Челябинский инцидент: бей своих, чтобы чужие боялись



Как утверждается, момент задержания участников массовой драки у «Образовательного центра № 5» города Челябинска. Источник: vk.com

Банальная история

«Хотим, чтобы нас уважали»,



Дети мигрантов в Новосибирске требуют уважения от русского парня. Источник: t.me/MedvedevVesti

Небанальный поворот



Момент задержания участников драки. Как и следовало ожидать, лицом в пол уложили только наших парней. Команда Фируса и Зинатулоха в отделении полиции не появлялась. Источник: vk.com



Входная группа челябинского «Образовательного центра № 5», куда пытались убежать Фирус и Зинатулох. Источник: vk.com

«Я пошел защищать своего друга, над которым издевалась вот эта вот шайка бандитов. Я не знаю, как их еще назвать. Которые забирали у них всё постоянно и просто над ними издевались. Это все очень тяжело как бы для меня, потому что на нас очень огромное давление насчет того, что нас могут за это посадить, хотя это просто обычный бытовой конфликт».