Разведслужба Норвегии: Выход в море кораблей Северного флота России с тактическим ядерным оружием несёт опасность для операций НАТО

Корабли Северного флота России впервые с конца холодной войны стали брать на борт тактическое ядерное оружие при выходе в море.

В советскую эпоху корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием. Но после окончания холодной войны эта практика сошла на нет. Сегодня тактическое ЯО на борту российских кораблей может нести серьёзную угрозу для операций сил НАТО.