Челябинский инцидент: бей своих, чтобы чужие боялись

Как утверждается, момент задержания участников массовой драки у «Образовательного центра № 5» города Челябинска. Источник: vk.com
Банальная история
К сожалению, все, о чем пойдет речь ниже, становится обыденной историей среднестатистического российского города N. В один прекрасный момент в город приезжают гости из Средней Азии. Ничего зазорного в этом нет – России, как уверяют официальные лица, хронически не хватает рабочих рук. И действительно, гастарбайтеры становятся драйверами развития экономики – помогают строить, убирать улицы, торговать и ремонтировать.
Опять же, так говорят бизнесмены и официальные лица. Граждане России не пойдут работать за деньги, которые предлагают иностранцам. Пробовали ли повысить оплату труда – об этом работодатели скромно умалчивают. Наверное, не пробовали, так как немалая часть выходцев из ближнего зарубежья трудится нелегально, чем хорошо пополняет карманы дельцов.
Один из механизмов раскрутки коррупции, с которой страна борется не первое десятилетие. Но даже с этим можно смириться. Условно, но можно. Где-то параллельно существует мир, в котором люди трудятся, переводят деньги за рубеж, приезжают и уезжают. Главное, чтобы простого обывателя не трогали. Наша хата с краю, а то еще в националисты или, чего доброго, в скинхеды запишут.
Но так не бывает – кипящий котел рано или поздно выплеснет свое содержимое, и будет больно и горько.
В некоторых городах N удалось закрыть вовремя крышку – где-то отработала администрация, где-то силовики, а где-то пришлось подключать гражданское самосознание жителей. Обычно после подобных историй пыл ретивых мигрантов, посчитавших, что теперь здесь Узбекистан или Таджикистан, заметно остывает. Далёко не всегда и не везде, к сожалению.
На днях в Новосибирске мелкая поросль из местной среднеазиатской диаспоры по-шакальи толпой избила русского парня.
Причина конфликта устанавливается, но есть большие сомнения, что местные правоохранители решатся наказать виновных. Пресловутый национальный вопрос очень болезненно воспринимается властью. За толпу озверевших малолеток тут поднимутся омбудсмены, главы диаспор, таджикский МИД на пару с узбекским, а если реакции не будет, то Эмомали Рахмон при случае расскажет нашему президенту, как надо беречь мигрантов.
«Хотим, чтобы нас уважали»,
– такое уже было в октябре прошлого года в Казахстане. Что же, на улице Новосибирска в очередной раз доказали, что такое уважение к нацменьшинствам.
Дети мигрантов в Новосибирске требуют уважения от русского парня. Источник: t.me/MedvedevVesti
Но в Челябинске не так. Только один инцидент, всколыхнувший всю страну, а уж Урал и подавно.
Если верить местным источникам, на протяжении нескольких лет некие Фирус и Зинатулох осваивали местную поляну, то есть вымогали у подростков деньги, забирали телефоны. Всех несогласных били, благо парни были не из хилых. Это общий тренд – среднестатистический молодчик из Средней Азии крепче и здоровее среднестатистического российского старшеклассника.
В тесной и дружной диаспоре бесспорный культ силы – по-другому никак. Интересно, как нередко решаются межэтнические конфликты. Некто, назвавший себя главой, смотрящим или старостой диаспоры, берет на поруки нашкодивших соплеменников под честное слово. Бывает, что и Уголовный кодекс такими фортелями удается обойти.
Неизвестно, были у кого-то на поруках упоминаемые Фирус и Зинатулох, но местные жители от них страдали. Рано или поздно это привело бы к большой беде – изнасилованной местной девочке, насмерть забитому несчастному, посмевшему возразить, или килограммам отборного афганского героина. Никакого сгущения красок здесь нет – безнаказанность рождает еще большую безнаказанность. Показателен пример Великобритании, где приезжие использовали несовершеннолетних в качестве «белых рабынь».
Небанальный поворот
Но вот в самом начале февраля герои челябинского рэкета натыкаются на Никиту. Все по проверенной схеме – хочешь ровно жить, плати. Никита отказался, ему предложили решить вопрос на общем собрании коллективов, которое издревле именуется «стрелка». Дальше события развивались в лучших традициях фильмов Гая Ричи. Фирус и Зинатулох отнеслись к событию безответственно и не смогли обеспечить численное превосходство.
