеты вывели из строя объект, а также уничтожили несколько десятков чел. личного состава, 5 ед. бронетехники и автомобили. Через несколько дней «Бастион» уничтожил центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы.
ПКР «Оникс» также могут применяться против авиации противника и связанной инфраструктуры. Так, в ночь на 9 мая ракеты поразили аэродром в районе н.п. Арциз (Одесская обл.) В результате удара было уничтожено шесть вертолетов Ми-24 и Ми-8. 20 июня на том же аэродроме уничтожили беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2. Противокорабельные ракеты поразили станцию управления и два БПЛА.
24 июня сообщили об успешном применении «Оникса» в качестве средства борьбы с ПВО. Ракетами этого типа успешно уничтожили стартовую позицию зенитной системы С-300 в Одесской обл.
БРК «Бастион» достаточно активно применяются в рамках Спецоперации и регулярно атакуют различные цели. Еще в мае прошлого года агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщало, что за первые два месяцы боевой работы ракетчики береговых войск КЧФ израсходовали несколько десятков изделий «Оникс» и успешно поразили большое число объектов противника.
В следующие месяцы боевое применение «Бастионов» и «Ониксов» продолжалось. Это позволяет предполагать, что к настоящему времени число израсходованных ракет выросло в разы, причем вместе с количеством уничтоженных объектов противника. Очевидно, что на этом боевая работа БРК с ПКР не закончится – и боевой счет продолжит расти.
Комплексы на службе
К настоящему времени БРК «Бастион» успели поступить на вооружение всех основных объединений ВМФ, за исключением Каспийской флотилии. По известным данным, в принудительной демилитаризации Украины участвуют только комплексы береговых войск Черноморского флота. Ракетчики других флотов продолжают службу в штатном порядке, несут дежурство и участвуют в маневрах, в т.ч. с выполнением учебно-боевых пусков ракет.
К примеру, в начале сентября прошлого года «Бастионы» Тихоокеанского флота, развернутые на о. Матуа (Курильские острова), участвовали в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022». Условный противник предпринял попытку высадки морского десанта на участке, прикрытом «Бастионами». Его десантный корабль был своевременно обнаружен и взят на сопровождение. При входе цели в зону поражения состоялся пуск ПКР «Оникс». Учебная мишень была поражена.
В середине сентября другое подразделение «Бастионов» КТОФ участвовало в учениях «Умка-2022». Комплекс развернули на Чукотке. Он успешно обнаружил, взял на сопровождение и поразил наводную цель на дистанции 300 км.
В начале декабря Минобороны сообщило об усилении группировки «Бастионов», защищающих Курильские острова. Еще один комплекс был развернут на о. Парамушир и приступил к постоянному дежурству. Для обеспечения его работы специально построен автономный военный городок.
Учения проводятся и другими флотами. Так, 12 февраля применение ракет «Оникс» отработали ракетчики Балтийского флота. В ходе очередной тренировки они развернули БРК на позиции, обнаружили и сопроводили условное корабельное соединение противника. Вместо реальных стрельб ПКР на этот раз выполнялись электронные пуски – имитация всех необходимых процедур без непосредственно запуска.
Подготовка к уничтожению украинских объектов, апрель 2022 г.
БРК «Бастион» продолжают службу в составе береговых войск всех основных флотов и несут боевое дежурство на ответственных участках. Кроме того, регулярно проводятся учебные мероприятия, от тренировок отдельных расчетов до полномасштабных маневров флотов. Очевидно, что такая служба «Бастионов» будет продолжаться в течение длительного времени, и следует ждать новые сообщения о развертывании или учебных пусках.
Техническое превосходство
Береговой ракетный комплекс 3К55 «Бастион» представляет собой мобильную систему, предназначенную для обнаружения и поражения надводных кораблей и корабельных соединений противника в прибрежной зоне. БРК включает несколько различных средств на самоходных шасси и способен в короткие сроки самостоятельно менять позицию. Также комплекс может перевозиться военно-транспортной авиацией или десантными кораблями.
Типовой дивизион БРК «Бастион» включает четыре самоходные пусковые установки К-340П на шасси МЗКТ-7930 с двумя ракетами «Оникс» на каждой. Также имеется одна или две машины боевого управления, машина обеспечения боевого дежурства и транспортно-заряжающие машины. В ходе дежурства и боевой работы БРК может взаимодействовать с системами управления береговых войск и ВМФ для получения информации об обстановке и целях.
«Бастион» использует ПКР типа П-800 / 3М55 / «Оникс». Это сверхзвуковая ракета нормальной аэродинамической схемы с твердотопливным стартовым и прямоточным маршевым двигателями. Изделие длиной 8 м и массой 3 т в полете развивает скорость до 2,6 М и поднимается на высоту до 14 км. Дальность базовой версии «Оникса» достигает 300 км, модернизированная ПКР «Оникс-М» летит на 800 км.
Ракета оснащена инерциальной навигационной системой и радиовысотомером для полета в район цели. Поиск объекта и наведение на него осуществляются при помощи активно-пассивной радиолокационной ГСН. Такая головка способна наводить ракету на надводный или наземный объект, в т.ч. при наличии естественных помех или в условиях воздействия средств РЭБ противника.
ПКР оснащена фугасной боевой частью проникающего действия массой 200 кг. Такая БЧ позволяет уверенно поражать и выводить из строя надводные корабли водоизмещением в несколько тысяч тонн, вплоть до фрегатов и эсминцев. Для более крупных целей требуется попадание нескольких ракет. Кроме того, боезаряд способен поражать различные наземные цели, включая укрепленные сооружения.
Комплекс "Бастион" на о. Парамушир, декабрь 2022 г.
В перспективе БРК «Бастион» должны получить новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Такое изделие не потребует значительной перестройки комплекса и его средств, но позволит повысить тактико-технические характеристики и эффективность. Так, дальность стрельбы достигнет или превысит 1 тыс. км, а высочайшая скорость полета ракеты резко увеличит вероятность успешного поражения цели и усилит воздействие на нее.
Дежурство продолжается
Береговой ракетный комплекс «Бастион» поступил на вооружение ВМФ России в 2010 г. В течение прошлого десятилетия промышленность построила большое количество таких систем, за счет чего удалось перевооружить целый ряд подразделений из состава всех флотов. Теперь серийные «Бастионы» с ракетами «Оникс» обеспечивают прикрытие важных участков побережья и ближайшие акватории.
В течение некоторого времени «Бастионы» могли показать свои возможности только в ходе учений. Но в 2016 г. такие БРК развернули в Сирии, и их ПКР применялись по реальным целям, а с марта 2022-го они регулярно выполняют пуски по украинским объектам. В ходе реального боевого применения БРК «Бастион» показали себя самым лучшим образом. Они внесли определенный вклад в достижение целей Спецоперации, а также показали, что морские рубежи страны находятся под надежной защитой.