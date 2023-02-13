Российские войска взломали вторую линию обороны противника, продвинувшись к Красному Лиману со стороны Кременной

Российские войска за последние двое суток продвинулись не менее чем на 2 км по линии Кременная – Красный Лиман в западном направлении. Взломана уже вторая линия украинской обороны на этом направлении в районе Торского. Взяты пленные, в том числе мобилизованные в одну из бригад ТрО жители Днепропетровской области.Как говорят сами российские военнослужащие, наибольшие проблемы здесь от минных полей противника. Причём случается и так, что при попытке отступить в направлении Ямполя и Красного Лимана украинские подразделения натыкаются на мины, установленные их же «побратимами».У российских войск появилась возможность наносить артиллерийские удары по позициям и объектам противника на подступах к Красному Лиману и Ямполю, а также в самих этих населённых пунктах.Напомним, что осенью прошлого года ВС РФ потеряли контроль над этими городами в период украинского наступления.Если учесть, что ещё и с юга (со стороны Соледара) российские отряды продвигаются к Северску, а также вдоль дороги Артёмовск – Славянск, то на поле боя вырисовывается конфигурация, при которой появляется возможность отрезать Северский гарнизон ВСУ. Для этого первым делом придётся установить огневой контроль над дорогой Красный Лиман – Северск. Также обеспечит блокирование противника в Северске продвижение ЧВК «Вагнер» от ранее освобождённых сел Николаевка и Сакко и Ванцетти к развилке в районе Свято-Покровского.На таком событийном фоне к правительствам США и Франции, призвавшим своих граждан покинуть Белоруссию и Россию, присоединились правительства Бразилии и Германии. По словам представителей властей этих стран, такого рода рекомендации связаны с эскалацией конфликта на Украине.