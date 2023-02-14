Корпусному цеху британской оборонной компании BAE Systems было выдано разрешение на строительство первого фрегата типа 26

Корпусному цеху крупнейшей в стране оборонной компании BAE Systems было выдано разрешение на строительство первого фрегата типа 26 ВМС Великобритании в округе Гован, расположенном на юго-западе города Глазго в Шотландии. Как ожидается, работы в этом направлении должны начаться в 2024-м году.В планы фирмы-подрядчика входит выпуск 8 таких фрегатов. Сборка первых 3 из них будет осуществляться под открытым небом. Более того, площадка нового сухого дока станет местом, позволяющим заниматься постройкой кораблей, тем самым, увеличив пропускную способность верфи для принятия большего количества заказов в будущем.Всё же в BAE Systems признали, что в корабли с полными обводами, длина которых превышает 75 метров, невозможно внедрить систему повышенной скрытности.Тем не менее, после длительных консультаций в оборонной компании, было решено, что корпусный цех будет занимать часть действующего приливного бассейна судостроительного завода с тем, чтобы заниматься постройкой, по меньшей мере, двух кораблей одновременно.Задержки же с началом проведения работ, следует из сообщения BAE, связаны, в первую очередь, с габаритами кораблей. К тому же, не решён ещё вопрос и с подволоком, от чего будет непосредственно зависеть проектировка не только самой конструкции, но и увеличение её водоизмещения. Все эти факторы будут влиять на срок службы фрегата.В завершении стоит отметить, что габариты корпусного цеха составят примерно 81 метр в ширину, 170 метров в длину и 49 метров в высоту до линии водораздела судна, что действительно потребует значительного увеличения вместимости верфи.