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Российские войска взломали вторую линию обороны противника, продвинувшись к Красному Лиману со стороны Кременной

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Российские войска взломали вторую линию обороны противника, продвинувшись к Красному Лиману со стороны Кременной

Российские войска за последние двое суток продвинулись не менее чем на 2 км по линии Кременная – Красный Лиман в западном направлении. Взломана уже вторая линия украинской обороны на этом направлении в районе Торского. Взяты пленные, в том числе мобилизованные в одну из бригад ТрО жители Днепропетровской области.


Как говорят сами российские военнослужащие, наибольшие проблемы здесь от минных полей противника. Причём случается и так, что при попытке отступить в направлении Ямполя и Красного Лимана украинские подразделения натыкаются на мины, установленные их же «побратимами».

У российских войск появилась возможность наносить артиллерийские удары по позициям и объектам противника на подступах к Красному Лиману и Ямполю, а также в самих этих населённых пунктах.

Напомним, что осенью прошлого года ВС РФ потеряли контроль над этими городами в период украинского наступления.



Если учесть, что ещё и с юга (со стороны Соледара) российские отряды продвигаются к Северску, а также вдоль дороги Артёмовск – Славянск, то на поле боя вырисовывается конфигурация, при которой появляется возможность отрезать Северский гарнизон ВСУ. Для этого первым делом придётся установить огневой контроль над дорогой Красный Лиман – Северск. Также обеспечит блокирование противника в Северске продвижение ЧВК «Вагнер» от ранее освобождённых сел Николаевка и Сакко и Ванцетти к развилке в районе Свято-Покровского.



На таком событийном фоне к правительствам США и Франции, призвавшим своих граждан покинуть Белоруссию и Россию, присоединились правительства Бразилии и Германии. По словам представителей властей этих стран, такого рода рекомендации связаны с эскалацией конфликта на Украине.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:54
    +3
    Сейчас с удвоенной силой с запада зазвучат требования о переговорах.Не поддаваться,переговоры только во Львиве.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 20:58
      -2
      Толку-то, очередные красные линии, мы ответим и все в этом духе, слышали уже десятки раз.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:06
        +1
        Красная линия у нас одна ,применение СЯС.Которую мы постоянно отодвигаем,оставляя маневр для переговоров.Запад это прекрасно понимает и пытается отодвинуть свой бесплатный конец.А ведь всё равно дело дойдёт до этого.Они оставят для себя манёвр для переговоров?Или всё таки весь мир в труху?
    2. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 21:00
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сейчас с удвоенной силой с запада зазвучат требования о переговорах.Не поддаваться,переговоры только во Львиве.

      От них прозвучат слова в поддержку эскалации военных действий в обёртке "надо улучшить логистику и увеличить поставляемое вооружение"
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:00
      0
      Да какие переговоры?Вон,своих начали эвакуировать..
    4. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: tralflot1832
      переговоры только во Львиве.

      Так теперь Лиссабон называют?
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 21:00
    +2
    ,переговоры только во Львиве

    В Лиссабоне должны быть переговоры, точнее капитуляция профашисткой гейропы! А потом Надо форсировать Атлантику и Родину мать ставить за место статуи свободы! Ну а всякие шавки типа кореи японии сами приползут с белым флагом на коленях!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 21:04
      +1
      Цитата: VLAD-96
      ,переговоры только во Львиве

      В Лиссабоне должны быть переговоры, точнее капитуляция профашисткой гейропы! А потом Надо форсировать Атлантику и Родину мать ставить за место статуи свободы! Ну а всякие шавки типа кореи японии сами приползут с белым флагом на коленях!


      Фантазия дело хорошее, но тормоза имейте и иногда ими пользуйтесь laughing
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:08
    +1
    На таком событийном фоне к правительствам США и Франции, призвавшим своих граждан покинуть Белоруссию и Россию, присоединились правительства Бразилии и Германии.

    Наверно они что-то знают.
    Не ждёт и нас кака-нибудь бомбёжка или серия терактов?