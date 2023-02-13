Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек НАТО призвал страны альянса поскорее передать Украине вооружения и боеприпасы

10
Генсек НАТО призвал страны альянса поскорее передать Украине вооружения и боеприпасы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса в кратчайшие сроки передать украинской армии военную технику и боеприпасы. Столтенберг также назвал нынешнюю стадию вооруженного конфликта на Украине "войной логистики".


По его словам, необходимо поставить на Украину необходимые для ведения боевых действий ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти для военной техники, должны поступить украинской армии как можно скорее, прежде чем российские вооруженные силы смогут перехватить инициативу на поле боя.

В ходе пресс-конференции генсек НАТО также заявил, что страны Запада ведут с Россией "гонку материально-технического обеспечения", и в связи с этим альянс планирует нарастить темпы производства боеприпасов, поставки которых Украине в настоящее время значительно превышают имеющиеся в настоящее время производственные мощности.

Столтенберг также добавил, что на очередной встрече на немецкой авиабазе "Рамштайн" возможно будет обсуждаться возможность передачи Украине военной авиации, однако он сам считает более актуальным приоритетом поставки не боевых самолетов, а обещанных ранее вооружений, включая бронетехнику.

Также, по словам генсека НАТО, возможная передача Украине боевой авиации не сделает альянс стороной вооруженного конфликта. Возможность осуществления поставок украинской армии военных самолетов, а также увеличения других видов поддержки Украине предполагается рассмотреть на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая запланирована на 14-15 февраля.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/АрміяInform
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:41
    +3
    Чтобы Клюквой их угостить успели. Тяжелый противотанковый гранатомет РПГ-28 «Клюква», который иногда еще называют «противотанковой гранатой». 900 мм брони пробивает.Наверно Леопард 2 и в лоб возьмёт.

    некоторые технические и эксплуатационные характеристики РПГ-28 «Клюква» нагляднее демонстрируют его боевой потенциал:

    дальность прицельной стрельбы, м — 300;

    толщина пробиваемой динамическо-гомогенной брони, мм — 900;

    время приведения в боевое состояние, с — 10.

    https://svpressa.ru/war21/article/362089/

    Опять же по слухам броня Леопардов 2 не ахти.А там увидем.
    В последние пять лет у вдумчивых наблюдателей была масса возможностей посмотреть на Т-90 в деле и сравнить с западными образцами, воевавшими примерно на том же театре военных действий. Это были вынуждены признать даже крайне неприязненно относящиеся к России западные аналитики. К примеру, чешский танковый историк Януш Яновский, консультирующий одиозную контору "Беллингкэт" по военным вопросам, буквально покадрово изучал материалы с применением Т-90 первых выпусков в Сирии. Яновский откровенный враг России, но даже он, по результатам кропотливых исследований, написал у себя на странице, что, цитата:
    "У меня нет ни малейшего повода нахваливать русских, но их танк оказался самым надёжным в противодействии многочисленным противотанковым средствам сирийских антиправительственных сил и даишей. Существует как минимум шесть случаев прямого попадания ПТРК "TOW" и "Milan", не причинивших им фатальных повреждений. Иракские "Абрамсы" и турецкие "Леопарды" такой стойкостью похвастаться не могут. Всего сирийцы из 4-й танковой дивизии и "Сил тигра" за время войны потеряли не более шести единиц Т-90А. В жаркие дни под Мосулом и Эль-Бабом "Абрамсы и "Леопарды-2" несли такие потери за одни сутки".

    https://dzen.ru/a/Y-KOlPL23S0IZ4ux
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:48
    0
    У них на ЛБС уже в моменте боеприпасов не хватает, а они нарастить производство планируют. Да неделька без БК к арте и все мясо закончится, как его военкоматами не отлавливай!
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:58
    +3
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса в кратчайшие сроки передать украинской армии военную технику и боеприпасы. Столтенберг также назвал нынешнюю стадию вооруженного конфликта на Украине "войной логистики".

    А в его узколобую репу не пришло что это не "война логистики",не СВО, а реальное начало 3й МВ?
    И каждый в ней огребёт то, что заслуживает в соответствии со степенью участия.
    Даванул бы на тормоза, пока ещё это воможно!
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 18:02
      +5
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Даванул бы на тормоза, пока ещё это воможно!

      А он разве давить может? Это обычная бестолковая говорилка, озвучивающая хотелки заокеанского хозяина.
  4. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 18:04
    0
    the UN Secretary General advocatin war on behalf of ohis paymasters, what trash.... And last week he gave a speecha bout the importance of peace. Politicians are a vile breed, but the vilest are the ones on Zio American payroll
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:16
      0
      They all are devil's brides...... Forever.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:20
    +4

    Всегда рады помочь, чоужтам мелочиться...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:56
      +1
      Тонер не передаёт?
      Печатать похоже будут кровью убиенных мобилизованных.
  6. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:44
    +1
    понять раньше не мог, что означает выражение Глиста во фраке, пока не показали этого генсека
  7. Losyara
    Losyara Сегодня, 18:51
    0
    Столтенберг пусть тв украинское включит и не переживает. Всё у них оказывается норм. Завтра Кремль брать будут.