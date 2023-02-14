Разведслужба Норвегии: Выход в море кораблей Северного флота России с тактическим ядерным оружием несёт опасность для операций НАТО

Разведывательная служба Норвегии опубликовала доклад по итогам своей деятельности за 2022 год. В этом докладе одна из многочисленных разведок НАТО большое внимание уделяет теме России и российского оружия.
В частности, в сводке говорится о том, что корабли ВМФ России якобы начали выходить в море с тактическим ядерным оружием.
Из доклада:
Корабли Северного флота России впервые с конца холодной войны стали брать на борт тактическое ядерное оружие при выходе в море.
В докладе NIS (обозначение норвежской разведслужбы) говорится, что с начала конфликта на Украине «Россия стала гораздо большее внимание уделять вопросу использования ядерного оружия».
NIS:
В советскую эпоху корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием. Но после окончания холодной войны эта практика сошла на нет. Сегодня тактическое ЯО на борту российских кораблей может нести серьёзную угрозу для операций сил НАТО.
Отмечается, что в первую очередь такое оружие Россия стала размещать на подводных лодках.
Напомним, что у Норвегии и России есть общая граница. Норвежские военные на постоянной основе ведут мониторинг происходящего на базах российского Северного флота, причём не без участия США, конечно же.