Пресса США: Новая попытка Украины выпросить у Пентагона ракеты ATACMS закончилась неудачей

С любым пакетом [военной помощи Украине] мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя

США снова отказали представителям Зеленского в поставке дальнобойных ракет, в частности ATACMS к имеющимся на вооружении ВСУ РСЗО HIMARS. По данным Politico, Киев снова пытался выпросить ракеты у Вашингтона.Очередные украинские просители прибыли в Вашингтон с целью уговорить американцев на поставку дальнобойных ракет, но не добились успеха, переговоры закончились неудачей. По данным издания, переговоры проходили в Пентагоне, военные США в очередной раз украинцам отказали. Причины называются все те же, в Вашингтоне опасаются, что Зеленский выйдет из-под контроля и, несмотря на данные обещания, нанесет удары по российской территории. А американцам этого не нужно.Правда, на этот раз появилась еще одна причина, которую также озвучили в Пентагоне, объясняя отказ в поставке ракет ATACMS. Как оказалось, запасы данных боеприпасов у США относительно невелики, и в случае каких-то будущих конфликтов ракет может просто не хватить. В общем, самим надо. В то же время США поставляют Украине те вооружения, в которых она "действительно нуждается" и которые могли бы "изменить ситуацию на поле боя".- заявил представитель Минобороны США.Между тем, в Вашингтоне не против ударов ВСУ по Крымскому полуострову и республикам Донбасса, считая эти территории украинскими. Украинская армия может применять для этого американское оружие , в США считают это "самообороной", но дальнобойные ракеты не дают, как говорится, на всякий случай.