Генсек НАТО призвал страны альянса поскорее передать Украине вооружения и боеприпасы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса в кратчайшие сроки передать украинской армии военную технику и боеприпасы. Столтенберг также назвал нынешнюю стадию вооруженного конфликта на Украине "войной логистики".
По его словам, необходимо поставить на Украину необходимые для ведения боевых действий ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти для военной техники, должны поступить украинской армии как можно скорее, прежде чем российские вооруженные силы смогут перехватить инициативу на поле боя.
В ходе пресс-конференции генсек НАТО также заявил, что страны Запада ведут с Россией "гонку материально-технического обеспечения", и в связи с этим альянс планирует нарастить темпы производства боеприпасов, поставки которых Украине в настоящее время значительно превышают имеющиеся в настоящее время производственные мощности.
Столтенберг также добавил, что на очередной встрече на немецкой авиабазе "Рамштайн" возможно будет обсуждаться возможность передачи Украине военной авиации, однако он сам считает более актуальным приоритетом поставки не боевых самолетов, а обещанных ранее вооружений, включая бронетехнику.
Также, по словам генсека НАТО, возможная передача Украине боевой авиации не сделает альянс стороной вооруженного конфликта. Возможность осуществления поставок украинской армии военных самолетов, а также увеличения других видов поддержки Украине предполагается рассмотреть на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая запланирована на 14-15 февраля.