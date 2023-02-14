Российские войска вошли в Лиман Первый, что в нескольких километрах от Купянска Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение на Купянском направлении. Осенью прошлого года российская армия была вынуждена оставить этот город в Харьковской области во время украинского наступления. Теперь ВС РФ вернули значительные по площади территории к северу от Купянска.Поступают сведения о том, что российские подразделения вошли в населённый пункт Лиман Первый, на территории которого находится железнодорожная станция Молчаново. Одновременно с этим наши бойцы расширили зону контроля в Синьковке, а также ведут наступательные действия в районе Масютовки, окружая украинские войска, обороняющие Купянск с севера.От Синьновки до окраины Купянска по прямой не более 4 км. От Лимана Первого – не более шести.Одной из наиболее горячих точек на этом направлении является Гряниковка. После освобождения российскими войсками посёлка Двуречное на левом берегу реки Оскол Гряниковка остаётся тем населённым пунктом, за который цепляется противник, чтобы не дать ВС РФ перейти на правый берег этой реки. Соответственно на правом берегу Оскола ВСУ возводят укрепления, чтобы саму реку превратить в оборонительный рубеж.Купянск, напомним, это крупный железнодорожный узел, который ВСУ активно использовали для переброски сил и средств для продолжения наступательной операции в районе Сватово-Кременная. Но чем ближе российские войска подходят к Купянску, тем меньше возможностей у ВСУ безопасно использовать железную дорогу в этом районе.