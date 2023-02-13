Царство Небесное воину Андрею, нам его будет очень не хватать

Он учился воевать, но и мы тоже

Под Угледаром бойцами бригады «Восток» (ДНР) была пресечена попытка прорыва наших позиций украинскими военными. Небольшими группами они пытались преодолеть оборонительную линию российских войск, но безуспешно, хотя и предпринимали повторные попытки на протяжении нескольких часов.Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.Комбриг «Востока» прокомментировал удар РСЗО HIMARS по командному пункту бригады, который последовал за этим. Ходаковский предположил, что обстрел был произведен боевиками ВСУ в отместку за неудачную попытку прорыва. К сожалению, удар привел к гибели одного из офицеров штаба по имени Андрей, которого командир бригады назвал своим старым товарищем.- отдал комбриг дань памяти погибшему другу.Ходаковский считает, что уничтожение батальонного командного пункта, если бы оно произошло, нанесло бы даже больший ущерб управлению войсками, чем ликвидация штаба армии. Ведь именно штабы батальонов располагают информацией непосредственно с места боевых действий. А командные пункты более высокого уровня получают данные уже от них.Несмотря на удар, управление войсками потеряно не было, противнику не удалось парализовать оборону, так как наши военные задействовали дублирующие каналы связи.По словам Ходаковского, враг с 2014 года учился воевать, но и вооруженные силы республик Донбасса делали то же самое.- говорит командир «Востока».