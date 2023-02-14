Американское издание: США выделят Украине новый крупный пакет военной помощи, готовя ВСУ к весеннему контрнаступлению

Администрация Байдена работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время

Мы продолжим пытаться убедить их в том, что мы не можем делать совершенно все бесконечно

Соединенные Штаты готовят новый крупный пакет военной помощи Киеву, о выделении средств планируется объявить на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post.По данным издания, администрация США готовится поставить вооружения и одновременно выделить Киеву средства на бюджетную поддержку. Речь идет о 10 млрд. долларов, это отдельная сумма, на вооружения пойдут другие средства. Кроме того, все это будет сопровождаться новыми антироссийскими санкциями.- пишет газета.Американцы торопятся, подготавливая Украину к весеннему контрнаступлению. По планам Вашингтона, ВСУ весной должны "переломить ситуацию", именно под эту подготавливаемую операцию и поставляется вооружение и техника. В то же время, американцы предупреждают режим Зеленского, что если весной ВСУ не смогут воспользоваться предоставленным им шансом, то в дальнейшем объемы поставок вооружений резко упадут. В общем, Зеленского предупредили, что бесконечно вливать миллиарды в него никто не будет, пора, как говорится, "выплачивать дивиденты".- заявил неназванный чиновник высокого ранга.В Вашингтоне опасаются, что несмотря на всю оказываемую помощь, у Киева не хватит сил переломить ситуацию. Сейчас американцы пытаются убедить Зеленского, что необходимо отвести войска от Бахмута, а не бросать в мясорубку все новые и новые подразделения. Но марионетка закусила удила и пытается показать свою самостоятельность. Также в Пентагоне сомневаются, что у ВСУ хватит сил на "захват" Крыма и Донбасса. Задача стоит выйти на границы февраля прошлого года.