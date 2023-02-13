Военное обозрение
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МИД Франции потребовал от своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии

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МИД Франции потребовал от своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии

Франция эвакуирует своих граждан из Белоруссии, МИД страны распространил сообщение, призывающее французов немедленно покинуть белорусскую территорию. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства.


Французских граждан просят немедленно покинуть Белоруссию, воспользовавшись автомобильным транспортом. Маршруты эвакуации указываются через Польшу, Литву и Латвию. В Россию ехать не рекомендуется из-за боевых действий. Да и из Белоруссии эвакуация идет по той же причине.

В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию

- говорится в заявлении французского МИДа.

Кроме того, французам, находящимся на территории "восточных областей" Украины, "настоятельно рекомендовано" их покинуть без промедления. Речь идет о Харьковской, в также Донецкой и Луганской областях. Поскольку Париж не признает образования народных республик и их вхождение в состав России, французы используют старое название этих территорий. Вообще французским гражданам рекомендуют совсем покинуть украинскую территорию.

Ранее американское посольство в России призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством, воздержаться от поездок в Россию, а тех кто находится в России, немедленно ее покинуть. Все это прикрывается заявлениями о "непредсказуемых последствиях" конфликта на Украине.
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19 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:53
    +2
    Специально нагнетают обстановку, ничего нового
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 19:00
      +4
      Как знать! А может какую военную провокацию готовят против союзного государства. Не случайно же сначала американское посольство призвало своих граждан покинуть Россию, а теперь вот целый французский МИД стремится забрать своих граждан с Белоруссии.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:10
        +1
        Цитата: Федор Соколов
        А может какую военную провокацию готовят против союзного государства.

        Вероятнее всего готовят Польшу, для "похода на Восток".
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 19:20
          0
          Цитата: Alien From
          Специально нагнетают обстановку, ничего нового

          Однако то же самое было объявлено Вашингтоном и коллективным Западом своим гражданам США и стран НАТО покинуть территорию Украины и России перед силовым проамериканским МАЙДАННЫМ госпереворотом в Украине в 2014 году и смещением в Украине президента Украины Яценюка!

          Скорее всего Вашингтон и НАТО опять в провокационно-силовом плане для России в Украине и в Р.Беларусь всё-таки что-то готовят!
    2. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 19:05
      +5
      не скажите. возможна эскалация вплоть до ввода войск НАТО и обмен ударами ТЯО. просто других вариантов для запада почти не осталось.
    3. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 19:07
      +3
      Цитата: Alien From
      Специально нагнетают обстановку, ничего нового

      Возможно это имеет отношение к анонсируемому кулебой событию 23-24 февраля?
      hi
      1. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 19:15
        +1
        Чёрт бы их всех побрал! am одна надежда, что наши руководители в этот раз не сплоховали, вот только это настораживает! hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:59
    +8
    Они и из России требуют уехать своих граждан..Вообще подоброе случается при большой вероятности начала войны..Хотя,может быть обычный хор подпевал полосатому дяде
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:02
    +6
    Никто не знает сроков и сценария лучше самих сценаристов.
  4. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 19:03
    +6
    Чет предчуствие какое то недоброе. Может ещё какой кипишь намечается.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:04
      +4
      С них станется - могут, падлы западные, устроить....
      1. Алексей Александрович
        Алексей Александрович Сегодня, 19:10
        +1
        Да, от этих чего угодно можно ожидать.
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 19:03
    +3
    "...покинуть страну по автодорогам.." - последние события, однако, показали что надёжнее воспользоваться воздушным шаром (Жюль Верн про такой путь эвакуации давно писал).
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:19
      0
      Боюсь даже на необитаемых островах матрасней воняет negative
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:10
    +2
    Ähnliche Aussagen wurden von den US-3-Buchstaben-Agenturen
    und Frankreich auch bezüglich Kiew getroffen, kurz vor Beginn der
    "Sonderoperation" im Februar 2022...!
    Man sollte in Moskau allerhöchste Aufmerksamkeit walten lassen,
    da dies auch ein Hinweis auf eine groß angelegte Schweinerei aus
    Washington/London/Paris sein könnte...!!

    Diese Ratte Kuleba ja schon gesagt, dass man für Moskau eine
    besondere Überraschung für den Jahrestag des Beginns der
    Kampfhandlungen bereit halten würde und den USA und ihren
    Handlangern traue ich wirklich ALLES zu...!!! am
  7. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:12
    +1
    Приближается вторая фаза: несколько стран создадут коалицию и введут войска на территорию Украины. Не НАТО, а именно коалиция из наиболее ярых приспешников США. Я думал, что всё это начнётся ещё в начале лета прошлого года, но процесс явно затянулся. А дальше, если у них всё получится, попытаются отжать Калининградскую область и Белоруссию.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 19:20
      0
      При попытке отжать Калининградскую область потеряют Ольштынское воеводство. Ну и как вариант Данциг и Мемель.
  8. ЗемлеПроходец
    ЗемлеПроходец Сегодня, 19:16
    +1
    Бразилия вот тоже с подобным заявлением выступила. К утру наверняка еще кто-нибудь подсуетится
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:17
    +1
    А территорию Украины уже покинули? Там куда опаснее