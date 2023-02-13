Украинский военнослужащий: На сегодняшний день для нас не осталось ни одного безопасного пути из Бахмута

Не осталось ни одного безопасного для нас пути из Бахмута. Последняя трасса, до которой россияне пока не дошли физически, - это выезд через Хромово на Часов Яр. Но и эта дорога простреливается.

Въехать можно только по спецпропускам (…) Цель российских войск неизменна – окружить город ударами с севера и юга.

Украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» стал человеком, который куда более точно и правдиво рассказывает об обстановке в Артёмовско-Соледарской агломерации, чем генеральный штаб ВСУ. При всей его заточенности на пропаганду. Ранее этот человек, по сути, первым с украинской стороны заявил о потере ВСУ Соледара. Сегодня он констатирует, что на данный момент из Бахмута (Артёмовска) для вооружённых сил Украины не осталось ни одной безопасной дороги для отхода.«Мадьяр»:По словам украинского офицера, с сегодняшнего дня въезд в Бахмут закрыт для всех, включая «волонтёров»:Тем временем украинская сторона публикует сообщения об обстреле объектов в Константиновке. Косвенно это свидетельствует о том, что российские силы продвигаются вдоль дороги Артёмовск-Константиновка, ранее установив контроль над двумя её участками, включая участок от села Красное (Ивановское) до канала Северский Донец – Донбасс.