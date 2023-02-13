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Украинский военнослужащий: На сегодняшний день для нас не осталось ни одного безопасного пути из Бахмута

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Украинский военнослужащий: На сегодняшний день для нас не осталось ни одного безопасного пути из Бахмута

Украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» стал человеком, который куда более точно и правдиво рассказывает об обстановке в Артёмовско-Соледарской агломерации, чем генеральный штаб ВСУ. При всей его заточенности на пропаганду. Ранее этот человек, по сути, первым с украинской стороны заявил о потере ВСУ Соледара. Сегодня он констатирует, что на данный момент из Бахмута (Артёмовска) для вооружённых сил Украины не осталось ни одной безопасной дороги для отхода.


«Мадьяр»:

Не осталось ни одного безопасного для нас пути из Бахмута. Последняя трасса, до которой россияне пока не дошли физически, - это выезд через Хромово на Часов Яр. Но и эта дорога простреливается.



По словам украинского офицера, с сегодняшнего дня въезд в Бахмут закрыт для всех, включая «волонтёров»:

Въехать можно только по спецпропускам (…) Цель российских войск неизменна – окружить город ударами с севера и юга.

Тем временем украинская сторона публикует сообщения об обстреле объектов в Константиновке. Косвенно это свидетельствует о том, что российские силы продвигаются вдоль дороги Артёмовск-Константиновка, ранее установив контроль над двумя её участками, включая участок от села Красное (Ивановское) до канала Северский Донец – Донбасс.
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15 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:08
    +10
    В общем то у них одна прямая дорога-в ад! Господь им судья, но на земле они эту дорогу сами себе проложили!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:20
      +5
      Цитата: Alien From
      В общем то у них одна прямая дорога-в ад! Господь им судья, но на земле они эту дорогу сами себе проложили!

      Ещё осталась одна "дорога жизни" для ВСУчек, это плен.
    2. Иль-Хам
      Иль-Хам Сегодня, 20:56
      0
      Скорее всего, не они сами, а руководство и, естественно, кураторы из Залужья. А они радостно, с песнями и скачкАми следуют по ней.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:17
    -1
    Въехать можно только по спецпропускам

    Если бы хотели пресечь бегство, то ограничили бы выезд. Значит, желающих удрать нету?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 20:19
      +3
      Цитата: Аль Манах
      Въехать можно только по спецпропускам

      Если бы хотели пресечь бегство, то ограничили бы выезд. Значит, желающих удрать нету?


      Значит на выезд даже спецпропуска не действуют.
  3. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:18
    +2
    Всем вам уготована одна судьба - сдохнуть и увидеться с Бандерой.
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:38
    +1
    Украинский военнослужащий: На сегодняшний день для нас не осталось ни одного безопасного пути из Бахмута
    . Эт до какой степени им мозги свернули, что они так просто идут на убой???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:55
      +1
      Восемь лет упоротой пропаганды,антироссийской..А до этого им не одно десятилетие в уши дули про сладкую жизнь на Западе.Вот и результат.При полном бездействии нашей пропаганды-все неаода было
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:11
        0
        Ладно, пропоганда была массированной, делали это мозгоправы опытные, НО, свои то мозги надо иметь, да и историю все учили, а она чётко указывал, что на ненависти к БОЛЬШОМУ, СИЛЬНОМУ СОСЕДУ, своего щасЬя не построить!!! История таких примеров не знает, а тех, которые как раз наоборот, сколько угодно!
        Они кем себя возомнить могли???
        Да, наши себя вели как... капиталисты, ну так и у них, тож самое.
    2. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 21:11
      0
      Не все так просто когда сзади на тебя смотрит заград отряд. Не пойдешь на передовую, так тебя свои же и расстреляют.
  6. Балу
    Балу Сегодня, 20:40
    +4
    Это у нас нет вариантов как только победить! А у украинцев три пути-сбежать за забор илизать сапоги полякам и прочей гейропе, перейти на сторону России и освобдить украину как их деды от фашистов и бандеровщины и третий-сдохнуть за интересы и деньги прихвостней США и Запада. Никак не поймут, что он расходный материал для Зюзи с 95 кварталом и таких как залужный, этим лакеям США и Запада.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:41
    -1
    Лучше бы не было пути из заприжжья и Днепропетровска.
    А так - контрнаступления сталиногорск и калинин освободили.
    "наши войска освободили харьков".
    ??? Али че?
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:45
    +3
    Бахмутский клуб самоубийц. Вагнеровцы нянчиться не будут, не успел поднять руки - на встречу к Бандере. И скоро этот экскурс в ад пойдёт потоком. Но это осознанный выбор ВСУк - надо помочь и ускорить этот процесс, уж очень они рвутся в преисподнюю.
  9. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 20:54
    +1
    Почему же - один путь точно есть. Говорят что погибший селянин попадает в вечный евросоюз. Не так уже плохо!
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:59
    0
    Пусть не волнуется ,отсартируем.Есть два варианта для них и все плохие.Ну не хотят они в плен сдаваться.Ставят автоматы к стеночке,так свои же расстреливают.