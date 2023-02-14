В конгрессе США: сбитый над Великими озёрами объект выглядел как металлический шар с грузом

Объект был относительно небольшой. Он выглядел как металлический шар с подвешенным к нему грузом.

В США представили некоторые детали, касающиеся вопроса сбитого накануне над Великими озёрами «неопознанного аппарата». Напомним, что накануне глава NORAD Глен ванн Херк, отвечая на вопрос журналистов о том, мог ли сбитый объект иметь неземное происхождение, заявил, что сегодня нельзя исключать и такого.Теперь в конгрессе США рассказывают о том, что представлял собой сбитый аппарат. В сообщении говорится, что он «выглядел как металлический шар небольшого диаметра». При этом добавляется, что его форма «всё же не была идеально шарообразной». Ранее в США заявили, что объект имел форму многоугольника.Из заявления одного из конгрессменов:Заявлено, что после нанесения по нему удара он «медленно опустился на поверхность озера Гурон». Если это так, то это свидетельствует о малой массе как самого «шара» или «восьмиугольника», так и груза, который к нему был прикреплён.Объект был сбит самолётом F-16.Напомним, что в прессе США появление такого рода объектов в американском и канадском воздушном пространстве связывают с разведывательной деятельностью уже не только Китая, но и Российской Федерации. Есть и версия, согласно которой это уже дело рук самих США, которые снова ищут повод для наращивания военного бюджета. Первый аэростат, который был сбит у Южной Каролины, Китай признал своим метеозондом. Появление других объектов в американском воздушном пространстве Пекин не комментирует.