А Никита, наоборот, сумел собрать внушительную группу единомышленников. Потому что терпеть беспредел приезжих там уже не было сил. Повторимся, в Интернете широко разошлась версия, что команда Фируса и Зинатулоха методично и давно выбивает деньги из местных школьников. Это косвенно подтверждают местные жители, а также многочисленные скриншоты-общения в социальных сетях. В любом случае достоверно говорить о вине мигрантов может только суд, но есть большие сомнения, что против приезжих заведут хотя бы административное дело, не говоря уже об уголовном.
Момент задержания участников драки. Как и следовало ожидать, лицом в пол уложили только наших парней. Команда Фируса и Зинатулоха в отделении полиции не появлялась. Источник: vk.com
Долгий разговор на стрелке не получился – почувствовавшие силу противника выходцы из Средней Азии бросились врассыпную. Инстинкт самосохранения завел пару бойцов в расположенный поблизости «Образовательный центр № 5». Видеокамеры в школе зафиксировали, как некие люди в масках бьют других, причем, вероятно, даже молотками. Кто-то высокопарно заявляет о бойне, но ничего критичного у Фируса и Зинатулоха в больнице не выявлено. Хотя молоток, как известно, оружие страшное и в порыве ярости может и на тот свет отправить.
Либо наши пацаны были очень хладнокровны в драке, либо никаких молотков и в помине не было. Сейчас инцидент расследуется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса – это хулиганство с применением оружия. Парням от 14 до 18 лет, и им грозит наказание от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Несовершеннолетние выпущены под подписку, а самый старший из них Доброслав остался в СИЗО. Как понятно из истории, никого из группы мигрантов не задержали.
Входная группа челябинского «Образовательного центра № 5», куда пытались убежать Фирус и Зинатулох. Источник: vk.com
Один наших ребят опубликовал видео, стенограмму которого прилагаем:
«Я пошел защищать своего друга, над которым издевалась вот эта вот шайка бандитов. Я не знаю, как их еще назвать. Которые забирали у них всё постоянно и просто над ними издевались. Это все очень тяжело как бы для меня, потому что на нас очень огромное давление насчет того, что нас могут за это посадить, хотя это просто обычный бытовой конфликт».
Неравнодушные к истории жители собрали уже несколько сотен тысяч рублей на адвокатов.
В связи с челябинской историей, которая пока только ждет своего разрешения, возникает масса вопросов. Почему так возмутилась общественность? Нет, не самой дракой, а выбором правоохранителей. В отделение полиции, как мы помним, забрали только русских парней. Паковали по всем правилам – лицо в пол, руки за голову. Казалось, вот они, пресловутые скинхеды, разоблачили ячейку. Да и пацаны как на подбор крепкие, бритые, взгляд прямой, в упор. Били, получается, узбеков только за глаза карие, кожу смуглую и форму носа.
Но уральцы в общем и челябинцы в частности не согласны с такой интерпретацией. По словам отца одного из ребят, удалось собрать около 300 тыс. рублей и оплатить услуги адвоката на четыре месяца вперед. Процесс запущен, остается только внимательно следить за ходом истории и надеяться на лучшее. Общественный резонанс поднят неслабый, и это главный гарант беспристрастного рассмотрения дела соответствующими структурами.
Без выяснения всех обстоятельств зачинщиками драки объявлены русские парни – противная сторона конфликта, если и появится в отделении полиции, то в качестве свидетелей, а то и потерпевших. Избитые узбеки теперь будут, изображая жертву, старательно разыгрывать национальную карту. Давайте сейчас еще заставим наших пацанов стыдиться, что они русские.
У нас и так хватает космополитов, осознавших с 24 февраля греховность Российского триколора. Продолжим дальше – такой порок станет повсеместным. Какое будущее нас ждет в таком случае? Вопрос риторический.
Второй вопрос, напротив, требует ответа – как вообще до такого дошло? Никто оправдывать методы компании Никиты и Доброслава не собирается – бить морды никогда не было престижно. Это всегда крайнее средство, которое, если можно, лучше избегать.
По словам местных, компания парней со «славянской внешностью» никогда не отличалась застенчивостью, но со свастиками или зигующими их никто не видел. Почему правоохранительные органы довели до такого состояния, когда межэтнические конфликты приходится решать силой? А это явно межэтнический конфликт, каковы бы ни были его причины.
Слишком потакали приезжим или слишком зажимали местных, готовых на пальцах объяснить иностранцам, как не надо себя вести в гостях? Парадоксально, но в этой истории слишком много неизвестного и одновременно все предельно понятно. Если это логика из разряда «бей своих, чтобы чужие боялись», то она не работает – чужие не боятся, а своих с таким подходом будет все меньше.