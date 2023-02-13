Польша подтвердила планы по передаче Украине не только немецких танков Leopard, но и советских Т-72. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.
Польша с начала военного конфликта уже передала Украине 250 танков Т-72 из наличия собственной армии, но на этом в Варшаве решили не ограничиваться и в планах польского руководства передача Киеву еще 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy. Кроме того, поляки передают ВСУ 14 боевых танков Leopard 2A4. По словам Моравецкого, Польша намерена поддерживать Украину и оказывать ей военную помощь "столько, сколько нужно".
Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard
- заявил польский премьер.
В последне время Польша из кожи вон лезет, чтобы занять лидирующие позиции в Европе, сместив с пьедестала Германию и Францию. Именно Польша стала инициатором создания так называемой "танковой коалиции", которая своими заявлениями заставила Германию разрешить реэкспорт немецких танков на Украину. Также Польша активно поддерживает Украину, проводя политику США по уничтожению России руками украинцев. Неудивительно, что на Украине воюет самое большое количество польских наемников и это не является проблемой для властей страны.
Между тем в Киеве ждут поступления в первой партии до 140 танков немецкого производства. Зеленский торопит своих спонсоров заявляя, что те могут не успеть с поставками и будет уже поздно, российская армия разобьет ВСУ.