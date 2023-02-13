Австрия отказалась обучать украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2A4

Австрия не будет поставлять танки Украине, а также обучать украинских военных управлению немецкими ОБТ Leopard 2. Такое решение принято правительством страны, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
Австрия по-прежнему намерена оставаться нейтральной в конфликте России и Украины, поэтому никаких поставок вооружений от Вены Киев не дождется. В то же время Австрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Отказ обучать украинских танкистов в Австрии объяснили суверенным правом каждой страны принимать собственные решения, а не идти на поводу требований Зеленского и его окружения. Конечно, Таннер сказала это немного по-другому, более дипломатическим языком, но смысл от этого не поменялся.
Это было суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов
- приводит австрийская пресса заявление министра обороны.
На вооружении австрийской армии стоит 48 ОБТ Leopard 2A4, танковый батальон с немецкими танками дислоцируется в Вельсе земля Верхняя Австрия на севере страны. Именно этот батальон занимается подготовкой военнослужащих НАТО эксплуатации танков Leopard 2. На сегодняшний день в Вельсе обучаются военные из Чехии и Венгрии. Сюда же хотели загнать и украинцев, но не получилось, австрийцы выступили против.
Между тем, обучение военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 началось в Польше, об этом уже писало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов. Программа подготовки рассчитана всего на 4 недели, что вызывает множество вопросов. Не исключено, что на Украину танки отправятся с наполовину польскими экипажами.