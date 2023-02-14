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Российские войска вошли в Лиман Первый, что в нескольких километрах от Купянска Харьковской области

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Российские войска вошли в Лиман Первый, что в нескольких километрах от Купянска Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение на Купянском направлении. Осенью прошлого года российская армия была вынуждена оставить этот город в Харьковской области во время украинского наступления. Теперь ВС РФ вернули значительные по площади территории к северу от Купянска.


Поступают сведения о том, что российские подразделения вошли в населённый пункт Лиман Первый, на территории которого находится железнодорожная станция Молчаново. Одновременно с этим наши бойцы расширили зону контроля в Синьковке, а также ведут наступательные действия в районе Масютовки, окружая украинские войска, обороняющие Купянск с севера.

От Синьновки до окраины Купянска по прямой не более 4 км. От Лимана Первого – не более шести.



Одной из наиболее горячих точек на этом направлении является Гряниковка. После освобождения российскими войсками посёлка Двуречное на левом берегу реки Оскол Гряниковка остаётся тем населённым пунктом, за который цепляется противник, чтобы не дать ВС РФ перейти на правый берег этой реки. Соответственно на правом берегу Оскола ВСУ возводят укрепления, чтобы саму реку превратить в оборонительный рубеж.

Купянск, напомним, это крупный железнодорожный узел, который ВСУ активно использовали для переброски сил и средств для продолжения наступательной операции в районе Сватово-Кременная. Но чем ближе российские войска подходят к Купянску, тем меньше возможностей у ВСУ безопасно использовать железную дорогу в этом районе.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:56
    0
    Кстати рубеж по Осколу и печенежскому водохранилищу, вполне может рассматриваться для промежуточного этапа перед броском на Изюм и Чугуев. на юге такой же по Днепру до Запорожья и Днепропетровска, позволит держать оборону силами мобилизованных и артподдержки, в то же время высвободить мотострелковые и десантные части для завершения окружения группировок в Угледаре, Авдеевке и Северске. И прогрызания обороны на славянско-краматорском направлении.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:59
    -1
    Российские войска вошли в Лиман Первый, что в нескольких километрах от Купянска Харьковской области
    А теперь вопрос ... мы, все остальные, так и будем ждать "большого наступления"??? Или начнём складывать\ считать разные действия, на разных направления, которые как не назови, но это есть процесс освобождения ТЕРРИТОРИИ, которую занимал противник, до этого.