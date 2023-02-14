«Ситуация под полным контролем»: В Генштабе ВСУ отрицают потерю посёлка Красная Гора под Артёмовском

Там продолжаются бои. Мы держим это под нашим контролем

Освобожденный штурмовыми группами ЧВК "Вагнер" еще 12 февраля населенный пункт Красная гора к северо-востоку от Артемовска (Бахмута), как оказалось, до сих пор не взят российскими войсками. С таким утверждением выступает Генштаб ВСУ.В Киеве опровергли заявление Минобороны России об освобождении поселка Красная Гора под Артемовском. По данным Генштаба ВСУ, в данном населенном пункте продолжаются бои, подразделения украинской армии "отбивают все атаки" российских войск. В общем, ситуация под полным контролем украинских военных.- заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.В принципе, заявление такого рода было ожидаемым, в Киеве предпочитают не признавать потерю населенных пунктов, особенно если они имеют стратегическое значение. Можно вспомнить ситуацию с Соледаром, потерю которого в Генштабе ВСУ нехотя признали через три недели после его освобождения российскими войсками. Так что "бои" в Красной Горе будут продолжаться еще долго, но только в головах представителей украинского Генштаба.Однако на этом в Минобороны Украины не остановились, заявив о якобы появлении на территории Бахмута российских военных из числа мобилизованных. В очередном заявлении Генштаба ВСУ утверждается, что российская армия поменяла тактику, то атакуя малыми группами штурмовиков ЧВК "Вагнер", то проводя "массовые атаки" мобилизованных, которых ВСУ "косят десятками". Видимо, затесался в ряды штабистов ВСУ человек с очень богатой фантазией, теперь выдающий на-гора вот такие "сводки".