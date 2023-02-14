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«Ситуация под полным контролем»: В Генштабе ВСУ отрицают потерю посёлка Красная Гора под Артёмовском

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«Ситуация под полным контролем»: В Генштабе ВСУ отрицают потерю посёлка Красная Гора под Артёмовском

Освобожденный штурмовыми группами ЧВК "Вагнер" еще 12 февраля населенный пункт Красная гора к северо-востоку от Артемовска (Бахмута), как оказалось, до сих пор не взят российскими войсками. С таким утверждением выступает Генштаб ВСУ.


В Киеве опровергли заявление Минобороны России об освобождении поселка Красная Гора под Артемовском. По данным Генштаба ВСУ, в данном населенном пункте продолжаются бои, подразделения украинской армии "отбивают все атаки" российских войск. В общем, ситуация под полным контролем украинских военных.

Там продолжаются бои. Мы держим это под нашим контролем

- заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В принципе, заявление такого рода было ожидаемым, в Киеве предпочитают не признавать потерю населенных пунктов, особенно если они имеют стратегическое значение. Можно вспомнить ситуацию с Соледаром, потерю которого в Генштабе ВСУ нехотя признали через три недели после его освобождения российскими войсками. Так что "бои" в Красной Горе будут продолжаться еще долго, но только в головах представителей украинского Генштаба.

Однако на этом в Минобороны Украины не остановились, заявив о якобы появлении на территории Бахмута российских военных из числа мобилизованных. В очередном заявлении Генштаба ВСУ утверждается, что российская армия поменяла тактику, то атакуя малыми группами штурмовиков ЧВК "Вагнер", то проводя "массовые атаки" мобилизованных, которых ВСУ "косят десятками". Видимо, затесался в ряды штабистов ВСУ человек с очень богатой фантазией, теперь выдающий на-гора вот такие "сводки".
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:21
    -1
    Подобное выражение(от кого бы не исходило)сразу указывает на то,что пора собирать манатки
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:30
    -1
    Не признают, ну и плювать на них. Завтра они будут отрицать, что солнце входит на Востоке, и что? И вообще, все фараоны Египта были кровей древних укров, а у Чингисхана бабка по материнской линии была из-под куева. На историю это как-то влияет?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    0
    подразделения украинской армии "отбивают все атаки" российских войск
    Правильно напомнил автор про Соледар. Все по тому же сценарию. Поэтому возможно, что еще три недели будут сообщать, что "отбивают атаки и все держат под контролем". Информационное поле просто необходимо держать преследуя свои цели. А цель одна - не дать украинцам впасть в депрессию и постоянно говорить хоть о трудных, но "победах".
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:35
    0
    Вот это настоящие мясники, бессмысленные и беспощадные. Есть ресурс - значит он должен быть израсходован...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:54
    -1
    «Ситуация под полным контролем»: В Генштабе ВСУ отрицают потерю посёлка Красная Гора под Артёмовском
    "туман войны" дополненный такой мутью из вранья, что у многих в головах полный раздрай или полная муть.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:57
    -1
    Отрицание - первая стадия принятия неизбежного. Да и в общем какая нам разница, что они льют в уши своим гражданам-скакунам и кураторам с печеньками. Нам главное чтобы Бахмут пал, а Артемовск был взят под контроль нашими ВС :) И очень приятным бонусом стало бы если все крысы-бандерлоги пали вместе с Бахмутом.