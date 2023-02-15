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Челябинский инцидент: бей своих, чтобы чужие боялись

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Челябинский инцидент: бей своих, чтобы чужие боялись
Как утверждается, момент задержания участников массовой драки у «Образовательного центра № 5» города Челябинска. Источник: vk.com



Банальная история


К сожалению, все, о чем пойдет речь ниже, становится обыденной историей среднестатистического российского города N. В один прекрасный момент в город приезжают гости из Средней Азии. Ничего зазорного в этом нет – России, как уверяют официальные лица, хронически не хватает рабочих рук. И действительно, гастарбайтеры становятся драйверами развития экономики – помогают строить, убирать улицы, торговать и ремонтировать.

Опять же, так говорят бизнесмены и официальные лица. Граждане России не пойдут работать за деньги, которые предлагают иностранцам. Пробовали ли повысить оплату труда – об этом работодатели скромно умалчивают. Наверное, не пробовали, так как немалая часть выходцев из ближнего зарубежья трудится нелегально, чем хорошо пополняет карманы дельцов.

Один из механизмов раскрутки коррупции, с которой страна борется не первое десятилетие. Но даже с этим можно смириться. Условно, но можно. Где-то параллельно существует мир, в котором люди трудятся, переводят деньги за рубеж, приезжают и уезжают. Главное, чтобы простого обывателя не трогали. Наша хата с краю, а то еще в националисты или, чего доброго, в скинхеды запишут.

Но так не бывает – кипящий котел рано или поздно выплеснет свое содержимое, и будет больно и горько.

В некоторых городах N удалось закрыть вовремя крышку – где-то отработала администрация, где-то силовики, а где-то пришлось подключать гражданское самосознание жителей. Обычно после подобных историй пыл ретивых мигрантов, посчитавших, что теперь здесь Узбекистан или Таджикистан, заметно остывает. Далёко не всегда и не везде, к сожалению.

На днях в Новосибирске мелкая поросль из местной среднеазиатской диаспоры по-шакальи толпой избила русского парня.

Причина конфликта устанавливается, но есть большие сомнения, что местные правоохранители решатся наказать виновных. Пресловутый национальный вопрос очень болезненно воспринимается властью. За толпу озверевших малолеток тут поднимутся омбудсмены, главы диаспор, таджикский МИД на пару с узбекским, а если реакции не будет, то Эмомали Рахмон при случае расскажет нашему президенту, как надо беречь мигрантов.

«Хотим, чтобы нас уважали»,

– такое уже было в октябре прошлого года в Казахстане. Что же, на улице Новосибирска в очередной раз доказали, что такое уважение к нацменьшинствам.


Дети мигрантов в Новосибирске требуют уважения от русского парня. Источник: t.me/MedvedevVesti

Но в Челябинске не так. Только один инцидент, всколыхнувший всю страну, а уж Урал и подавно.

Если верить местным источникам, на протяжении нескольких лет некие Фирус и Зинатулох осваивали местную поляну, то есть вымогали у подростков деньги, забирали телефоны. Всех несогласных били, благо парни были не из хилых. Это общий тренд – среднестатистический молодчик из Средней Азии крепче и здоровее среднестатистического российского старшеклассника.

В тесной и дружной диаспоре бесспорный культ силы – по-другому никак. Интересно, как нередко решаются межэтнические конфликты. Некто, назвавший себя главой, смотрящим или старостой диаспоры, берет на поруки нашкодивших соплеменников под честное слово. Бывает, что и Уголовный кодекс такими фортелями удается обойти.

Неизвестно, были у кого-то на поруках упоминаемые Фирус и Зинатулох, но местные жители от них страдали. Рано или поздно это привело бы к большой беде – изнасилованной местной девочке, насмерть забитому несчастному, посмевшему возразить, или килограммам отборного афганского героина. Никакого сгущения красок здесь нет – безнаказанность рождает еще большую безнаказанность. Показателен пример Великобритании, где приезжие использовали несовершеннолетних в качестве «белых рабынь».

Небанальный поворот


Но вот в самом начале февраля герои челябинского рэкета натыкаются на Никиту. Все по проверенной схеме – хочешь ровно жить, плати. Никита отказался, ему предложили решить вопрос на общем собрании коллективов, которое издревле именуется «стрелка». Дальше события развивались в лучших традициях фильмов Гая Ричи. Фирус и Зинатулох отнеслись к событию безответственно и не смогли обеспечить численное превосходство.

