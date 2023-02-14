Пресса США: Закрытие доступа волонтёрам в Бахмут говорит о приближении русских войск к взятию города

Это может говорить о том, что украинская сторона готовит выход остающихся в Бахмуте войск, хотя украинские войска и настаивают на том, что в целом сохраняют контроль над городом, могут эвакуировать раненых и пополнять припасы.

Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой обсуждается украинский приказ о запрете на въезд в Артёмовск (Бахмут) «добровольцев и волонтёров». Американские журналисты пишут о том, что фактически речь идёт о приказе к «волонтёрам» покинуть город в ближайшее время.Из статьи:В статье американские обозреватели отмечают, что закрытие доступа волонтёрам (в первую очередь наёмникам - прим. ВО) даже в западные районы Бахмута говорит о приближении русских войск к взятию города.Приводится заявление аналитиков из Rochan Consulting, которые фактически занимаются сбором разведданных из Польши. Эта аналитическая служба сообщает о вклинивании российских сил в Бахмут с севера и с юга. Отмечено, что город может быть «разрезан» на части и взят уже до конца этой недели.Накануне поздним вечером глава киевского режима Зеленский провёл новое заседание своей «Ставки», где, как потом заявил, обсуждались в том числе вопросы обстановке на фронте.К ночи на 14 февраля под физическим контролем ВСУ оставалась только одна дорога на выход из Артёмовска – дорога на Часов Яр через село Хромово. Об этом заявлял и украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр», добавивший, что безопасных путей для украинских войск на выход из города уже нет.