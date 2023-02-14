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Пресса США: Закрытие доступа волонтёрам в Бахмут говорит о приближении русских войск к взятию города

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Пресса США: Закрытие доступа волонтёрам в Бахмут говорит о приближении русских войск к взятию города

Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой обсуждается украинский приказ о запрете на въезд в Артёмовск (Бахмут) «добровольцев и волонтёров». Американские журналисты пишут о том, что фактически речь идёт о приказе к «волонтёрам» покинуть город в ближайшее время.


Из статьи:

Это может говорить о том, что украинская сторона готовит выход остающихся в Бахмуте войск, хотя украинские войска и настаивают на том, что в целом сохраняют контроль над городом, могут эвакуировать раненых и пополнять припасы.

В статье американские обозреватели отмечают, что закрытие доступа волонтёрам (в первую очередь наёмникам - прим. ВО) даже в западные районы Бахмута говорит о приближении русских войск к взятию города.

Приводится заявление аналитиков из Rochan Consulting, которые фактически занимаются сбором разведданных из Польши. Эта аналитическая служба сообщает о вклинивании российских сил в Бахмут с севера и с юга. Отмечено, что город может быть «разрезан» на части и взят уже до конца этой недели.

Накануне поздним вечером глава киевского режима Зеленский провёл новое заседание своей «Ставки», где, как потом заявил, обсуждались в том числе вопросы обстановке на фронте.

К ночи на 14 февраля под физическим контролем ВСУ оставалась только одна дорога на выход из Артёмовска – дорога на Часов Яр через село Хромово. Об этом заявлял и украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр», добавивший, что безопасных путей для украинских войск на выход из города уже нет.
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    0
    хотя украинские войска и настаивают на том, что в целом сохраняют контроль над городом
    The New York Times просто дает понять, что заявления представителей ВСУ не всегда соответствуют реальной обстановке. По поводу Артемовска даже американские советники рекомендовали оставить его с целью сохранения боеспособных частей. Но у Зеленского свои планы и исключительно политические вне зависимости от того сколько будет там уничтожено л/с.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      The New York Times просто дает понять, что заявления представителей ВСУ не всегда соответствуют реальной обстановке. По поводу Артемовска даже американские советники рекомендовали оставить его с целью сохранения боеспособных частей. Но у Зеленского свои планы и исключительно политические вне зависимости от того сколько будет там уничтожено л/с.

      Ну и правильно советуют. С военной точки зрения удержание Бахмута потеряло всякий смысл.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 07:33
    +1
    Издание NYT пишет, что этот приказ для так называемых волонтёров может стать предвестником выхода украинского гарнизона из города...
    Выйдут они примерно туда же, куда вышли остатки армии Паулюса.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:52
      0
      А остатки армии паулюса, потом восстанавливали то, что разрушили ... пусть и не всё, но сделали они не мало.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:34
    0
    Походу, Соледар ничему не научил, не будет там экстракшен, лапы в гору либо в землю.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:50
    0
    Пресса США: Закрытие доступа волонтёрам в Бахмут говорит о приближении русских войск к взятию города
    Так "невероятное", частенько становится очевидным!!!
  5. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 07:50
    0
    Если это фото с места событий, что там делать волонтерам вообще не ясно.
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:58
    0
    украинский приказ о запрете на въезд в Артёмовск (Бахмут) «добровольцев и волонтёров»

    Интересно, какие там волонтеры и добровольцы!? Поляки, трибалты и иные серые гуси, решившие поохотиться на русских медведей!?...
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:13
    0
    Мне в статье непонятно, почему кучи развалин называют городами?