А Никита, наоборот, сумел собрать внушительную группу единомышленников. Потому что терпеть беспредел приезжих там уже не было сил. Повторимся, в Интернете широко разошлась версия, что команда Фируса и Зинатулоха методично и давно выбивает деньги из местных школьников. Это косвенно подтверждают местные жители, а также многочисленные скриншоты-общения в социальных сетях. В любом случае достоверно говорить о вине мигрантов может только суд, но есть большие сомнения, что против приезжих заведут хотя бы административное дело, не говоря уже об уголовном.


Момент задержания участников драки. Как и следовало ожидать, лицом в пол уложили только наших парней. Команда Фируса и Зинатулоха в отделении полиции не появлялась. Источник: vk.com

Долгий разговор на стрелке не получился – почувствовавшие силу противника выходцы из Средней Азии бросились врассыпную. Инстинкт самосохранения завел пару бойцов в расположенный поблизости «Образовательный центр № 5». Видеокамеры в школе зафиксировали, как некие люди в масках бьют других, причем, вероятно, даже молотками. Кто-то высокопарно заявляет о бойне, но ничего критичного у Фируса и Зинатулоха в больнице не выявлено. Хотя молоток, как известно, оружие страшное и в порыве ярости может и на тот свет отправить.

Либо наши пацаны были очень хладнокровны в драке, либо никаких молотков и в помине не было. Сейчас инцидент расследуется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса – это хулиганство с применением оружия. Парням от 14 до 18 лет, и им грозит наказание от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Несовершеннолетние выпущены под подписку, а самый старший из них Доброслав остался в СИЗО. Как понятно из истории, никого из группы мигрантов не задержали.


Входная группа челябинского «Образовательного центра № 5», куда пытались убежать Фирус и Зинатулох. Источник: vk.com

Один наших ребят опубликовал видео, стенограмму которого прилагаем:

«Я пошел защищать своего друга, над которым издевалась вот эта вот шайка бандитов. Я не знаю, как их еще назвать. Которые забирали у них всё постоянно и просто над ними издевались. Это все очень тяжело как бы для меня, потому что на нас очень огромное давление насчет того, что нас могут за это посадить, хотя это просто обычный бытовой конфликт».

Неравнодушные к истории жители собрали уже несколько сотен тысяч рублей на адвокатов.

В связи с челябинской историей, которая пока только ждет своего разрешения, возникает масса вопросов. Почему так возмутилась общественность? Нет, не самой дракой, а выбором правоохранителей. В отделение полиции, как мы помним, забрали только русских парней. Паковали по всем правилам – лицо в пол, руки за голову. Казалось, вот они, пресловутые скинхеды, разоблачили ячейку. Да и пацаны как на подбор крепкие, бритые, взгляд прямой, в упор. Били, получается, узбеков только за глаза карие, кожу смуглую и форму носа.

Но уральцы в общем и челябинцы в частности не согласны с такой интерпретацией. По словам отца одного из ребят, удалось собрать около 300 тыс. рублей и оплатить услуги адвоката на четыре месяца вперед. Процесс запущен, остается только внимательно следить за ходом истории и надеяться на лучшее. Общественный резонанс поднят неслабый, и это главный гарант беспристрастного рассмотрения дела соответствующими структурами.

Без выяснения всех обстоятельств зачинщиками драки объявлены русские парни – противная сторона конфликта, если и появится в отделении полиции, то в качестве свидетелей, а то и потерпевших. Избитые узбеки теперь будут, изображая жертву, старательно разыгрывать национальную карту. Давайте сейчас еще заставим наших пацанов стыдиться, что они русские.

У нас и так хватает космополитов, осознавших с 24 февраля греховность Российского триколора. Продолжим дальше – такой порок станет повсеместным. Какое будущее нас ждет в таком случае? Вопрос риторический.

Второй вопрос, напротив, требует ответа – как вообще до такого дошло? Никто оправдывать методы компании Никиты и Доброслава не собирается – бить морды никогда не было престижно. Это всегда крайнее средство, которое, если можно, лучше избегать.

По словам местных, компания парней со «славянской внешностью» никогда не отличалась застенчивостью, но со свастиками или зигующими их никто не видел. Почему правоохранительные органы довели до такого состояния, когда межэтнические конфликты приходится решать силой? А это явно межэтнический конфликт, каковы бы ни были его причины.

