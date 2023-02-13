МИД Франции потребовал от своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии

В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию

Франция эвакуирует своих граждан из Белоруссии, МИД страны распространил сообщение, призывающее французов немедленно покинуть белорусскую территорию. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства.Французских граждан просят немедленно покинуть Белоруссию, воспользовавшись автомобильным транспортом. Маршруты эвакуации указываются через Польшу, Литву и Латвию. В Россию ехать не рекомендуется из-за боевых действий. Да и из Белоруссии эвакуация идет по той же причине.- говорится в заявлении французского МИДа.Кроме того, французам, находящимся на территории "восточных областей" Украины, "настоятельно рекомендовано" их покинуть без промедления. Речь идет о Харьковской, в также Донецкой и Луганской областях. Поскольку Париж не признает образования народных республик и их вхождение в состав России, французы используют старое название этих территорий. Вообще французским гражданам рекомендуют совсем покинуть украинскую территорию.Ранее американское посольство в России призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством, воздержаться от поездок в Россию, а тех кто находится в России, немедленно ее покинуть. Все это прикрывается заявлениями о "непредсказуемых последствиях" конфликта на Украине.