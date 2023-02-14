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Американское издание: США выделят Украине новый крупный пакет военной помощи, готовя ВСУ к весеннему контрнаступлению

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Американское издание: США выделят Украине новый крупный пакет военной помощи, готовя ВСУ к весеннему контрнаступлению

Соединенные Штаты готовят новый крупный пакет военной помощи Киеву, о выделении средств планируется объявить на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post.


По данным издания, администрация США готовится поставить вооружения и одновременно выделить Киеву средства на бюджетную поддержку. Речь идет о 10 млрд. долларов, это отдельная сумма, на вооружения пойдут другие средства. Кроме того, все это будет сопровождаться новыми антироссийскими санкциями.

Администрация Байдена работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время

- пишет газета.

Американцы торопятся, подготавливая Украину к весеннему контрнаступлению. По планам Вашингтона, ВСУ весной должны "переломить ситуацию", именно под эту подготавливаемую операцию и поставляется вооружение и техника. В то же время, американцы предупреждают режим Зеленского, что если весной ВСУ не смогут воспользоваться предоставленным им шансом, то в дальнейшем объемы поставок вооружений резко упадут. В общем, Зеленского предупредили, что бесконечно вливать миллиарды в него никто не будет, пора, как говорится, "выплачивать дивиденты".

Мы продолжим пытаться убедить их в том, что мы не можем делать совершенно все бесконечно

- заявил неназванный чиновник высокого ранга.

В Вашингтоне опасаются, что несмотря на всю оказываемую помощь, у Киева не хватит сил переломить ситуацию. Сейчас американцы пытаются убедить Зеленского, что необходимо отвести войска от Бахмута, а не бросать в мясорубку все новые и новые подразделения. Но марионетка закусила удила и пытается показать свою самостоятельность. Также в Пентагоне сомневаются, что у ВСУ хватит сил на "захват" Крыма и Донбасса. Задача стоит выйти на границы февраля прошлого года.
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10 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:35
    +2
    Переломить то они конечно не смогут, но крови попьют. Что мы можем противопоставить их миллиардам долларов? Резервы уменьшаются, рубль обесценивать бесконечно нельзя, налоги практически уже все ввели. Осталось олигархов потрясти , но они же ,,свои,, А своих не сдаёт.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:09
      +3
      Насчёт переломить не смогут. После осеннего отступления и сдачи Херсона, считаю нужным смотреть на подобные заявления более серьёзно!!! Принимая во внимание фактор экономики, значительное уменьшение экспорта и усиливающуюся помощь укроине со стороны запада - более чем серьёзно. Даже с диванов нужно перестать бахвалится
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:34
      -2
      Не будет контрнаступления. Во первых это невозможно в связи с превосходством ВС РФ в численности л/с и техники. Во вторых потому что военно-политическое руководство и Украины и НАТО понимают,что территории ЛДНР им не удержать . Это для Путина вопрос совершенно принципиальный и для достижения его не будут считаться ни с какими ресурсами. Поэтому ВСУ продолжит обороняться на всех фронтах с короткими контратаками на перефирийных участках.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:41
    +3
    Взяли на себя содержарие "темной территории"полностью.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    0
    10 млрд. бюджетной помощи, новый пакет крупной военной помощи, о которых объявят на следующей недели. Не про эти ли сигналы "символа единства" говорил Кулеба? Так такие сигналы в последнее время идут из Сша и Европы постоянно. Или все же надежда на то, что американцы дадут добро полякам на поставку F-16 и заявят об этом громко, чтобы другие еврочлены смело приступили к выполнению задачи?
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:03
      0
      Сомневаюсь, что дадут F-16.... Разведут как с абрамсами) Да и самолётов надо огромное количество... Даже допустим 50 самолётов кардинально ни чего не изменят. Крови попьют, но не более
  4. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 07:05
    0
    Зеля работает на США по отмывки коррупционных денег США))
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:07
    0
    Любая помощь бандеровцам больно отзывается. Есть только один способ- воевать.
  6. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 07:50
    0
    Мантры про то, что запад вдруг прекратит помощь Украине повторяются с завидной регулярностью. Но реальные данные говорят о том, что США планируют играть в долгую. Планируются различные программы по наращиванию выпуска вооружений на 24-25 годы. Америка потратила на Афганистан 2.3 трлн долларов и 20 лет, так что Украине придётся ещё воевать многие годы.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:08
    0
    Американское издание: США выделят Украине новый крупный пакет военной помощи, готовя ВСУ к весеннему контрнаступлению
    Можно предположить, что готовятся, к чему-то, ВСЕ!!!
    Бум посмотреть, у кого это получится лучше ...