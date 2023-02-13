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Посол Украины в Лондоне: Решение о переходе в Чёрное море двух тральщиков должен принять главком ВМС Неижпапа

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Посол Украины в Лондоне: Решение о переходе в Чёрное море двух тральщиков должен принять главком ВМС Неижпапа

Киев может в любой момент забрать два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту, корабли полностью готовы. Как заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, решение о появлении данных тральщиков в Черном море должно принять командование ВМС Украины.


Бывшие тральщики ВМС Соединенного королевства HMS Ramsy и HMS Blyth превратились на верфях Великобритании в корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". На сегодняшний день оба тральщика находятся у побережья Шотландии в полной готовности отправиться в Черное море и прибыть в Одессу, где сейчас располагается главная база украинского флота. Однако решение о переходе должен принять главком ВМС Украины.

Руководитель украинских ВМС Неижпапа должен решить, когда эти корабли должны у нас появиться. Для Британии они – уже наши и могут хоть завтра уйти в Черное море

- заявил Пристайко.

В 2021 году Киев и Лондон договорились о передаче в состав ВМС Украины двух минных тральщиков класса Sandown после ремонтных и модернизационных работ. Для нужд ВМС Украины было решено приобрести тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, выведенные из состава британского флота специально для передачи Украине.

Технические характеристики кораблей выглядят следующим образом: длина – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узлов на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.
Использованы фотографии:
https://mil.in.ua/
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49 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:40
    0
    Ждём прорыва двух украинских "линкоров" ,можно под английским флагом в Одессу,могут и Мазепу прихватить за компанию.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:47
      +7
      Киев может в любой момент забрать два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту, корабли полностью готовы.


      Нет.Ну а смысл?Всё равно же их утопят.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:57
        +4
        Не утопят. Наши не переступают красные линии, а это будет она самая. Наше руководство делает все чтобы затянуть войну и не разозлить Вашингтон. Мосты и дороги бережем, по заводам не стреляем, позиции ПКР не трогаем. Будем ждать пока эти ТЩ не вывалят мины у Цемесской бухты.
        1. U_GOREC
          U_GOREC Сегодня, 18:10
          +4
          Цитата: Евгений Иванов_5
          Не утопят.

          Шурик, это же не наши методы! (с) Мы даже Сагайдачного не потопили, они сами)))
          Теперь жалеют, наверное что погорячились wassat
          1. withoutreverse
            withoutreverse Сегодня, 18:51
            +1
            Ну так они же не курсе были.что мы за мир во всем мире
        2. Сергей_Дунааев
          Сергей_Дунааев Сегодня, 18:44
          -3
          //Не утопят//
          Абсолютно согласен. Кремлёвская шайка перед Западом на цирлах ходила, ходит и будет ходить, сколько бы Путин и Лаврик щеки не надумали. Они лучше ещё 100000 своих солдат угробить, чем снимут "белые перчатки". Лишь бы благородством козырнуть.
          1. ZeeD
            ZeeD Сегодня, 19:02
            +4
            Если бы всё было, как вы говорите, так и спецоперация бы не началась, а если бы и началась, то махом закончилась, и Крым бы не отжали. Нельзя же запад злить... )
            Так что фигню пишете!
          2. garik77
            garik77 Сегодня, 19:27
            0
            Цитата: Сергей_Дунааев
            //Не утопят//
            Абсолютно согласен. Кремлёвская шайка перед Западом на цирлах ходила, ходит и будет ходить, сколько бы Путин и Лаврик щеки не надумали. Они лучше ещё 100000 своих солдат угробить, чем снимут "белые перчатки". Лишь бы благородством козырнуть.

            Это вам так в ципсо приказали говорить? Зря пыжитесь, хохлоботов здесь вычисляют сразу же.
      2. U_GOREC
        U_GOREC Сегодня, 18:07
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Нет.Ну а смысл?Всё равно же их утопят.

        Если только сами. Пока что все корабли уничтоженные в ходе СВО, хоть Москва, хоть Сагайдачный уничтожены х.охлами...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:09
          +2
          Цитата: U_GOREC
          Цитата: Orange-Bigg
          Нет.Ну а смысл?Всё равно же их утопят.

          Если только сами. Пока что все корабли уничтоженные в ходе СВО, хоть Москва, хоть Сагайдачный уничтожены х.охлами...


