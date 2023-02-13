Польские медиа: По просьбам украинской стороны обучение танкистов ВСУ управлению танками Leopard 2 решено сократить до 4-х недель

Из Польши поступают сообщения о том, что стартовавшее сегодня обучение украинских танкистов управлению танками Leopard 2 решено дополнительно сократить «из-за положения на линии фронта».
Польские информационные службы со ссылкой на участвующих в подготовке украинцев натовских инструкторов сообщают о том, что украинская сторона «настаивает на дополнительном сокращении курса обучения». При этом утверждается, что украинские танкисты готовы освоить танки немецкого производства «гораздо быстрее, чем это предписывают военно-учебные регламенты».
Польскими медиа сообщается, что срок обучения сократили сначала с 8 недель до 6-ти, а теперь решено сократить его до 4 недель - по просьбе украинской стороны.
Любой военный эксперт может с уверенностью сказать, что невозможно подготовить слаженный и эффективный экипаж основного боевого танка западного производства фактически с нуля. За это время можно обучить базовым навыкам, вождению, но не критически важным нюансам, которые помогут в бою.
Если украинских военных действительно собираются бросать в бой уже через месяц после начала обучения на танках Leopard 2, то возникает несколько предположений. Первое: обучение носит исключительно формальный характер, и Западу важно продемонстрировать, что свои обязательства они выполнили, а далее – действовать должна сама Украина. Второе: на самом деле, украинские танкисты давно начали обучение, а сейчас в Польше устраивают спектакль с якобы стартом «ускоренной учебной программы». Третье: западные танки из первых поставляемых Украине партий будут эксплуатироваться не украинскими экипажами (как минимум смешанными – например, с польскими командирами). Третья версия не выглядит невероятной после сегодняшнего заявления польского министра обороны Блащака о том, что наличие большого число польских вооружённых лиц на Украине он «большой проблемой не считает».