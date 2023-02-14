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Учёные успешно выделили из морской воды «зелёный» водород без использования катализаторов на основе драгоценных металлов

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Учёные успешно выделили из морской воды «зелёный» водород без использования катализаторов на основе драгоценных металлов

После первых успехов международная команда учёных будет работать над расширением объёмов получения водорода из морской воды за счет использования более крупного электролизера. Если всё пройдёт успешно, в ближайших планах инженеров стоит использование в коммерческих процессах производство водорода для топливных элементов и при синтезе аммиака.


Профессор Шичжан Цяо из Университета Аделаиды и доцент Яо Чжэн из Школы химического машиностроения возглавили международную команду, которая успешно расщепила морскую воду без предварительной обработки для получения «зеленого» водорода.

Профессор Цяо:

Мы разделили природную морскую воду на кислород и водород с почти 100-процентной эффективностью, чтобы произвести зеленый водород путем электролиза с использованием недрагоценного и дешевого катализатора в коммерческом аппарате.

В своём интервью прессе его коллега доцент Чжэн пояснил, что они использовали морскую воду в качестве сырья без необходимости каких-либо процессов предварительной обработки - таких как опреснение обратным осмосом, очистка или подщелачивание. Производительность коммерческого электролизера с катализаторами, работающими в морской воде, близка к производительности платино-иридиевых катализаторов, работающих на исходном сырье из высокоочищенной деионизированной воды.

Профессор Чжэн добавил:

Современные электролизеры работают на водном электролите высокой степени очистки. Растущий спрос на водород для частичной или полной замены энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, значительно увеличит нехватку все более ограниченных ресурсов пресной воды.

Морская вода является почти бесконечным ресурсом и считается природным электролитом. Это более практично для регионов с длинной береговой линией и обильным солнечным светом. Однако это нецелесообразно для регионов, где мало морской воды.

Электролиз морской воды все еще находится на ранней стадии развития по сравнению с электролизом чистой воды из-за побочных реакций электродов и коррозии, возникающей из-за сложностей использования воды с высоким уровнем солёности.

Разработка учёных предлагает решение для прямого использования морской воды без систем предварительной обработки и добавления щелочи, которое демонстрирует производительность, аналогичную эффективности существующего электролизера чистой воды на основе металлов.

Перспектива значительного снижения стоимости источника воды плюс отказ от использования драгоценных металлов даёт большие ожидания, как выразились сами учёные.
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:26
    -2
    Мировые транснациональные энергетические корпорации и национальные правительства не позволят человечеству получать дешевую энергию на некоммерческой основе. Это уже было понятно с развитием промышленной электроэнергетики вообще. Энергетическая свобода, не выгодна любой власти. Плата за пользование энергией и "энергетическая составляющая" в ценовой стоимости товаров и услуг-способ финансового закабаления людей. Поэтому, не будет халявной и дешевой энергии НИКОГДА.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:31
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Мировые энергетические корпораици и правительства не позволят человечеству получать дешевую энергию на некоммерческой сонове.

      Какая она дешёвая? Именно что дорогая. Не только пресной воды нехватка будет, но ещё и электричества. Да и проговорился Профессор Цяо:
      Мы разделили природную морскую воду на кислород и водород с почти 100-процентной эффективностью

      То есть я так понимаю затраты на разложение чуть-чуть превысили выгоду от получения этой "зеленухи". Очередные грабли из разряда "зелёной" энергетики
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 09:57
        +3
        Немножко теории. Для производства 1 кг водорода требуется 720 МДж энергии, столько же энергии получатся в виде тепла при сжигании водорода. Затратить менее 720 МДж/кг нельзя - это означало бы возможность создания вечного двигателя. А вот большее потратить можно, при этом избыток идет на выделение тепла при электролизе. Для снижения потерь используют катализаторы. Обычно они же уменьшают коррозию электродов. Об этом и написано в статье, только очень невнятно. Ни о какой дешевой энергии при этом речи не идет: просто вместо того, чтобы электричество перегонять по проводам, его погонят по трубам в виде водорода. Получение электроэнергии из водорода у конечного потребителя оправдано только в малом числе случаев, например, на электромобилях в топливных батареях. Пока такие электромобили дорогие и ненадежные. Можно напрямую использовать водород, например, в производстве аммиака, но водород, получаемый из воды и природного газа или из воды и угля в разы дешевле. Вот и всё, что хотели сказать авторы исходной статьи, невнятно изложенной Михаилом Хаминым.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 10:07
          0
          Нас спасёт сфера Дайсона, она обеспечит халявную энергию на всё, лет через тысячу построим и заживём на полностью "зелёной" Земле, приводя пепелацы в движение бесплатным водородом, неужели 99% населения Земли дауны и верят в зелёную энергетику? Хотя о чём я, 99% вообще или не знают о чём сыр-бор идёт, или им совершенно накласть
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:42
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Мировые транснациональные энергетические корпорации и национальные правительства не позволят человечеству получать дешевую энергию на некоммерческой основе.

