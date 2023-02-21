«Мелочи Фруассара» и не только



Статуя Жана Фруассара в г. Шиме (провинция Эно), Бельгия

Лучше малое со справедливостью,

нежели многое с неправдою.

Книга Товита, 12:8

Биография

Миниатюры



Фруассар. Скульптура Филиппа Жозефа Анри Лемера (1798–1880), Лувр



Сцена из «Иудейских древностей». Еще одна версия убиения Давидом Голиафа. Камень в лоб он уже получил, свою пращу Давид уже бросил и сейчас размахнулся мечом, причем очень своеобразной формы, чтобы отсечь ему голову. Издательство George Routledge & Sons, Ltd.; Нью-Йорк, Э. П. Даттон и Ко. Спонсор оцифровки Университет Бригама Янга. Соавтор Библиотека Гарольда Б. Ли. Национальная библиотека Франции



А вот эта сцена из «Иудейской войны». Но понятно, что иллюстратор не делает разницы между римскими воинами и современными ему конными латниками. Интересно, что основным шлемом на иллюстрации является салад, причем у многих всадников с дополнительным прикрытием на забрале – находки таких шлемов отсутствуют. В «шапель де фер» изображен лишь один всадник. Щитов ни у кого нет – доспехи в начале XV века стали уже такими прочными, что от них отказались. И очень характерные копья с несимметричным расположением рукояти. Тот же источник



Оформление манускриптов, как вы видите, в то время было очень похожим…



Вот «Осада Реймса в 1359–1360 годах Эдуардом III» из «Хроники Фруассара». В первую очередь бросаются в глаза жюпоны поверх лат и разнообразие всевозможного древкового оружия. А еще – двуствольная пушка со сменными каморами на переднем плане. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, XV в. Национальная библиотека Франции



Разные списки – разные иллюстраторы. Пленение Иоанна Доброго в битве при Пуатье. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, XV в. Национальная библиотека Франции



Битва при Сент-Клементе в 1358 году. Бриганды – латники дротикометатели с павезами, против английских лучников



А вот «Битва при Ножан-сюр-Сен 1359 года между епископом Труа и объединенными войсками англичан и наваррцев». Французы в конном строю тремя баталиями по 400 человек в каждой атаковали англичан (всего около 400 латников и 200 лучников), но те, спешившись и укоротив копья до 5 футов, встретили непробиваемой стеной, к тому же их поддерживали лучники. Но тут к французам подошло 900 пеших бригандов с прочными павезами и дротиками, забросали ими лучников и обратили их в бегство, а затем принялись и за пехоту. Англичане побежали, а конница французов бросилась их преследовать. На миниатюре все очень точно, даже белая масть коня Брокара де Фенестранж, командовавшего французской конницей



Вот первая из них – типичный французский латник именно самого начала XV века – шлем салад с налобником, бригандина с головками заклепок и рондели на груди (подчеркнем, что названия этих частей доспеха – бесагю, но круглые могли называть и так!)



Кольчужные трусы поверх шоссов... забавно!



Еще два латника 1401–1500 гг. И на том, и на другом латы, но торс прикрывают жупоны, причем на том, что слева он еще и украшен разрезами на рукавах, разрезным подолом и нашитыми на груди бляхами. Шлем – салад, но с наушниками. Позади них воины, одетые в бригандины, словом – вся эта пехота одоспешена немногим хуже, нежели рыцарская конница! Ну и мечи – типичные мечи этой эпохи с колющим упрочненным клинком ромбического сечения!



А вот это арбалетчик, поэтому доспехов на нем надето немного. Однако и он имеет под курткой что-то металлическое, за спиной на ремне довольно фантастического вида щит, наколенники и шлем – французский салад. Художник в деталях изобразил и висящее у него на поясе приспособление – «английский ворот» к арбалету. То есть на момент иллюстрирования этого тома «Хроник» (1470 г.) такие «воротки» все еще арбалетчиками использовались



Опять же, для сравнения посмотрим вот на этот фрагмент миниатюры из «Хроники Эно» – иллюстрированного манускрипта в трех томах, который прослеживает историю графства Эно вплоть до конца XIV века. Его текст был написан около 1446–1450 годов Жаном Вокленом как французский перевод «Иллюстрированных анналов графства Эно» – трехтомного труда на латинском, написанного Жаком де Гизом около 1390–1396 годов. И опять-таки если этого не знать, то можно подумать, что и это… рисунок из рукописей Фруассара. Прекрасно выписаны и доспехи, и оружие. Причем доспех на графе Эно (в центре и в бацинете с короной) явно позолочен. Королевская библиотека Бельгии в Брюсселе



На этой иллюстрации в «Хронике» Фруассара как раз показано применение очень большого кинжала рондель и то, что иногда скрывалось у тогдашних воинов под их одеждами из ткани…



Кстати, судя по миниатюрам, золочение доспехов было довольно широко распространено, и в эпоху гладких лат было одной и главных форм их украшения. «Взятие французами Шательро в 1370 г.» Миниатюра из «Хроники» Фруассара



Если внимательно рассматривая миниатюры тех лет, то можно разглядеть множество любопытных доспехов. Например, вот такой: бригантный доспех с латным набрюшником и стальной юбкой – перерисовка из миниатюр к хроникам Жана Фруассара, ок. 1470 г. Иллюстрация из книги Иммануила Виолле-ле-Дюка. Национальная библиотека Франции



Ещё один доспех из работы Виолле-ле-Дюка – латный набрюшник и стальная юбка. Иллюстрация из книги Иммануила Виолле-ле-Дюка. То есть верхняя часть кирасы в некоторых случаях могла отсутствовать и наоборот. То есть один комплект доспеха при желании можно было превратить в два – одному воину верх, другому – низ!



Но удивительнее всех солдат в кожаных наручах из книги Джакомо Джакерио «Восхождение на Голгофу», ок. 1410 г. На нем нет рубашки, которую заменяют два куска ткани, либо один кусок с отверстием для головы, связанный по бокам веревочками. Чулки прикреплены к трусам на веревочках с деревянным костыльком. Ниже колен ноги защищены кожаными поножами, обмотанными веревками. Экипировку дополняет шикарный кожаный боевой пояс, усиленный четырьмя ремнями и металлическими накладками. Поскольку изображен мифический сюжет, то очевидно, что художник решил просто не напрягать свою фантазию и изобразил то, что видел и что было ему хорошо известно, потому что зачем иначе ему потребовалось бы прорисовывать все эти мелочи? То есть в 1470 году одетые таким вот образом типы встречались…



А вот так оформлял первый том «Хроник» Фруассара «Мастер Вергилий» «Битва при Пуатье»