Слишком потакали приезжим или слишком зажимали местных, готовых на пальцах объяснить иностранцам, как не надо себя вести в гостях? Парадоксально, но в этой истории слишком много неизвестного и одновременно все предельно понятно. Если это логика из разряда «бей своих, чтобы чужие боялись», то она не работает – чужие не боятся, а своих с таким подходом будет все меньше.
Автор:
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34 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:10
    +9
    Как говорит ВВП слабых бьют...
    гости с юга хорошо видят кого в России можно безнаказанно бить и унижать...почему то они не бьют толпой наших силовиков...знают что их самих потом прибьют.
    Как прекратить нападения пришлых гостей на наших ботаников?
    Только жестко наказывая за это... и никак иначе.
    Если власть все это будет спускать на тормозах закончится это опять карельской бойней Кондопогой.
    Подзабывает власть ее уроки.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:20
      +23
      Решение данной проблемы до банальности прост.Закон должен соблюдаться в первую очередь властями. Безнаказанность порождает вседозволенность. Полиция не может или не хочет выполнять свои функции. У нас в Новосибирске не так давно гаишник застрелил азербайджанца из ,,элиты,, за попытку отнять оружие. Тоже сначала чуть не посадили, оказывается в правительстве области целый клан . Ели отбили мужика.
      1. Dante
        Dante Сегодня, 07:05
        +4
        К сожалению, вынужден признать тот факт, что происходит повальная замена коренного населения России выходцами из Средней Азии. И СВО только ускоряет этот процесс, ибо пока наши парни сражаются и погибают Украине, их место в экономике занимают мигранты. Население же вновь присоединенных территорий, будем откровенны, не способно компенсировать этот процесс, ведь естественная убыль населения в/на Незалежной носит тот же характер, что и в России, а потому в основе своей основная масса "денационализированных" те же пенсионеры, не производящие каких-либо материальных ценностей или новых людей, содержание которых к тому же неизбежно ляжет ещё одним бременем на изъеденный военными расходами бюджет. В то же время пока славяне успешно перемалывают остатки своего генофонда, который так и не успел восстановиться из демографической ямы 90-ых, ситуацией пользуются молодые и нахрапистые представители юга, которые уже чувствуют себя хозяевами на нашей земле.

        Понятно, что совсем без рабочей силы "из вне" нам не обойтись, поэтому никто не говорит, что нужно унижать мигрантов или относится к ним как людям второго сорта - в конце концов,это не в нашей культурной традиции. Но и спускать им такие ситуации, как описаны в статье, нельзя. В этой связи меня больше волнует как предотвратить такие эксцессы в будущем, чем как реагировать на них, когда они все же неизбежно произойдут.

        Комментаторы выше правильно отметили про верховенство закона, но каким должен быть этот закон, как добиться его исполнения? Прежде всего, как мне кажется, стоит транслировать ответственность, за правонарушения которые совершает мигрант, не только на него самого (в конце концов, что с него взять? Максимум что его ждет - тюремный срок и депортация), но и на того, кто нанимает его на работу, или в случае отсутствия такового - на лицо по чьему приглашению выходец из Таджикистана, Узбекистана или Киргизии приезжает на территорию РФ. Это сразу заставит потенциальных работодателей более разборчиво подходить к кадровому вопросу, а всевозможных "родственничков" задуматься над тем, захотят ли они, случись что, своей собственной шкурой отвечать за "косяки" своих родичей. Причем это должно касаться как административных, так и уголовных преступлений. Понятно что степень подобной обоюдной ответственности нуждается в дополнительной проработке, но одно ясно уже сейчас - она должна быть достаточно чувствительной, вплоть до реального тюремного заключения в отношении тех, кто поручился за трудового мигранта - только так мы можем создать реально работающий миграционный фильтр, который при этом не потребует дополнительных финансовых влияний и создания дополнительных контролирующих структур.

        По сути, речь идет, про аналог кредитного поручительства, предусматривающий установление ответственности поручителя в случае неисполнения основным кредитором своих обязательств. Разница лишь в том, что вместо финансового займа, мы предоставляем мигранту займ социальный, позволяющий под гарантию благочестивого и добропорядочного поведения жить и трудиться на территории РФ. Это раз.

