«Мелочи Фруассара» и не только

Статуя Жана Фруассара в г. Шиме (провинция Эно), Бельгия
Лучше малое со справедливостью,
нежели многое с неправдою.
Книга Товита, 12:8
нежели многое с неправдою.
Книга Товита, 12:8
Документы истории. В прошлом материале, посвященном четырехтомнику Фруассара, мы показали целый ряд миниатюр из этих книг, сделав вывод, что эти «картинки», при всем их несоответствии дат написания и описания, являются тем не менее важным историческим источником. Но многие читатели ВО, во-первых, просили побольше рассказать о самом авторе этих «Хроник», а во-вторых, продолжить «рассказ по картинкам», потому что уж очень они интересны, красивы и информативны.
Против этого трудно что-либо возразить, поэтому сегодня мы продолжим наш рассказ о воинах и военном деле XIV–XV вв. по основе миниатюр Фруассара (и не только его!), но самое главное – некоторые фрагменты его иллюстраций мы рассмотрим, предельно их увеличив. Уверен, что таким образом мы сможем увидеть очень много интересного, того, что на многофигурных иллюстрациях глаз замечает далеко не всегда.
Но начнем с уточнения его биографии.
Биография
Родился он в 1333 или в 1337 году в Валансьене, а умер около 1405 года. Причем сам Фруассар называл почему-то две даты своего рождения – 1333 и 1337 год. Первую дату определили по тексту в «Хронике», где он писал, что в 1390 году ему исполнилось 57 лет.
Вот только в конце «Книги IV» он вдруг вспомнил, что когда он присутствовал на прощании королевы Филиппы и принца Уэльского в Берквемстеде в 1361 году, ему было 24. То есть получается дата его рождения отличная от первой – 1337 год. Видимо, что-то он забыл либо перепутал.
По рождению он был валлоном и происходил из Валансьена в Эно (Геннегау). Считается, что его отец был простым ремесленником-гербовщиком, то есть делал гербы на заказ. До 1359 году Фруассар занимался… торговлей, но потом попал в Прагу и там стал писарем при дворе короля Карла IV Люксембургского, где познакомился с легендарным Петраркой, который в то время жил как раз в Праге и готовился к переезду в Венецию.
В 24 года, заручившись рекомендацией Карла IV, написавшего о нем, как о придворном… поэте, он поехал в Англию и в период с 1361 по 1369 год исполнял обязанности хрониста при дворе королевы Филиппы, супруги короля Англии Эдуарда III. Все это время он путешествовал по Европе, побывал во Франции, а в 1367–1368 гг. посетил еще и Италию, где находился еще с одним известнейшим человеком своего времени – Джеффри Чосером.
Когда Филиппа в 1369 году умерла, Фруассар перебрался под покровительство герцогини Брабантской Иоанны, которая подарила ему поместье в Эно. И доходы от него оказались достаточными для того, чтобы путешествовать в поисках материалов для хроник за собственный счёт.
Но изыскания – изысканиями, «хроники» – «хрониками», но он еще и продолжал писать стихи. В 1395 году Фруассар вернулся в Англию, но там ему не понравилось. Он обнаружил упадок рыцарского духа.
Точная дата его смерти неизвестна. Просто с определенного времени его имя из документов исчезает.
Миниатюры
Как мы это уже отмечали, его «Хроники» состоят из 4 книг.
«Книга I» считается самой интересной. Выделяют три ее основные редакции: «Амьенский манускрипт», «Манускрипт семейства А/В» и «Римский манускрипт».
Первый существует всего в одном списке неизвестного копииста, а сделан он был около 1491 года. «Манускрипт семейства А/В» известен в нескольких десятках списков (!), причем они все еще до конца не систематизированы. Что до «Римского манускрипта», то он также сохранился лишь в одном списке. Историки вплоть до сегодняшнего дня только тем и занимаются, что решают – какой из списков самый ранний и в какие годы написан, но… К единому мнениию они так и не пришли. Впрочем, для наших целей они не существенны.
Фруассар. Скульптура Филиппа Жозефа Анри Лемера (1798–1880), Лувр
А важно для нас другое, а именно: миниатюры из этих манускриптов, причем начнем мы не с них, а с сочинения Иосифа Флавия в трех томах с иллюстрациями. Подготовил их к печати Уильям Уистон, а опубликованы они были впервые в 1667–1752 гг.
О чем мог писать римский историк, хорошо известно. Он автор двух произведений, написанных на греческом языке – «Иудейская война» (о восстании 66–71 годов) и «Иудейские древности». И вот что забавно, речь в тексте идет про древнюю историю, а вот доспехи, оружие и оформление страниц с головой выдают начало XV века. И, кстати, иллюстрации, все это изображающие, выполнены просто великолепно!
Сцена из «Иудейских древностей». Еще одна версия убиения Давидом Голиафа. Камень в лоб он уже получил, свою пращу Давид уже бросил и сейчас размахнулся мечом, причем очень своеобразной формы, чтобы отсечь ему голову. Издательство George Routledge & Sons, Ltd.; Нью-Йорк, Э. П. Даттон и Ко. Спонсор оцифровки Университет Бригама Янга. Соавтор Библиотека Гарольда Б. Ли. Национальная библиотека Франции
А вот эта сцена из «Иудейской войны». Но понятно, что иллюстратор не делает разницы между римскими воинами и современными ему конными латниками. Интересно, что основным шлемом на иллюстрации является салад, причем у многих всадников с дополнительным прикрытием на забрале – находки таких шлемов отсутствуют. В «шапель де фер» изображен лишь один всадник. Щитов ни у кого нет – доспехи в начале XV века стали уже такими прочными, что от них отказались. И очень характерные копья с несимметричным расположением рукояти. Тот же источник
Оформление манускриптов, как вы видите, в то время было очень похожим…
Итак, о чем же нам рассказывают те же миниатюры Фруассара, оформление которых, как мы убедились, типично для XV века, хотя речь в них идет о событиях столетней давности? Посмотрим сначала их целиком…
Вот «Осада Реймса в 1359–1360 годах Эдуардом III» из «Хроники Фруассара». В первую очередь бросаются в глаза жюпоны поверх лат и разнообразие всевозможного древкового оружия. А еще – двуствольная пушка со сменными каморами на переднем плане. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, XV в. Национальная библиотека Франции
Битва при Пуатье, 1356 г. Лучники против латников!
