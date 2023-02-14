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В конгрессе США: сбитый над Великими озёрами объект выглядел как металлический шар с грузом

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В конгрессе США: сбитый над Великими озёрами объект выглядел как металлический шар с грузом

В США представили некоторые детали, касающиеся вопроса сбитого накануне над Великими озёрами «неопознанного аппарата». Напомним, что накануне глава NORAD Глен ванн Херк, отвечая на вопрос журналистов о том, мог ли сбитый объект иметь неземное происхождение, заявил, что сегодня нельзя исключать и такого.


Теперь в конгрессе США рассказывают о том, что представлял собой сбитый аппарат. В сообщении говорится, что он «выглядел как металлический шар небольшого диаметра». При этом добавляется, что его форма «всё же не была идеально шарообразной». Ранее в США заявили, что объект имел форму многоугольника.

Из заявления одного из конгрессменов:

Объект был относительно небольшой. Он выглядел как металлический шар с подвешенным к нему грузом.

Заявлено, что после нанесения по нему удара он «медленно опустился на поверхность озера Гурон». Если это так, то это свидетельствует о малой массе как самого «шара» или «восьмиугольника», так и груза, который к нему был прикреплён.

Объект был сбит самолётом F-16.

Напомним, что в прессе США появление такого рода объектов в американском и канадском воздушном пространстве связывают с разведывательной деятельностью уже не только Китая, но и Российской Федерации. Есть и версия, согласно которой это уже дело рук самих США, которые снова ищут повод для наращивания военного бюджета. Первый аэростат, который был сбит у Южной Каролины, Китай признал своим метеозондом. Появление других объектов в американском воздушном пространстве Пекин не комментирует.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:40
    +1
    То что было показано в прицел,наводит на мысль.Байден отдал приказ убить гуманоидов!За ним прилетели - забрать на опыты.Каков мощный старик.Китайцы взбодрили так взбодрили.
  2. AUL
    AUL Сегодня, 06:42
    +3
    Над штатами косяк НЛО возвращался с юга, из Мексики...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      +1
      С помощью этого косяка,власти Штатов отвлекают вримание от собственных "косяков"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    0
    Есть и версия, согласно которой это уже дело рук самих США, которые снова ищут повод для наращивания военного бюджета
    Что нельзя исключать. И не только повод для наращивания военного бюджета, а в первую очередь замылить свои промахи в начале операции по сбиванию "шаров-разведчиков" и смещения первоначального шума о диверсии на "СП" в "подвал" газетных материалов. А сейчас еще добавили неопределенность в принадлежности шаров, многоугольников и т.д. и даже возможное причисление их к НЛО. Уфологи в восторге - есть где развернуться.
  4. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 06:55
    +1
    У нас в 90-е была такая НЛО-мания,надо же было чем то народ отвлекать от президента-алкаша...А вот от чего власти США своих граждан стараются отвлечь,ну не от конфликта же на Украине,скорее они наоборот стараются чтобы внимание не ослабевало.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: taiga2018
      У нас в 90-е была такая НЛО-мания,надо же было чем то народ отвлекать от президента-алкаша...
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:00
    +2
    Это было ядро. Обыкновенное пушечное ядро, на котором летел в своё бесконечное путешествие барон Мюнхаузен. Но мерзкие янки прервали его полёт в вечность...
  6. Serafim
    Serafim Сегодня, 07:26
    +1
    "Наши люди" тролингом занимаются. Очень выгодно . Воздушный шарик за 1 доллар, а столько средств на его уничтожение.... Снимаю шляпу и восхищаюсь остроумию.
    Кроме того , в ближайшем будущем, возможна ситуация, как с мальчишкой пастухом, который кричал "Волк! Волк!"
  7. valera75
    valera75 Сегодня, 07:32
    0
    Цитата: dmi.pris1
    С помощью этого косяка,власти Штатов отвлекают вримание от собственных "косяков"

    Как раз когда их журналист разоблачил США с подрывами ниток северного потока.