        Второе - никакой амнистии тем, кто ранее совершил преступление на территории РФ, вплоть до лишения гражданства натурализированных граждан и членов их семей, даже если их дети родились уже в России. Да это децимация, да, безусловно, данный принцип нарушает принцип почвы, установленный конституцией, однако только непосредственная угроза лишения 1-ого поколения мигрантов российского гражданства, может гарантировать законопослушное поведениеих родителей и их самих в отдаленной перспективе и предотвратить развитие ситуации по типу современной Франции, где именно дети мигрантов, ставшие полноправными гражданами представляют собой сегодня ключевую проблему.

        И третье. Деятельность диаспор должна быть поставлена под строгий контроль или вообще признана незаконной. С одной стороны, диаспоры, безусловно, играют важную роль в социуме, ибо позволяют мигранту не только пережить прострацию переезда в другую языковую и культурную среду, но и получить помощь от тех, кто уже социализировался на новом месте. Другой момент, что диаспоры во многом воспроизводя уклад той страны, откуда родом мигрант, напротив затрудняют его социализацию в нашем обществе, формируя ложное представление о том, что здесь в России уместны те же патерны поведения, что и дома на Родине.Я уже молчу, что диаспоры зачастую подменяют официальные институты власти РФ, сами устанавливают виновных, сами разыскивают преступников и предают их официальным властям (как например, было в Бирюлёво в 2013 г.), что недопустимо.
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 07:27
          +2
          Понятно, что совсем без рабочей силы "из вне" нам не обойтись
          Вы не в курсе. Но в поликлинниках врачи узбеки, в аптеках киргизки. Это там где я последнее время часто стал бывать. Вопрос, куда русские делись? Неужто все отказались идти в медицину или скорей всего власть оптимизировала.
          Что касается диаспор! Запретили скинхедов. запретите и диаспоры.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:07
        +2
        Цитата: ASAD
        Тоже сначала чуть не посадили, оказывается в правительстве области целый клан

        В Европе уже давно идёт засилие арабов и негров во власти. Если это не остановить , то скоро русские станут, рабами азиатов.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:19
        +1
        Рассказали такую историю.
        Родители отдали детей в школу учиться в первый класс. Больше половины детей в классе - дети мигрантов, которые плохо разговаривают по-русски, из-за чего класс отстаёт в обучении по школьной программе. В итоге к Новому году русские дети сильно отстали по изучению школьной программы, за то неплохо заговорили по-киргизски. Родители русских детей задались резонным вопросом: Зачем мы отдали своих детей в эту школу? Чтобы их сделали неумными киргизами? Кому это нужно? Для чего?
        Да здравствует Четвертый Интернационал!!!
        Рот фронт!!! soldier
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 05:39
      +3
      Только жестко наказывая за это... и никак иначе.


      А как СМИ это все преподнесли, хочется обозвать их матерными словами да нельзя, я сразу понял что, что то тут не то и как их наказывать лишать лицензии?
  2. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 05:24
    +11
    Как челябинец, увы, фактически целиком уверен, что те узбекские бандиты выйдут из воды сухими.
    Нашим местным органам власти куда привычней и удобнее на своих сограждан давить. К тому же диаспор у нас много и они большие/влиятельные (область-то пограничная).
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:27
      +4
      Цитата: Kuroneko
      Как челябинец, увы, фактически целиком уверен, что те узбекские бандиты выйдут из воды сухими.
      Нашим местным органам власти куда привычней и удобнее на своих сограждан давить. К тому же диаспор у нас много и они большие/влиятельные (область-то пограничная).

      Местные органы везде и повсюду получают неплохие бабки от этих "диаспор"!
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:28
    +6
    Опять же, так говорят бизнесмены и официальные лица. Граждане России не пойдут работать за деньги, которые предлагают иностранцам. Пробовали ли повысить оплату труда – об этом работодатели скромно умалчивают.
     Разбирательство этой темы, автор ,скромно опустил. А вот отсюда и возникают проблемы, описанные ниже.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:43
      +3
      Цитата: parusnik
      Разбирательство этой темы, автор ,скромно опустил.

