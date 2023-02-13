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Польские медиа: По просьбам украинской стороны обучение танкистов ВСУ управлению танками Leopard 2 решено сократить до 4-х недель

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Польские медиа: По просьбам украинской стороны обучение танкистов ВСУ управлению танками Leopard 2 решено сократить до 4-х недель

Из Польши поступают сообщения о том, что стартовавшее сегодня обучение украинских танкистов управлению танками Leopard 2 решено дополнительно сократить «из-за положения на линии фронта».


Польские информационные службы со ссылкой на участвующих в подготовке украинцев натовских инструкторов сообщают о том, что украинская сторона «настаивает на дополнительном сокращении курса обучения». При этом утверждается, что украинские танкисты готовы освоить танки немецкого производства «гораздо быстрее, чем это предписывают военно-учебные регламенты».

Польскими медиа сообщается, что срок обучения сократили сначала с 8 недель до 6-ти, а теперь решено сократить его до 4 недель - по просьбе украинской стороны.

Любой военный эксперт может с уверенностью сказать, что невозможно подготовить слаженный и эффективный экипаж основного боевого танка западного производства фактически с нуля. За это время можно обучить базовым навыкам, вождению, но не критически важным нюансам, которые помогут в бою.

Если украинских военных действительно собираются бросать в бой уже через месяц после начала обучения на танках Leopard 2, то возникает несколько предположений. Первое: обучение носит исключительно формальный характер, и Западу важно продемонстрировать, что свои обязательства они выполнили, а далее – действовать должна сама Украина. Второе: на самом деле, украинские танкисты давно начали обучение, а сейчас в Польше устраивают спектакль с якобы стартом «ускоренной учебной программы». Третье: западные танки из первых поставляемых Украине партий будут эксплуатироваться не украинскими экипажами (как минимум смешанными – например, с польскими командирами). Третья версия не выглядит невероятной после сегодняшнего заявления польского министра обороны Блащака о том, что наличие большого число польских вооружённых лиц на Украине он «большой проблемой не считает».
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:45
    0
    Зажрались,на освоение техники три дня.Чем танки отличаются,вроде все на гусянках.На поле боя нетак раскорячеешься,на танке не три пушки а одна,так что снаряд надо совать в одну дырку.Правда экипаж не должен ругаться по польски,что бы не палиться,когда будет вылетать через люки.Покинуть танк,это самое основное в обучении.
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 18:49
      +2
      Я БАТ-2 полностью освоил на полигоне Широкий лан в 1983г . За 5 дней.думаю нацисты уложатся в 7-10 дней. не думаю что "леопард" это космический корабль, или самолет 5 поколения.время покажет.
      1. ZeeD
        ZeeD Сегодня, 18:56
        -1
        Сомневаюсь, что у вас тогда там были такие же СУО, тепловизоры и тд. В Лео всё посложнее будет, чем в Т-72, даже без "Б", а то и в Т-62.
        1. Алексей Александрович
          Алексей Александрович Сегодня, 19:07
          -1
          СУО, тепловизоры... И что в этом по настоящему сложного? За месяц освоят в лёгкую. Я бы точно освоил. Да и вы то-же. Если древние бабульки смартфоны осваивают за пару часов, то молодёжи в каком то тепловизора разобраться, пардон как два пальца об асфальт
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:50
      -2
      Та може как раз их по польски учать ругаццо - главное чтоб по немецки и по американьски ругань не выскочила...
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:50
      -1
      Наверно спешат Клюквы (тяжелый противотанковый гранатомет РПГ-28 «Клюква», который иногда еще называют «противотанковой гранатой».) отведать.Боятся что им не достанется.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 19:21
      0
      Да чего уж там, сокращайте до 4 дней laughing Это будет в самый раз
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:45
    0
    Правильно. Потенциальным покойникам больше обучения и не требуется. Защо на них трэба время тратыть??
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:51
      -1
      Показать им,как танк заводится,и достаточно."Рычаги на себя,и вперед!!!"Обитаемый остров.Стругацкие
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:56
        0
        То есть намекаете что глушить им двигатель танка уже не придется.... Ну тоже верно.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:53
      0
      Скорее всего экипажи польские.Это с понтом что якобы там украинцы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:57
        +1
        Ну хоть один немчик то там должон быть.... Да эт понятно что там поляки будут. Нет ну заряжающий то точно свидомый украинец будет.
  3. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:45
    -1
    что-то очень долго... а сократить до 3 часов можно? даже в танк не надо залезать
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:47
      0
      да не, для виду хотя бы у танк влизть трэба. може даже завести двигатель и башней грозно покрутить влево-вправо. А тамо - прийдэ каюк. Херойски усиму экипажу.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:47
    +1
    Вероятнее всего их там втихаря уже натаскивали.
    1. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 18:57
      0
      точно операция прикрытия. и танки уже на месте и самолеты скорее всего.
  5. Losyara
    Losyara Сегодня, 18:49
    -1
    Два дня. Показать где заводится, как трогаться и где пушка. Всё. А там уже естественным отбором:))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:51
      -1
      Так а я о чем толкую? Мертвяцкому экипажу больше и не надь.

