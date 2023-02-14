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Пресса США: Новая попытка Украины выпросить у Пентагона ракеты ATACMS закончилась неудачей

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Пресса США: Новая попытка Украины выпросить у Пентагона ракеты ATACMS закончилась неудачей

США снова отказали представителям Зеленского в поставке дальнобойных ракет, в частности ATACMS к имеющимся на вооружении ВСУ РСЗО HIMARS. По данным Politico, Киев снова пытался выпросить ракеты у Вашингтона.


Очередные украинские просители прибыли в Вашингтон с целью уговорить американцев на поставку дальнобойных ракет, но не добились успеха, переговоры закончились неудачей. По данным издания, переговоры проходили в Пентагоне, военные США в очередной раз украинцам отказали. Причины называются все те же, в Вашингтоне опасаются, что Зеленский выйдет из-под контроля и, несмотря на данные обещания, нанесет удары по российской территории. А американцам этого не нужно.

Правда, на этот раз появилась еще одна причина, которую также озвучили в Пентагоне, объясняя отказ в поставке ракет ATACMS. Как оказалось, запасы данных боеприпасов у США относительно невелики, и в случае каких-то будущих конфликтов ракет может просто не хватить. В общем, самим надо. В то же время США поставляют Украине те вооружения, в которых она "действительно нуждается" и которые могли бы "изменить ситуацию на поле боя".

С любым пакетом [военной помощи Украине] мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя

- заявил представитель Минобороны США.

Между тем, в Вашингтоне не против ударов ВСУ по Крымскому полуострову и республикам Донбасса, считая эти территории украинскими. Украинская армия может применять для этого американское оружие, в США считают это "самообороной", но дальнобойные ракеты не дают, как говорится, на всякий случай.
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9 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:57
    +1
    Лиха беда начала! Как сказал классик: "сами предложат и сами дадут". Нам же надо искать противоядие, готовиться к отражению, создавать и производить свое.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:07
    +1
    Информационная деза,скорее всего.Прикрытие поставок
  3. _просто
    _просто Сегодня, 07:08
    +1
    Время пока не пришло... Для Штатов всё складывается неплохо.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:09
    0
    в Вашингтоне опасаются, что Зеленский выйдет из-под контроля и, несмотря на данные обещания, нанесет удары
    Действительно, никто не знает, как себя поведет мартышка под коксом.
  5. бухач
    бухач Сегодня, 07:10
    0
    Какие такие обещания этот клоун давал-непонятно,по нашей территории давно и регулярно бьют без,типа оглядки,на амеров,так что это сказка про белого бычка а вот если считают что самим мало,тогда понятно,но это,думаю,не надолго,как наклепают нужное им кол-во так сразу отправят бандерлогам в качестве военной помощи с соответствующей формулировкой,вроде:" В ответ на непрекращающуюся агрессию России..." ну и т.д. и т.п.,американцы большие мастера в этом плане.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:10
    0
    И правильно делают, у этих ума хватит их химией, кассетами или радиоактивной гадостью начинить и запульнуть. А европе потом стекло отскребать с себя.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Информационная деза,скорее всего.Прикрытие поставок
    А какой смысл американцам сегодня запускать дезу по таким, с их точки зрения мелочам, если они открыто признали, что желают поражения России. Посчитают нужным и поставят в любое время без оглядки на кого бы ни было. Последние события показывают, что их ни чего не сдерживает и они готовы к усилению конфронтации с нашей страной.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:37
    0
    Значит еще не время, по мнению полосатых, вот когда фронт выйдет к Днепру, тогда все возможно.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:05
    0
    Пресса США: Новая попытка Украины выпросить у Пентагона ракеты ATACMS закончилась неудачей
    Пока так, а дальше будем поглядеть.