Российские подразделения перекрыли для противника дорогу из Парасковиевки на Славянск

Российские подразделения развивают успех к северу от Артёмовска и в северных микрорайонах самого города. После освобождения населённого пункта Красная Гора, штурмовые отряды бойцов «Вагнера» расширили зону контроля в Соледарско-Артёмовской агломерации сразу на нескольких направлениях.Приходят сообщения о том, что российские бойцы перерезали один из основных путей отхода для северобахмутского гарнизона противника. Это автомобильная дорога из Парасковиевки на Славянск. Украинские попытки не дать ЧВК «Вагнер» перерезать эту важнейшую транспортную артерию привели лишь к новыми потерям ВСУ.Теперь территория физического контроля российских войск вдоль дороги на Славянск фактически идёт от запада Парасковиевки до поворота за Зализнянское.Одновременно с этим расширена площадь контроль и к западу от Артёмовска (Бахмута). Тут две зоны физического контроля дороги на Константиновку. Это участок между Бахмутом и Красным (Ивановским), а также от Ивановского до канала Северский Донец - Донбасс.По некоторым данным, сейчас в самом Артёмовске и его северных пригородах, включая подконтрольную ВСУ часть Парасковиевке находятся от 4 до 5 тыс. украинских военнослужащих. Изначальная группировка оценивалась как минимум в 14 тысяч человек.