      А что там разбирать? И так всё всем понятно - нужно главенство закона, перед которым все равны... Других рецептов нет и не будет.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 05:28
    +1
    Если где-то в конкретном месте правоохранители за долю малую готовы друг друга, а не то что приезжих, любить в конкретное место, это не есть проблема всей страны, у нас, например, в самом конкретном месте от Мск ходят тише воды, ниже травы, если что, органы сначала нанесут боевой камуфляж, потом в стакан и, как минимум, в Загорск, ноне Сергиев-Посад суток на 15, ну а дальше наш самый справедливый суд, там тоже не сюсюкаются с национальностями
  5. valera75
    valera75 Сегодня, 05:36
    +1
    Ничего им не будет,власть уже анонсировала увеличение гастробайтеров в России и признала рост преступности среди мигрантов указав на то что с этим ничего не поделаешь и надо смириться.Потихоньку это дело замнут,само собой никого не депортируют ментов что годами на это не реагировали сажать или увольнять не будут.Так что живём дальше и всё будет продолжаться пока где то жёстко сам народ не отреагирует и тогда пару раз по телеку покажут и начнут обсуждать тему преступности среди мигрантов,затем пару человек вышлют на родину и всё продолжится как и было.Поверьте мне так и будет.У нас эта проблема десятилетиями не решалась не решается и к сожалению никогда не решится.
  6. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 05:37
    -9
    Сам терпеть не могу понаехавших, но в данной статье многое вывернуто наизнанку.
    Есть другая информация, что конфликт длится уже много лет
    Что изначально была забита стрелка, местные изначально были в меньшинстве, но вызвали подмогу, в результате неместные начали разбегаться и добежали до школы, которая вообще не причем.

    В данном случае вопросы ко всем участникам. Чего эта бритая банда ждала на квартире?
  7. Дес
    Дес Сегодня, 05:39
    +4
    Живу 100 км от Челябинска и узнал только по статье на ВО. Это к тому - "...Урал гудит". Проблема ведь вездесуща, не только Урал. И не от местной администрации зависит только, а от государственной политики. Бывшие республики СССР выгнали, уничтожили русскоязычных на своих территориях, а теперь заполняют наши. Это общая тенденция, к сожалению, взаимоотношений русскоязычных и представителей других национальных образований.
    1. двп
      двп Сегодня, 07:13
      +3
      Ну да,в Дзене давно уже куча статей по этой драке. Гнать их нужно всех ,и из Моск,и с Урала,и с Новосиба. Вообще из России,и Хиснуллина с ними .
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:32
        0
        Цитата: двп
        Вообще из России,и Хиснуллина с ними .

        Очень громко, но бессмысленно. Их будет только больше, с рождаемостью там всё в порядке.

        Вопрос вот несколько в другом
        ...на протяжении нескольких лет некие Фирус и Зинатулох... вымогали у подростков деньги, забирали телефоны. Всех несогласных били...

        Нескольких лет!
        Был тут как то невольным свидетелем сцепки двух "свирепых" папаш. Выяснилось позже, что мальчик в классе толкнул девочку. Папаши всерьёз хотели побить друг друга, еле разняли...
        А тут "годами обирают, отжимают, бьют" и тишина, а "громко" стало только тогда, когда некие подростки встали.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:40
    +1
    Цитата: ASAD
    оказывается в правительстве области целый клан . Ели отбили мужика.

    Рынки в нашем городе контролируют азербаджанцы, Хилокский рынок вотчина гостей с южных республик...в некотором роде наш город поделен на зоны влияния различных кланов...но свою деятельность и влияние они стараются не афишировать...тема слишком щепетильная.
    В 90-е годы в городе были кровавые разборки как и по всей России...сейчас бывшие бандиты легализовались и вполне цивильно ведут свои дела...все по Марксу smile и этому самому Энгельсу.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:51
    +5
    бить морды никогда не было престижно