      зы А люки будимо заваривать?? feel
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:51
    -2
    Мясо заканчивается, с отловом траблы, боевой дух падает, еще и родное руководство мухлюет и продает на право и налево. Есть от чего взгруснуть. Блитскриг незадался а поражение больно ударит, это же и своим обьяснять придется да и както с рф замирятся тоже. А умирать за украинцев точно не входило в планы. Да и ресов на халяву хотца как прежде в три горла жрать.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:59
    -1
    Leopard Panzer "Ausbildung" in 4 Wochen...!! laughing

    Bei uns gibt es den Spruch:

    "Mein Onkel ist Arzt, ich kann operieren..."...!!

    Vermutlich werde sie sich verfahren und wir können die meisten
    Panzer wegen "Fahrens ohne Führerschein" auch ohne Kampf
    direkt einsammeln...!!! am laughing
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:06
    +2
    Неоднократно убеждался, что абсолютно все "ускоренные курсы" являются профанацией. Даже чисто в теории - на них можно научить только куда руки совать не следует, чтоб не оторвало - и потом в работе уже олухи доучиваются на месте под присмотром кого-то из опытных. А если вы собрали сотню бандерлогов, научили их не совать руки в ведущую звездочку, потом распихали по танкам, вы получите - сколько там? 88 Леопердов? 88 банок свиной тушенки в жестяной банке
  9. smok1961
    smok1961 Сегодня, 19:26
    0
    Drodzy Rosjanie. Polacy Niemcom nie wierzą bardziej niż Rosjanom. W związku z tym Polska uzbraja się w czołgi amerykańskie i koreańskie.
    Polska nie może mieć trzech rodzajów czołgów i od roku wiadomo, że pozbędziemy się Leopardów. Oczywistym jest, że w interesie Polski jest uzbroić Ukraińców, którzy są buforem pomiędzy Rosją i Polską.

    Innymi słowy mówiąc, Ukraińcy szkolą się na Leopardach od pół roku...

    Co najmniej od pół roku wiadomo że polskie Leopardy dostaną Ukraińcy./
  10. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:26
    0
    Я думаю, что противника нельзя не дооценивать. Если бы ВСУ командовали дураки - мы бы уже попивали ароматную каву во львовских кофейнях. Уверен, что учиться к "западным партнерам" поехали опытные танкисты. Каждый более-менее разумный начальник, понимая, что союзнички очень уж ненадежные, в первую очередь послал бы на учёбу тех, кто быстрее освоит новую технику и, в ближайшей перспективе, сможет стать инструктором-наставником. Поэтому "будем посмотреть". Надеюсь, что наши ребята, так же как их деды-прадеды в Великую Отечественную, используя маневренные и огневые качества нашей боевой техники, в лучших воинских традициях, забьют этот импортный бронированный "зверинец".