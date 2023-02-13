Военное обозрение
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Австрия отказалась обучать украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2A4

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Австрия отказалась обучать украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2A4

Австрия не будет поставлять танки Украине, а также обучать украинских военных управлению немецкими ОБТ Leopard 2. Такое решение принято правительством страны, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.


Австрия по-прежнему намерена оставаться нейтральной в конфликте России и Украины, поэтому никаких поставок вооружений от Вены Киев не дождется. В то же время Австрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Отказ обучать украинских танкистов в Австрии объяснили суверенным правом каждой страны принимать собственные решения, а не идти на поводу требований Зеленского и его окружения. Конечно, Таннер сказала это немного по-другому, более дипломатическим языком, но смысл от этого не поменялся.

Это было суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов

- приводит австрийская пресса заявление министра обороны.

На вооружении австрийской армии стоит 48 ОБТ Leopard 2A4, танковый батальон с немецкими танками дислоцируется в Вельсе земля Верхняя Австрия на севере страны. Именно этот батальон занимается подготовкой военнослужащих НАТО эксплуатации танков Leopard 2. На сегодняшний день в Вельсе обучаются военные из Чехии и Венгрии. Сюда же хотели загнать и украинцев, но не получилось, австрийцы выступили против.

Между тем, обучение военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 началось в Польше, об этом уже писало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов. Программа подготовки рассчитана всего на 4 недели, что вызывает множество вопросов. Не исключено, что на Украину танки отправятся с наполовину польскими экипажами.
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9 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 19:49
    -1
    Пусть американцы и ссут в уши, но Россиюшка рядом. Не у всех инстинкт самосохранения отключен.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:51
    +2
    Что то мне подсказывает, что заставят австрияков пересмотреть свое "суверенное" решение. Не пойдут они против подавляющего большинства. И нас, с нашим руководством, они видимо особо не бояться. Жаль. Были бы решительнее- был бы другой расклад. Хотя, если бы у бабушки... далее по тексту.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Что то мне подсказывает, что заставят австрияков пересмотреть свое "суверенное" решение

      Всё зависит от кол-ва уступок, которые им сделают те же США или другие страны. Нарушить нейтралитет стоит дорого, потом зачем Европе рушить все мосты. Никто не знает что будет завтра, быть может Австрия останется единственным государством, через которое униженная Европа сможет разговаривать с Москвой. Даже самые невероятные варианты могут произойти. Как пример, кто думал 5 лет назад что будет такая заварушка?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:44
      -1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Что то мне подсказывает, что заставят австрияков пересмотреть свое "суверенное" решение. Не пойдут они против подавляющего большинства.

      Продавят обязательно. Пример Шольца перед глазами.
      В крайнем случае - поменяют ту Клавдию, чтобы болото не мутила. И не таких меняли.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:51
    -1
    Стенограмма обучения украинских космонавтов
    - Космонавт Белка.
    - Гав!
    - Протестировать бортовые системы управления.
    - Гав! Гав!
    - Космонавт Стрелка.
    - Гав!
    - Начать подготовку к проведению орбитальных экспериментов.
    - Гав! Гав!
    - Космонавт лохол.
    - Гав!
    - Че гав, дyрак! Собак кормить не забывай!
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 19:53
    0
    Не зря Президент столько с ними общался все эти годы. Держат марку)
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:03
    +1
    Австрия уже родила одну коричневую чуму, решили что хватит. И на том спасибо.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:07
      0
      Цитата: Alien From
      Австрия уже родила одну коричневую чуму, решили что хватит. И на том спасибо.

      Немцы с австрияками, кстати, в кровь дерутся за Моцарта и друг другу пинают Гитлера. У нас как-то про это не слышно, а я это знаю и от тех, и от других. И каждый говорит своё.

      Немцы говорят, что на момент рождения Моцарта Зальцбург входил в состав государства, в котором главную роль играли немецкие земли, то есть родился в Германии. В то же время отнекиваются от Гитлера, поскольку родился он в Австро-Венгрии, а не в Пруссии. То есть, по мнению немцев, "Моцарт - наше всё, Гитлер - это ваше, австрийское гы..."

      Австрияки наоборот - Моцарт родился в Австрии (хотя её на тот момент фактически не существовало), а Гитлер - ваш, немецкий, поскольку на момент рождения Гитлера Браунау был оккупирован Пруссией.

      Вобщем, им, тевтонам, ещё между себя (австриякам с немцами, потому что я их, например, одним народом считаю) разбираться и разбираться, кто кого родил. laughing
  6. Al Asad
    Al Asad Сегодня, 21:04
    -1
    Ну для виду можно и повыёживаться на публику.Типа все бяки,а "незалежный" ваще.