          Ха ха.Это вы телемарафона Зеленского пересмотрели что ли?Сами потопили свой флот с понтом зато русские ни одного корабля не уничтожили?Зато украинские катера топили авиацией,кораблей к тому времени у ВМС Украины уже не было.Ну пусть плывут тральщики в Чёрное море получат по Ониксу или Урану (Х-35У) в борт.
          1. U_GOREC
            U_GOREC Сегодня, 18:19
            +2
            Цитата: Orange-Bigg
            Ха ха.Это вы телемарафона Зеленского пересмотрели что ли?Ну пусть плывут в Чёрное море получат по Ониксу или Урану (Х-35У) в борт.

            Это я статистику за год пересмотрел! Пока что "ракету в борт" получали только наши корабли! У вас есть обратный пример?
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 18:25
              0
              Ну разве что по мелочи.
              Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, Киев вновь попытался захватить станцию. Однако по украинским боевикам были нанесены удары ВКС России, в частности, четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

              https://m.tvzvezda.ru/news/2022931349-IKbRp.html

              1. U_GOREC
                U_GOREC Сегодня, 19:01
                0
                Цитата: Orange-Bigg
                Ну разве что по мелочи.

                Я про корабли писал, всякие там моторки и надувные корыта... ну если учитывать , давайте тогда по водоизмещению сравнивать - сколько их одна "Москва" потянет?
            2. KCA
              KCA Сегодня, 18:40
              +1
              У окраины были корабли, которые могли получить "в борт"? Назовите хоть один, Сайгакадачного не надо, он и сам несколько раз чуть не утоп и зачем его украинцы утопили, здоровье наших берегли? Они забрав Николаев недели две угорали-бы со смеху на этого хероя
              1. U_GOREC
                U_GOREC Сегодня, 19:11
                +1
                Цитата: KCA
                Сайгакадачного не надо

                А чего не надо? Це друхое? Тогда Москву с Саратовым тоже не надо?
                Цитата: KCA
                У окраины были корабли, которые могли получить "в борт"?

                А мины в акватории Чёрного моря они чем ставили? "Балта" для вас не цель?
                А СДК "Юрий Олефиренко", который принимал участие в десантной операции ВМФ Украины на Кинбурнской косе в ноябре прошлого года? Тоже не цель?
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:31
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Ну а смысл?

        Смысл-то понятен: подстава в очередной раз укрии и сбережение себя вне прямого участия.

        Хрен (овощъ), уже не выйдет.
        Поставки летальных вооружений = прямое участие.
        Так пусть бы и получали по полной как участники.

        Да простится такое сравнение, но Германия топила транспорты США и GB идущие в СССР с лендлизовским вооружением.
        Сейчас не шаландами доставка идёт, но авиацией.
        Ну, так и сбивать вне территорий "партнёров" невзирая на хозяев-отправителей и на заявленный характер грузов.
        Германия тоже не знала состав грузов конвоев, но знала, что груз перевозится ей во вред.

        Ещё раз: не хочу лишних параллелей, но война есть война (хоть и не объявленная) и с врагом нужно поступать как с врагом, но не как с "партнёром".
      4. Офицер запаса
        Офицер запаса Сегодня, 19:19
        0
        Забрать эти тральщики Киев сможет только с разрешения Турции, а не в соответствии с решением хоть Неижпапы, хоть Неижмамы или бабушки с дедушкой. Турки через проливы их не пустят в воюющую страну.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:47
      -2
      Мне, Мазепа не нужен. Да и потом он не в Шотландии "помре"
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 18:11
      +2
      Надеюсь, этот ржавый хлам сам потонет, не придётся торпеду тратить. Хотя, наши могут дать и пройти партнёрам, всякое бывает, вдруг они с зерном?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:37
        0
        Может англичанка посчитала что утилизироаать у себя дороже обойдется?Ну,и следовательно-пусть ОНО плывет подальше.В Черное море
  2. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:44
    +3
    Посол Украины в Лондоне: Решение о переходе в Чёрное море двух тральщиков должен принять главком ВМС Неижпапа

    А случайно у незалейжной "неижмамы" там нету????? wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:49
      +2
      Наверно это неполная фамилия.Целиком звучит "неижтвоюпапу".Наверно стесняется целиком фамилию носить.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: Joker62
      А случайно у незалейжной "неижмамы" там нету?????

      Ещё немного и у них будут N/M % мапапы и памамы. recourse
  3. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:45
    +1
    То есть они уверены, что едва войдя в Черное море не будут потоплены авиацией ЧФ?
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 18:12
      +2
      Цитата: БорзРио
      То есть они уверены, что едва войдя в Черное море не будут потоплены авиацией ЧФ?