Разные списки – разные иллюстраторы. Пленение Иоанна Доброго в битве при Пуатье. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, XV в. Национальная библиотека Франции
Битва при Сент-Клементе в 1358 году. Бриганды – латники дротикометатели с павезами, против английских лучников
А вот «Битва при Ножан-сюр-Сен 1359 года между епископом Труа и объединенными войсками англичан и наваррцев». Французы в конном строю тремя баталиями по 400 человек в каждой атаковали англичан (всего около 400 латников и 200 лучников), но те, спешившись и укоротив копья до 5 футов, встретили непробиваемой стеной, к тому же их поддерживали лучники. Но тут к французам подошло 900 пеших бригандов с прочными павезами и дротиками, забросали ими лучников и обратили их в бегство, а затем принялись и за пехоту. Англичане побежали, а конница французов бросилась их преследовать. На миниатюре все очень точно, даже белая масть коня Брокара де Фенестранж, командовавшего французской конницей
А вот теперь пошли отдельные фигуры крупном планом.
Вот первая из них – типичный французский латник именно самого начала XV века – шлем салад с налобником, бригандина с головками заклепок и рондели на груди (подчеркнем, что названия этих частей доспеха – бесагю, но круглые могли называть и так!)
Кольчужные трусы поверх шоссов... забавно!
Еще два латника 1401–1500 гг. И на том, и на другом латы, но торс прикрывают жупоны, причем на том, что слева он еще и украшен разрезами на рукавах, разрезным подолом и нашитыми на груди бляхами. Шлем – салад, но с наушниками. Позади них воины, одетые в бригандины, словом – вся эта пехота одоспешена немногим хуже, нежели рыцарская конница! Ну и мечи – типичные мечи этой эпохи с колющим упрочненным клинком ромбического сечения!
А вот это арбалетчик, поэтому доспехов на нем надето немного. Однако и он имеет под курткой что-то металлическое, за спиной на ремне довольно фантастического вида щит, наколенники и шлем – французский салад. Художник в деталях изобразил и висящее у него на поясе приспособление – «английский ворот» к арбалету. То есть на момент иллюстрирования этого тома «Хроник» (1470 г.) такие «воротки» все еще арбалетчиками использовались
Опять же, для сравнения посмотрим вот на этот фрагмент миниатюры из «Хроники Эно» – иллюстрированного манускрипта в трех томах, который прослеживает историю графства Эно вплоть до конца XIV века. Его текст был написан около 1446–1450 годов Жаном Вокленом как французский перевод «Иллюстрированных анналов графства Эно» – трехтомного труда на латинском, написанного Жаком де Гизом около 1390–1396 годов. И опять-таки если этого не знать, то можно подумать, что и это… рисунок из рукописей Фруассара. Прекрасно выписаны и доспехи, и оружие. Причем доспех на графе Эно (в центре и в бацинете с короной) явно позолочен. Королевская библиотека Бельгии в Брюсселе
На этой иллюстрации в «Хронике» Фруассара как раз показано применение очень большого кинжала рондель и то, что иногда скрывалось у тогдашних воинов под их одеждами из ткани…
Кстати, судя по миниатюрам, золочение доспехов было довольно широко распространено, и в эпоху гладких лат было одной и главных форм их украшения. «Взятие французами Шательро в 1370 г.» Миниатюра из «Хроники» Фруассара
Если внимательно рассматривая миниатюры тех лет, то можно разглядеть множество любопытных доспехов. Например, вот такой: бригантный доспех с латным набрюшником и стальной юбкой – перерисовка из миниатюр к хроникам Жана Фруассара, ок. 1470 г. Иллюстрация из книги Иммануила Виолле-ле-Дюка. Национальная библиотека Франции
Ещё один доспех из работы Виолле-ле-Дюка – латный набрюшник и стальная юбка. Иллюстрация из книги Иммануила Виолле-ле-Дюка. То есть верхняя часть кирасы в некоторых случаях могла отсутствовать и наоборот. То есть один комплект доспеха при желании можно было превратить в два – одному воину верх, другому – низ!
Но удивительнее всех солдат в кожаных наручах из книги Джакомо Джакерио «Восхождение на Голгофу», ок. 1410 г. На нем нет рубашки, которую заменяют два куска ткани, либо один кусок с отверстием для головы, связанный по бокам веревочками. Чулки прикреплены к трусам на веревочках с деревянным костыльком. Ниже колен ноги защищены кожаными поножами, обмотанными веревками. Экипировку дополняет шикарный кожаный боевой пояс, усиленный четырьмя ремнями и металлическими накладками. Поскольку изображен мифический сюжет, то очевидно, что художник решил просто не напрягать свою фантазию и изобразил то, что видел и что было ему хорошо известно, потому что зачем иначе ему потребовалось бы прорисовывать все эти мелочи? То есть в 1470 году одетые таким вот образом типы встречались…
А вот так оформлял первый том «Хроник» Фруассара «Мастер Вергилий» «Битва при Пуатье»