    Это лепет в пользу бледных. КОГДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ, В ХОД ИДУТ УВЕСИСТЫЕ! Так было, так есть и, увы, так будет. И невероятно бесит слюнтяйская позиция государства, которое стремиться разобраться с той стороной, от которой гарантировано НЕ ПРИЛЕТИТ. Отсюда кривые законы о самообороне и вечное заигрывание с гастарбайтерами - не гражданами, не диаспорой, а просто с толпой людей, приехавших сюда за деньгами. И какое будущее у ТАКОГО государства?
  10. valera75
    valera75 Сегодня, 06:00
    +2
    Проблема не будет решаться но она точно будет ухудшаться ибо анонс увеличения мигрантов в Россию по причине нехватки рабочих рук уже был.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:05
    +2
    Почему правоохранительные органы довели до такого состояния, когда межэтнические конфликты приходится решать силой?
    Как я понимаю вопрос исключительно риторический. Когда в криминальных сводках лиц совершивших преступления бояться отнести к определенной национальности, а "дипломатично" называют лицами "кавказкой, азиатской..." этнической группы, то почему-то напрашивается вопрос это, что установка по ведомству или вошедшее в привычку однажды сказанное? А кто "крышует" представителей различных диаспор и имеет с этого неплохой доход, что подталкивает на сокрытие преступлений и позволяет развиваться беспределу со стороны этих лиц? Но стоит только дать отпор этим беспредельщикам, как со стороны представителей государства, гражданами которого они являются поступают категорические ноты, заявления, протесты с обозначением виновных, как "русских националистов". Пока будет возможность заработать на гастробайтерах будет продолжаться и крышевание, и боязнь подпортить сводки, и "дипломатические" словесные ухищрения это будет продолжаться. Коль говорим, что закон един для всех, значит так должно быть. А чиновников, представителей правоохранительных органов за использование служебного положения в корыстных целях, укрывательство и т.д. необходимо привлекать к ответственности.
  12. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:07
    +10
    Абсолютно согласен с тем что КАЖДЫЙ проступок азиатско-кавказских представителей должен караться по закону. Но в ЛЮБОМ случае это должна быть высылка на историческую родину БЕЗ права пересекать границу РФ пожизненно. Если преступление административное то просто высылка в аул, если уголовка то срок , отсидка и тоже в аул . И так абсолютно для каждого индивидуума, с 14 лет . Оступился - поехал домой . Только так ... Пусть в своих монастырях устанавливают правила , деньги собирают и все остальное . Но для этого Путин должен сменить политику внутреннюю с толератности к гостям на законопослушание и приоритет жизни и спокойствия СВОИХ граждан , РФ. А не джигитов ... А пока их жёпу целую они и будут так вести себя как дома
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:12
    +3
    Автор привёл отрывки нашумевшей новости, которую перепостили многие телеграмм-блогеры.
    Проблема на стыке образования и правоохранительных органов. ASAD и др. в комментариях правильно пишут, что "безнаказанность порождает вседозволенность". Если бы по первым жалобам были приняты адекватные меры: депортация за попытки буллинга - то до мордобоя бы не дошло.
    И полицию, и директоров школ постоянно заставляют минимизировать "процент" правонарушений. Весь этот гнойник подростковой преступности загоняют "под ковёр". Политика, мягко говоря, глупая.
  14. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:34
    +2
    У нас не было разбора,кто творит в нашем курмыше беспредел.Отсидевшие многие годы мужики учили нас молодых,в нашем районе должно быть спокойно.Понятно,этим они обеспечивали себе спокойную жизнь.И шли в ход кулаки.Понятно,что с этической стороны все это не совсем нормально.Но простой работяга спокойно мог возвращаться с получкой домой.Потом все разъехались.И началось описанное здесь творение.Когда свои плохо знают своих-это уже беда.Иногда нужна и отстрастка.
  15. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 06:41
    +3
    Выходцы с Востока в Европе творят что хотят. Еще и кичатся этим. Попробуй тронь. Негры в штатах офигели до нельзя. Им там ноги целуют. Теперь до нас понемногу добираются. Все зависит от общества. Если общество позволяет такое - такое будет. Если общество не собирается терпеть выходки гостей - гости ведут себя смирно.
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 06:46
      +1
      Цитата: Анадыреанец
      Если общество позволяет такое - такое будет.


      Ну, это если есть "общество". В России обществу традиционно "не позволяют не позволять". bully
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:51
    +1
    Цитата: samarin1969
    В России обществу традиционно "не позволяют не позволять".

