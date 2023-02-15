Гибель Итальянского альпийского корпуса



Итальянские солдаты в селе Николаевка Воронежской области во время отступления. 26 января 1943 г.

Прорыв армий Москаленко и Рыбалко



Расчет перекатывает советскую 45-мм противотанковую пушку 53-К, установленную на лыжи, на новую огневую позицию на Воронежском фронте. Январь 1943 г.

Крах обороны венгерской и итальянской армий

«Примерно треть артиллерии, находясь в боевых порядках позади пехотных цепей, сопровождала атаку пехоты и танков. Она уничтожала противотанковые средства противника и огневые точки, мешавшие продвижению пехоты. Другая треть огнем с закрытых позиций расчищала дальнейший путь пехоте и танкам, а последняя, меняя огневые позиции, приближалась к атакующим».



Группа советских автоматчиков у деревенской постройки на Воронежском фронте

Гибель Альпийского корпуса

«Пожары. Грабежи. Беспорядочное и лихорадочное движение автомашин. Отсутствие продуктов, невероятная усталость… Понемногу ручейки частей, отходящих с фронта, сливаются в одну реку, образуя огромную колонну: это увеличивает опасность и затрудняет марш. Колонны саней, которые стали врагом пехотинца, месящего рыхлый снег, вызывают проклятья. Перегруженные людьми и материалами, они сшибают с ног тех, кто не уступает им дороги. Сколько стычек, сколько яростных схваток, чтобы заставить слабого уступить! Все лихорадочно спешат, стараются уйти от опасности».

«…по бокам дороги видны трупы, изуродованные самым страшным и невероятным образом… Венгерские, немецкие и итальянские солдаты без голов, без ног, сломанные пополам… неописуемые кучи тряпья. Зрелище, которое невозможно описать… Мы идём по дороге, проделанной среди трупов, и постепенно привыкаем к этому зрелищу».



Брошенный немецкий тягач Moerserzugmittel 35(t) и погибший немецкий солдат. Воронежский фронт. Январь 1943 г.



Советский солдат общается с жительницей освобожденного села на Воронежском фронте

Дальнейшие «приключения» итальянцев



Колонна итальянских военнопленных, 1943 г.