      А почему им не быть в этом уверенными? Авиация ЧФ хоть одну посудину потопила?
      1. KCA
        KCA Сегодня, 18:43
        +2
        Если нет ни одной цели, как можно что-то утопить?
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 19:13
          0
          Цитата: KCA
          Если нет ни одной цели, как можно что-то утопить?

          Та не о том хлопец говорит,главное что не можем)
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:47
    +3
    Руководитель украинских ВМС Неижпапа должен решить, когда эти корабли должны у нас появиться. Для Британии они – уже наши и могут хоть завтра уйти в Черное море

    И сразу на дно отправятся или по степям украины собрались их транспортировать? Эти корабли представляют угрозу ЧФ РФ и вполне могут стать законными целями.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:47
      0
      Они законные цели с того момента, как переданы от британских ВМС украинским.
      Где бы ни находились.
      И лучше бы их накрыть точечно именно в британских базах.
      Но точечно, аккуратно,не причиняя ущерба базам GB. hi
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:17
      0
      Цитата: kventinasd
      Эти корабли представляют угрозу ЧФ РФ и вполне могут стать законными целями.

      Что бывшие англицкие тральцы в Черном море не жильцы -- сомнений нет. А вот что они "представляют угрозу ЧФ РФ" -- очень сомнительно... 30 мм пушка и 2 пулемета 12,7 мм бесспорно "грозное" оружие... Нептуны на них не поставить, да и магазин мин не принять, чтобы поставить на выходе из наших ВМБ... Поэтому не суть: от них реальной угрозы -- минимум. А вот как цели для наших ПКР -- вполне сгодятся.
  5. faiver
    faiver Сегодня, 17:50
    +1
    нехай сразу на балтику гонят, чего впустую топливо жечь, перед Кронштадтом только пусть флаги спустят....
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 17:52
    -1
    Хорошая цель для испытания гиперзвуковой
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 18:14
      -1
      Цитата: Dizel200
      Хорошая цель для испытания гиперзвуковой

      Не... для шапок! wink
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:20
      +1
      Из пушки по воробьям,ну или по кузнечикам.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:39
      +1
      Стоимость этой ракеты наверняка выше этого катера -переростка
  7. Normann
    Normann Сегодня, 17:53
    +2
    А какой в них толк? Кроме пиара, конечно?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:54
    -1
    Вот пример как англичане знают географию.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:55
    +3
    Но сначала Неижпапа, должен посоветоваться с Неижмамой.
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:57
    0
    Скажем, так корабли, типа "" броненосцев Порошенко. Для действий в прибережной зоне. Они особого вреда не принесут, но для пущего спокойствия, их надо будет и"таво"... Буль буль делать.
  11. korwalol
    korwalol Сегодня, 18:06
    +5
    Эти тральщики Турция не пропустит через проливы. Страна-то воюющая
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 19:13
      0
      Если у них черноморские порты - место приписки, то обязана будет
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:11
    0
    Ну нужно предупредить что как только они войдут в воды Украины то становятся законной целью как военные корабли всу.
  13. guest
    guest Сегодня, 18:15
    +1
    Топить эти корыта сразу после входа в Чёрное Море.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:21
    0
    Это чучело - вообще непонятный мутный тип без признаков мозга! Неижпапа, неижмама - а хрен пойми чего!
    Его заявления после назначения на роль главкома ВМС - просто взрыв мозга! Как такого вообще можно подпускать к управлению чем-то, кроме инвалидной коляски, не понимаю!
  15. denis88
    denis88 Сегодня, 18:30
    +1
    Неешьпапу может наверняка потопит эти тральщики на Одесских минах.
  16. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 18:46
    0
    Решение о переходе в Чёрное море двух тральщиков должен принять главком ВМС Неижпапа
    А кто еще? Ну не посол же Украины. Спокойно пройдут через Босфор. Далее следуют территориальные воды Болгарии и Румынии. И? А еще есть канал Рейн-Майн-Дунай. Дались кому-то эти два тральщика.
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:49
    0
    what Потопят. Сразу же и потопят. И концы в воду, а деньги уже попилены.
  18. Ваньо Кривлев
    Ваньо Кривлев Сегодня, 19:16
    0
    Тральщики законная военная цель или будет жесть доброй воли?
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:21
    0
    На утилизацию чтоль?
    Деньги попилили, а теперь концы в воду.