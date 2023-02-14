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Чиновник МИД Бразилии опроверг публикации о якобы призыве к бразильским гражданам срочно покинуть Россию

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Чиновник МИД Бразилии опроверг публикации о якобы призыве к бразильским гражданам срочно покинуть Россию

Ранее в Рунете стали появляться публикации о том, что власти Бразилии вслед за США и Германией рекомендовали своим гражданам в срочном порядке покинуть Россию из-за эскалации украинского конфликта. Первоначальным источником этой информации оказался бразильский ТГ-канал Tupi Report, который является оппозиционным.


Российские журналисты поинтересовались у сотрудников бразильского внешнеполитического ведомства относительно достоверности этой информации.

В беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник МИД Бразилии заявил о том, что власти страны не давали своим гражданам рекомендаций покинуть территорию РФ.

Бразильский дипломат, имя которого не приводится, заявил о том, что информация о якобы призыве к бразильским гражданам срочно выехать из России не соответствует действительности. Также он отметил, что все решения и обращения подобного рода МИД Бразилии публикует на официальных аккаунтах, включая аккаунт посольства в той стране, о которой может идти речь. Публикациям на таких площадках как ТГ-каналы, не имеющие отношения к МИД страны, бразильский дипломат призвал не верить.

Ранее появилась информация о том, что власти США призвали граждан США, а также лиц с двойным гражданством, одним из которых является гражданство Штатов, покинуть Россию. В отношении лиц с двумя паспортами заявлено, что это обусловлено «возможной новой волной мобилизации». Дмитрий Песков накануне заявил, что у Кремля нет никаких данных о второй мобилизационной волне. Как выяснилось, американские рекомендации далеко не новы, а действуют ещё с осени прошлого года.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:52
    +2
    Я вот тоже подумал,с чего это жителям Амазонии бежать после выборов чуть ли не "впереди паровоза".В составе заштатников,макроновцев и обиженной немчуры
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:58
    -1
    Сегодня специально посмотрю КХЛ,американцы с канадцами зачехляют клюшки и в нищую НХЛ,на зарплату пожиже,на порядок ноликов?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    +1
    Американцы призвали, канадцы тоже поспешили вслед за "старшим братом" при этом не забыв и про Белоруссию, в Германии напряглись и вроде, как бы тоже за это. Сейчас сработает "европейское единство" и только успевай читать призывы посольств европейских стран с просьбой к своим гражданам покинуть территорию России и Белоруссии. Одним словом слабонервных просьба удалиться. А как это действует на не имеющую иммунитета психику разнеженного европейца или англосакса?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:47
      0
      Даже изнеженные "пастушки", от постоянных криков "волки, волки", когда их и в помине НЕТ!!! если не тупеют окончательно, то уж точно, становятся тормозными и на очередные крики реагируют ... пассивно.
      Так было/есть всегда, будет и на этот раз.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:44
    0
    Чиновник МИД Бразилии опроверг публикации о якобы призыве к бразильским гражданам срочно покинуть Россию
    Что можно сказать ... разместить заяву, даже на официальном сайте ведомства, вопреки официальной позиции руководства, можно разными способами ... их много!!!
    А уж журналисты растрезвонят так, на весь свет, прям кошмар, кошмар, кошмар ...