      "Тот кто найдет, альтернативу топливу из нефти, не проживет 24 часа" - это еще было сказано в 30-е годы, а может раньше.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: голос_разуma
      Поэтому, не будет халявной и дешевой энергии НИКОГДА.

      Я тоже так думаю, а вот наивный народ, думает иначе.
      Время дешевизны прошло, пора привыкать жить по средствам, а не на халяву. СССР и Россия развратили Запад.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 09:28
    -2
    А где находится эта международная команда? Кто оплачивает эти технологии? Надеюсь что не США.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:30
    +2
    Мне всегда нравилось эта деятельность ,шагнуть куда то туда ,за пределы сознания. Знаете сколько городов утилизируют на планете все свои стоки на 100% .( всего 2 и еще один очень близко к этой цифре) Вот вам источник газа и водорода , и вообще хрен знает чего
  4. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:30
    +8
    Лет через сто: "А мы всю воду на луц переработали!"© Кин-дза-дза wassat (в точности цитаты не уверен)
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 09:40
      +1
      Хорошая уместная шутка laughing good
      И плевать , что короткий комментарий
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:40
    0
    ох уж эти оптимистичные новости науки, 2 месяца назад читали новость из сша "5-го декабря 2022 года в Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса (LLNL) получена реакция термоядерного синтеза. Заявлено, что на выходе реакции получено больше энергии, чем было затрачено на запуск самой реакции" и где продолжение???
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:40
    +1
    Сначала всю воду на луц перегоним, а потом будем думать как ее обратно в воду превратить.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: evgen1221
      Сначала всю воду на луц перегоним, а потом будем думать как ее обратно в воду превратить.

      Точно, если капитализм начнет делать водород из морской воды, то через 100 лет, все океаны станут пустыней.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:40
    +1
    Опять повторяется та же мегахрень, которая уже была с электромобилями. Как в случае с электромобилями стоял вопрос - где брать электричество для зарядки ТАКОГО количества аккумуляторов, так и с водородом, получаемым электролизом встаёт тот же вопрос - где взять столько электроэнергии, чтобы этот электролиз вообще состоялся? Ну и попутные вопросы: куда девать избыток хлора?, где и в чём хранить до использования водород?, как смириться с тем, что с учётом потерь энергии и просто адовой логистикой с хранением и транспортировкой эта энергия будет золотой? В общем, чем бы головастики не тешились, лишь бы в жизнь это не воплощали. Ибо чревато.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    0
    Какие интересные австралийские фамилии у учёных,они всех родственников в Австралию перевезли?
  9. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 10:01
    0
    Если всё пройдёт успешно, в ближайших планах инженеров стоит использование в коммерческих процессах производство водорода для топливных элементов и при синтезе аммиака.
    Это что? Это электролиз будет использоваться "при синтезе аммиака"? Если электролиз не имеет прямого отношения к синтезу аммиака, то фраза - образец безграмотности. Если же имеет, то автору следовало хотя бы намекнуть каким образом.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:12
    0
    Редкий случай, когда что-то толковое в США сделали, но именно по этой причине может не взлететь - на дешевом меньше пилить. Хотя, с другой стороны, сам катализатор стоит относительно недорого, и в реакции не расходуется, так что экономия так себе. Тут больше экономят на том, что можно расщеплять просто профильтрованную морскую воду