    В России бунт традиционно беспощаден...будут бить всех и правых и виноватых.
    Как то не хочется попадать под горячую руку очумевших людей.
    Поэтому лучше сейчас напрячь власть имущих чем потом расхлебывать последствия.
  17. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:54
    +1
    Свободу парням!!!Совсем чурки страх потеряли!!!!Как становится противно жить в этой стране....точнее в стране с никчемной властью!
  18. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:58
    0
    В одной сказочной стране были такие проблемы:
    1. Дети купчишек росли избалованными мразями, презирали всех кто беднее, и не купил самобеглую коляску. Сами были вельми хилы, умом слабы, только ходили с блюдечками с наливными яблочками, и смотрели волшебные картинки. А родители им во всём потакали, всё обещали купить, да секли розгами гувернанток, лекаришек, да учителок.
    2. Дети каторжников с детства готовились жить в остроге, учили специальные острожные слова и песни, пробовали все виды дури, которую можно пить, жевать, и с дымом вдыхать. Умом были слабы, телом хилы, работать не любили.
    3. Родители купчишек умом были востры, взятки давать горазды, ловки были в схемах мошеннических. Нанимали в далёкой стране декхан, измывались над ними всячески за деньгу малую. А сами строили себе дома каменные, да покупали коляски самобеглые.
    4. Стрельцы царские о схемах мошеннических знали, и деньгу с них имели.
    5. Дети декхан жили в том царстве иногда вместе с родителями. И не все уже хотели стать декханами. Кто-то в стрельцы царские собирался идти,
    силу развивал; кто-то купцом стать хотел, учил цифры лукавые. Кто-то хотел в остроге жить, но тоже силу качал, чтобы на верхних нарах возлежать, и черной работы не делать.
    Но тоже все хотели иметь и дома каменные, и повозки самобеглые.
    И были у них драки с детьми купеческими и детьми каторжников.
    6. Стрельцы царские ленились сами те драки останавливать, и держали при себе детей каторжников, которых малой деньгой подпитывали. Те прикормленные шайки пугали детей декхан, да и остальные на них глядеть без страха не могли, ибо с виду были люты члены шаек тех.
    А коли те члены шаек палку перегнут, так стрельцам не было корысти их жалеть - на каторгу отправят, да других наберут.

    Сказка - ложь, да в ней намёк...
  19. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:00
    +2
    Тут два момента, если власть захочет, как обычно посадить русских, то и молотки найдут. Помните. как мобилизованный "избил" офицера.
    И здесь начинается второй момент, пока русские гибнут на Донбассе, гости с юга берут власть в русских городах. Нет я понимаю это другое. Там с нацизмом борются.
    Только пока живем по принципу это другое, гибнет Россия.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
      0
      Главному прокурору России надо бы вмешаться в процесс бездеятельности лиц от которых зависит решение этой проблемы...пара визитов с предупреждением о посадке в тюрьму за халатность должны проржавевшую госмашину стронуться с места.
  20. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:20
    +1
    Почему никто не завёл дело на мигрантов за вымогательство группой лиц по предварительному сговору? А то, что мигрантов покрывают и их "бизнес" крышуют власти. Так это по всей России так. И большинство из них работать не хочет, там где стране надо. 90% это такси, максимум овощи, шаверма, стрижка, общепит. Что они нам поднимают, хз? Сами себя обслуживают, загружают нашу дохлую медицину и образование. На стройки они идти уже давно не хотят. А вот зарплаты местным это сильно занижает в этих сферах, поэтому мало, кто идёт в эту сферу, но в дворники и такси всё равно идут и наши. Много вы выдели азербайджанцев на стройках, а армян? Узбеки ещё могут дворниками работать, бабы полы мыть. А такжики в общепит. Но такие места лучше обходить, чтобы не отравится. В СПб их бизнес покрывает сам Беглов, судя по ларькам, появляющимся просто везде. А Беглова сами знаете кто назначил.
  21. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 07:25
    0
    Тут та самая коррупция, с которой борются-борются, а она все расцветает. Занесли кому надо и чудесным образом бандиты и хулиганы превращаются в несчастных пострадавших детей.
    Правда, есть и более глубокие слои. Уже столетие у нас для всех народов национальное сомосознание и только то же самое у русских это "шовинизм". Поэтому в межнациональных конфликтах всегда виноват русский. И все мигранты это знают и пользуются.
    И еще одна сторона. Уже три десятилетия наш "бизнес" использует мигрантов как рабов. Десяток лет назад наблюдал это лично. Когда люди работали с утра до глубокой ночи, жили и ели там же, где хранили стройматериалы, спали на мешках с цементом. (Причем командовал ими тоже таджик). А теперь по улицам наших городов ходят их дети. Отгадайте с трех раз как они к нам относятся.
  22. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:33
    0
    Во первых, мигранты в этой истории оказались хитрее (умнее), во вторых повторю мысль за которую меня здесь минусуют - мы превратились из нации воинов, учёных и первооткрывателей в нацию нытиков и торгашей. Сейчас мы просто пожинаем плоды 70х, 80х, 90х и 2000х- "свято место пусто не бывает", нас просто очень мало, а будет ещё меньше - и на нашу землю придут те кто смелее и сильнее...