Разведывательно-ударный БПЛА РУД-250

БПЛА Zala 421-24 - одна из последних отечественных разработок. Вероятно, РУД-250 имеет схожий облик
В настоящее время российская армия располагает достаточно широкой номенклатурой беспилотных авиационных комплексов, способных решать широкий круг задач. Также разрабатываются новые образцы разных классов, и некоторые из них проходя полигонные и войсковые испытания. Так, на днях стало известно, что первый этап проверки в войсках недавно прошел перспективный легкий БПЛА вертолетного типа под обозначением РУД-250. Как сообщается, он способен вести разведку и атаковать противника.
На стадии испытаний
Как теперь известно, перспективный беспилотник РУД-250 («разведывательно-ударный дрон») разрабатывается московским НИИ вычислительных комплексов им. М.А. Карцева (НИИВК). Любопытно, что на стадии разработки или предварительных испытаний об этом проекте не сообщали. О нем стало известно лишь несколько дней назад, и к этому времени БПЛА успел пройти первый этап опытной эксплуатации в войсках.
Впервые изделие РУД-250 упоминается в открытой печати 9 февраля агентством ТАСС. О проекте и его особенностях рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталий Долгов. Приводятся некоторые технические сведения и информация об испытаниях. При этом облик БПЛА остается неизвестным.
Сообщается, что НИИВК ранее изготовил пробную партию из пяти беспилотников РУД-250. Ее передали одному из подразделений, участвующих в Спецоперации, для проведения испытаний и опытной эксплуатации в боевых условиях. Военнослужащие-испытатели уже составили мнение о новом БПЛА, а также составили список рекомендаций по дальнейшему развитию проекта.
В. Долгов сообщил, что военные говорят о необходимости оснащения беспилотника полезной нагрузкой с возможностью ее сброса. Также нужно заменить аккумулятор, усовершенствовать средства связи и т.д. Пульт управления тоже подвергнется доработке – его посчитали недостаточно прочным.
Новые подробности
11 февраля ТАСС опубликовало новые данные о БПЛА РУД-250, вновь полученные от руководителя лаборатории. На этот раз представитель НИИВК уточнил состав и стоимость комплекса. По его словам, комплект, включающий пять беспилотников, пульты управления, аккумуляторы, очки оператора и т.д., стоит порядка 300 тыс. руб. В зависимости от комплектации и характеристик, стоимость может меняться. При этом цена каждого БПЛА остается небольшой, что позволяет использовать его в режиме «камикадзе».
Представитель НИИВК уточнил принципы управления аппаратом. Сообщается, что РУД-250 управляется в режиме «от первого лица». Видеокамера обеспечивает пилотирование, а также позволяет оператору ориентироваться на местности. При этом для повышения устойчивости к средствам РЭБ отказались от спутниковой навигации.
Оригинальные средства управления прошли проверку на полигоне. Так, на БПЛА воздействовали «противодроновые ружья» нескольких моделей. Некоторым из них удалось подавить канал передачи видеосигнала, но канал управления продолжил работу. Попытки заглушить сигнал GPS / ГЛОНАСС, по очевидным причинам, не дали никакого результата.
Особенности конструкции
Следует отметить, что НИИВК и СМИ до сих пор не показали перспективный «разведывательно-ударный дрон». Судя по раскрытым данным, изделие РУД-250 является многовинтовым вертолетом. Оно должно иметь ограниченные размеры – длину и ширину не более десятков сантиметров. Взлетная масса – всего несколько килограммов.
Максимальная нагрузка заявлена на уровне 1,5 кг. Разработчики сообщают, что при таком грузе аппарат способен взлетать и висеть, но управление становится сложным и требует от оператора хорошей подготовки. При этом в реальных ситуациях рекомендуется подвешивать не более 800 г.
БПЛА работает на электричестве. Упоминается наличие аккумуляторов, но характеристики, конфигурация и принципы работы силовой установки не раскрыты. При этом максимальная скорость полета достигает 170 км/ч. Другие летные характеристики не уточняются.
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Новый БПЛА использует традиционные средства дистанционного управления. Также он оснащается камерой и системой связи для передачи видеосигнала «от первого лица». Картинка выдается на очки виртуальной реальности. За счет этого оператор должен определять местоположение аппарата и осуществлять пилотирование.
Для подготовки операторов разработаны двухнедельные курсы. За это время специалист осваивает принципы управления, а также привыкает к специфике работы «от первого лица». В частности, как отмечают разработчики, подобные методы управления дают повышенную нагрузку на органы чувств, и несоответствие видимого и ощущаемого может негативно сказываться на самочувствии.
Ранее сообщалось, что РУД-250 является «дроном-камикадзе». Как именно реализован этот принцип и какую боевую нагрузку несет беспилотник, не сообщается. Однако известно, что он может поднять до 1,5 кг – этого достаточно для применения различных боеприпасов. При этом эксплуатанты хотели бы получить БПЛА с возможностью сброса боевой нагрузки и возвращения.
Известные преимущества
О проекте беспилотника РУД-250 от НИИВК пока известно не слишком много. Сообщается о существовании этой разработки, о проведении первого этапа опытно-войсковой эксплуатации и будущей модернизации. Также раскрыты некоторые характеристики и технические особенности. Одновременно с этим масса сведений, представляющих большой интерес, пока не оглашается.
Несмотря на отсутствие части информации, проект РУД-250 представляет определенный интерес. В первую очередь, он показывает, что наша оборонная промышленность готова заниматься беспилотной авиацией, и к разработке подобных систем постоянно присоединяются новые участники. Такие процессы будут продолжаться и помогут развитию отрасли, а поспособствуют перевооружению армии и получению всех необходимых образцов.
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При отсутствии всех подробностей, оценить технический потенциал РУД-250 достаточно трудно. Можно отметить, что этот беспилотник отличается хорошими скоростными характеристиками, а также имеет неплохую для своего класса грузоподъемность. Это позволяет достаточно быстро доставлять к позициям противника небольшие боеприпасы и буквально бомбить его. При этом, как указано, БПЛА способен работать в режиме «камикадзе», и с этой целью конструкцию упростили и удешевили.
Следует обратить внимание на предложенный способ управления. Беспилотники с видом от первого лица получают распространение в качестве военной техники и в целом показывают неплохие результаты применения. Такие аппараты способны более полно использовать скоростные и маневренные возможности своей конструкции. Подобные БПЛА уже используются в Спецоперации и помогают в решении боевых задач. При этом новый отечественный РУД-250 существенно крупнее и тяжелее имеющихся образцов, а также способен нести более тяжелый груз.
Представляют интерес наработки в контексте защиты от помех и перехвата, а также раскрытые результаты испытаний. В зоне проведения Спецоперации активно используются разнообразные средства РЭБ, в т.ч. «ружья», и беспилотникам необходима защита от таких систем. В проекте РУД-250 реализован достаточно простой, но эффективный принцип защиты.
Для развития отрасли
В целом проект РУД-250 интересен уже самим фактом своего появления. Кроме того, в этом проекте реализованы любопытные и многообещающие идеи. При этом готовые БПЛА проходят испытания в рамках реальной военной операции, что позволяет более полно изучить их и сделать выводы, а также определить пути их дальнейшего развития. Как сообщается, НИИВК уже планирует доработку и модернизацию имеющегося проекта.
Завершение этого проекта вновь покажет и подтвердит, что наша промышленность способна разрабатывать и выпускать БПЛА разных классов и осваивать новые технологии. Соответственно, армия сможет заказывать и получать требуемую ей технику, в т.ч. с новыми возможностями.