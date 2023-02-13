Посол Украины в Лондоне: Решение о переходе в Чёрное море двух тральщиков должен принять главком ВМС Неижпапа

Руководитель украинских ВМС Неижпапа должен решить, когда эти корабли должны у нас появиться. Для Британии они – уже наши и могут хоть завтра уйти в Черное море

Киев может в любой момент забрать два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту , корабли полностью готовы. Как заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, решение о появлении данных тральщиков в Черном море должно принять командование ВМС Украины.Бывшие тральщики ВМС Соединенного королевства HMS Ramsy и HMS Blyth превратились на верфях Великобритании в корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". На сегодняшний день оба тральщика находятся у побережья Шотландии в полной готовности отправиться в Черное море и прибыть в Одессу, где сейчас располагается главная база украинского флота. Однако решение о переходе должен принять главком ВМС Украины.- заявил Пристайко.В 2021 году Киев и Лондон договорились о передаче в состав ВМС Украины двух минных тральщиков класса Sandown после ремонтных и модернизационных работ. Для нужд ВМС Украины было решено приобрести тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, выведенные из состава британского флота специально для передачи Украине.Технические характеристики кораблей выглядят следующим образом: длина – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узлов на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.