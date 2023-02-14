Евгений Пригожин подтвердил поражение фронтового бомбардировщика Су-24 ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала

Появившаяся накануне на российских интернет-ресурсах информация о сбитом над Артемовском (Бахмутом) фронтовом бомбардировщике Су-24 из состава ЧВК "Вагнер" частично подтвердилась. Самолет действительно был поражен средствами ПВО ВСУ, но сумел дотянуть до аэродрома. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.В понедельник, 13 февраля, ряд российских ресурсов, ссылаясь на сообщения военкоров, опубликовал информацию о якобы сбитом над Артемовском вагнеровском Су-24. Данных было мало, только то, что самолет был подбит всушниками при работе над городом. Другие подробности отсутствовали.Ясность в данный вопрос внес Евгений Пригожин, подтвердивший факт поражения самолета в районе Артемовска. По его словам, "пилот - красавчик", потому что сумел довести подбитую машину до аэродрома и посадить ее. В настоящее время бомбардировщиком занимаются техники, в скором времени самолет снова поднимется в небо и будет наносить удары по противнику.- заявил Пригожин.Также он подтвердил, что именно на этом Су-24 недавно летал в ночное время на бомбардировку позиций ВСУ в районе города. После того полета Пригожин вызвал Зеленского на воздушный бой, пообещав "вернуть Артемовск" в случае победы украинского президента, но ответа от него так и не дождался.