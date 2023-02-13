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Российские подразделения перекрыли для противника дорогу из Парасковиевки на Славянск

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Российские подразделения перекрыли для противника дорогу из Парасковиевки на Славянск

Российские подразделения развивают успех к северу от Артёмовска и в северных микрорайонах самого города. После освобождения населённого пункта Красная Гора, штурмовые отряды бойцов «Вагнера» расширили зону контроля в Соледарско-Артёмовской агломерации сразу на нескольких направлениях.


Приходят сообщения о том, что российские бойцы перерезали один из основных путей отхода для северобахмутского гарнизона противника. Это автомобильная дорога из Парасковиевки на Славянск. Украинские попытки не дать ЧВК «Вагнер» перерезать эту важнейшую транспортную артерию привели лишь к новыми потерям ВСУ.



Теперь территория физического контроля российских войск вдоль дороги на Славянск фактически идёт от запада Парасковиевки до поворота за Зализнянское.

Одновременно с этим расширена площадь контроль и к западу от Артёмовска (Бахмута). Тут две зоны физического контроля дороги на Константиновку. Это участок между Бахмутом и Красным (Ивановским), а также от Ивановского до канала Северский Донец - Донбасс.



По некоторым данным, сейчас в самом Артёмовске и его северных пригородах, включая подконтрольную ВСУ часть Парасковиевке находятся от 4 до 5 тыс. украинских военнослужащих. Изначальная группировка оценивалась как минимум в 14 тысяч человек.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:22
    +3
    Хорошая новость.Пусть теперь почувствуют на своей шкуре..Крысы.После расправ с пленными,воспринимаю не как врага,а как паразитов в своей сути
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:24
    +1
    Предполагаю, что гарнизон парасковеевки тоже "весь умрет" как и в Красной горе. И так будет еще долго, пока труса-макаренку вагнера не окувалдят.
    И это хорошо, теперь ни один ципсошный хрюнедель не хрюкнет, что противник "нанес урон и отошёл на следущий рубеж для пополнения и дальнейшей обороны". Эй шумеры, у вас мясо заканчивается-ловите новое поскорее!
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 17:30
      0
      Только если кто сам добровольно сдастся, а так Вагнерам некогда миндальничать и политесы разводить
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:30
    0
    Потихоньку русские затягивают петлю на шее группировки украинских войск в Артемовске. И все это "затягивание" сопровождается большими потерями в живой силе и технике у ВСУ.