Чиновник МИД Бразилии опроверг публикации о якобы призыве к бразильским гражданам срочно покинуть Россию

Ранее в Рунете стали появляться публикации о том, что власти Бразилии вслед за США и Германией рекомендовали своим гражданам в срочном порядке покинуть Россию из-за эскалации украинского конфликта. Первоначальным источником этой информации оказался бразильский ТГ-канал Tupi Report, который является оппозиционным.
Российские журналисты поинтересовались у сотрудников бразильского внешнеполитического ведомства относительно достоверности этой информации.
В беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник МИД Бразилии заявил о том, что власти страны не давали своим гражданам рекомендаций покинуть территорию РФ.
Бразильский дипломат, имя которого не приводится, заявил о том, что информация о якобы призыве к бразильским гражданам срочно выехать из России не соответствует действительности. Также он отметил, что все решения и обращения подобного рода МИД Бразилии публикует на официальных аккаунтах, включая аккаунт посольства в той стране, о которой может идти речь. Публикациям на таких площадках как ТГ-каналы, не имеющие отношения к МИД страны, бразильский дипломат призвал не верить.
Ранее появилась информация о том, что власти США призвали граждан США, а также лиц с двойным гражданством, одним из которых является гражданство Штатов, покинуть Россию. В отношении лиц с двумя паспортами заявлено, что это обусловлено «возможной новой волной мобилизации». Дмитрий Песков накануне заявил, что у Кремля нет никаких данных о второй мобилизационной волне. Как выяснилось, американские рекомендации далеко не новы, а действуют ещё с осени прошлого года.