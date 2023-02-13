Военное обозрение
Войти Регистрация

Комбриг «Востока» прокомментировал удар РСЗО HIMARS по командному пункту бригады

17
Комбриг «Востока» прокомментировал удар РСЗО HIMARS по командному пункту бригады

Под Угледаром бойцами бригады «Восток» (ДНР) была пресечена попытка прорыва наших позиций украинскими военными. Небольшими группами они пытались преодолеть оборонительную линию российских войск, но безуспешно, хотя и предпринимали повторные попытки на протяжении нескольких часов.


Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Комбриг «Востока» прокомментировал удар РСЗО HIMARS по командному пункту бригады, который последовал за этим. Ходаковский предположил, что обстрел был произведен боевиками ВСУ в отместку за неудачную попытку прорыва. К сожалению, удар привел к гибели одного из офицеров штаба по имени Андрей, которого командир бригады назвал своим старым товарищем.

Царство Небесное воину Андрею, нам его будет очень не хватать

- отдал комбриг дань памяти погибшему другу.

Ходаковский считает, что уничтожение батальонного командного пункта, если бы оно произошло, нанесло бы даже больший ущерб управлению войсками, чем ликвидация штаба армии. Ведь именно штабы батальонов располагают информацией непосредственно с места боевых действий. А командные пункты более высокого уровня получают данные уже от них.

Несмотря на удар, управление войсками потеряно не было, противнику не удалось парализовать оборону, так как наши военные задействовали дублирующие каналы связи.

По словам Ходаковского, враг с 2014 года учился воевать, но и вооруженные силы республик Донбасса делали то же самое.

Он учился воевать, но и мы тоже

- говорит командир «Востока».
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:55
    -18
    Что лишний раз показывает , что как раз на ЛБС, высокоточная арта и РСЗО не столь эффективны. Парадоксально, но для высокоточных и дорогостоящих ударов, надо искать соответствующие цели в тылах. Узлы связи, склады боепитания, места ротации личного состава, склады с материально-техническим имуществом, заправки ГСМ, места стоянки и ремонта техники. Эта концепция применения артиллерии проистекает из англо-саксонского опыта периода войн против партизан и повстанцев. Есть защищенные базы, в пределах которых расположены артдивизионы и аэромобильные подразделения. Группы спецназа, агентурная и спутниковая разведка выявляет противника, по нем наносится точный удар авиацией и артиллерией, а потом на место выдвигаются аэромобильные подразделения, высаживают десант и добивают оставшихся.
    Но это ведь совсем другая концепция артиллерии. она не предназначена для поддержки поля боя. Высокоточные снаряды за сорок километров не будешь ведь тратить на группу из трех-четырех пехотинцев прячущихся в окопе. А даже если и будешь-результат не гарантирован в отличие от склада или стоящих на заправке грузовиков. . Тут нужна батарея простых и надежных стволок, которые перепашут квадрат с окопами в "лунный ландшафт" относительно недорого, неточно но надежно. И вот это мы сейчас и наблюдаем, вся арта противника ушла в выскоточку и при попытке держать ими ЛБС они просто истратили дорогостоящие снаряды и ресурс стволов. А теперь сидят с протянутой рукой просят снаряды к гаубицам у Бразилии.
    И ведь подгорает от этих простых выводов)))
    1. takeshi
      takeshi Сегодня, 17:17
      +2
      На поле боя важно любое вооружение уничтожающее врага. В том числе и дорогое управляемое
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 17:17
      +1
      когда для всу придет новая техника, они резко изменят тактику.
    3. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: голос_разуma
      Что лишний раз показывает , что как раз на ЛБС, высокоточная арта и РСЗО не столь эффективны. Парадоксально, но для высокоточных и дорогостоящих ударов, надо искать соответствующие цели в тылах. Узлы связи, склады боепитания, места ротации личного состава, склады с материально-техническим имуществом, заправки ГСМ, места стоянки и ремонта техники. Эта концепция применения артиллерии проистекает из англо-саксонского опыта периода войн против партизан и повстанцев. Есть защищенные базы, в пределах которых расположены артдивизионы и аэромобильные подразделения. Группы спецназа, агентурная и спутниковая разведка выявляет противника, по нем наносится точный удар авиацией и артиллерией, а потом на место выдвигаются аэромобильные подразделения, высаживают десант и добивают оставшихся.
      Но это ведь совсем другая концепция артиллерии. она не предназначена для поддержки поля боя. Высокоточные снаряды за сорок километров не будешь ведь тратить на группу из трех-четырех пехотинцев прячущихся в окопе. А даже если и будешь-результат не гарантирован в отличие от склада или стоящих на заправке грузовиков. . Тут нужна батарея простых и надежных стволок, которые перепашут квадрат с окопами в "лунный ландшафт" относительно недорого, неточно но надежно. И вот это мы сейчас и наблюдаем, вся арта противника ушла в выскоточку и при попытке держать ими ЛБС они просто истратили дорогостоящие снаряды и ресурс стволов. А теперь сидят с протянутой рукой просят снаряды к гаубицам у Бразилии.
      И ведь подгорает от этих простых выводов)))

      Успешно поразили командный пункт бригады, погиб офицер и это, по-вашему не эффективны?
  2. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:07
    -9
    Что лишний раз показывает , что как раз на ЛБС, высокоточная арта и РСЗ не столь эффективны.

    Вот настоящий голос разума! На поле боя минометная батарея нужнее ПУ Искандера или Калибра.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 17:21
      +2
      . минометная батарея нужнее
      . Извините, я правильно вас понял, что управляемую снаряды - бесполезная вещь? Лучше лупить " куда то туда" ? Я бы вот почему то , не отказался бы, если бы каждый наш снаряд выпущенный из ствола летел точно в цель
    2. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:22
      0
      "Искандер" уже безнадежно устаревшая система. По размерам , весу , мобильности и специфики применения. Которым больше 30 лет, еще советской разработки.

      Как только Himars получит серийные ракеты на 600 и 800 км про "Искандер" в мире все забудут.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 17:30
        0
        Ой, правда? Хаймарсы на 800км? А на запчасти шасси от старта БРМД не развалится? 300км дальность ATACMS, или просто была команда набросить на пропеллер? Наберут ботов по объявлению...
  3. Плохиш
    Плохиш Сегодня, 17:08
    +6
    Товарищи писатели всех рангов, вы уж определитесь со статусом столь уважаемого человека, то он у вас комбриг, то комбат, то восток бригада, то батальон, начали заметку про КП бригады, потом опять на КП батальона прыгнули. Или уровень образования не позволяет понять разницу между бригадой и батальоном?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:16
      +2
      Товарищи писатели всех рангов, вы уж определитесь со статусом столь уважаемого человека
      Тут со статусом целых регионов определиться не могут, то народные республики, то новые территории, то регионы, а Вы про одного человека))
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:15
    +1
    Прошел год войны!!!!!!!!!!!!!!!
    и опять ой Химарс, ой ударили, ой а мы не видели, ой а мы не знали
  5. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:19
    0
    Himars себя показывает как лучший комплекс в своем классе как ОТРК так и РСЗО заменяющий.
    Кто бы что не говорил.
    После того как эта американская система получит в свой арсенал летающие бомбы на 170 км , тактические ракеты на 600 и 800 км то его все характеристики на две головы превзойдут "Искандер".
    Мобильность высокая - он летает в грузовых самолетах.
    "Искандер" и громадные машины его обслуживания едва залезают на железнодорожные платформы.

    Очень жаль что в военном ведомстве больше 15-20 последних лет совершенно не проводили анализ появления американских тактических ракетных систем и даже не пытались сделать их аналог.
    Результат виден.

    А как только Украина получит те-самые летающие бомбы, сухопутный коридор в Крым станет насквозь простреливаемым.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Osipov9391
      А как только Украина получит те-самые летающие бомбы, сухопутный коридор в Крым станет насквозь простреливаемым.

      Главное Джанкой попадет под удар. Аэродром и транспортный узел. Без них оборона сухопутного коридора станет невозможной.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 17:31
        0
        При таком раскладе достать эти установки стреляющие уже за 120-150 км от линии фронта будет на грани фантастики с нашими средствами.
        Сейчас они стреляют имеющимися ракетами с расстояния 25-65 км от линии фронта и почти всегда ночью.

        Теоретически с дежурного разведывательного дрона установку в этот момент можно заменить по вспышкам пламени и клубам подсвечиваемого этим пламенем дыма.
        Но дальше толку мало - пока проинформируют артиллеристов или ракетчиков - ищи свищи ветра в поле.
        Она за минуту-другу сложилась и уехала.
        Через 10-15 км подобрали в лесопосадке пакет , зарядились и еще сделали залп по координатам.

        Бороться с ними могли бы ударные БПЛА по долгу висящие в воздухе или штурмовики Су-39 оборудованные ночными низкоуровневыми системами "Меркурий" , "Причал" и др.
  6. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:24
    +1
    Странный вывод - в отмеску за не удавшийся прорыв... Да обнаружили КП батальона и шарахнули. Засекли бы его раньше, тоже шарахнули бы.
  7. avib
    avib Сегодня, 17:28
    +1
    Ходаковский предположил, что обстрел был произведен боевиками ВСУ в отместку за неудачную попытку прорыва.

    В отместку?! Уничтожен вражеский штаб в отместку? Что там курят?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:30
      0
      Ну надо как то свой очередной провал оправдать вот и лепят горбатого.