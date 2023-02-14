Евгений Пригожин подтвердил поражение фронтового бомбардировщика Су-24 ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

Появившаяся накануне на российских интернет-ресурсах информация о сбитом над Артемовском (Бахмутом) фронтовом бомбардировщике Су-24 из состава ЧВК "Вагнер" частично подтвердилась. Самолет действительно был поражен средствами ПВО ВСУ, но сумел дотянуть до аэродрома. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
В понедельник, 13 февраля, ряд российских ресурсов, ссылаясь на сообщения военкоров, опубликовал информацию о якобы сбитом над Артемовском вагнеровском Су-24. Данных было мало, только то, что самолет был подбит всушниками при работе над городом. Другие подробности отсутствовали.
Ясность в данный вопрос внес Евгений Пригожин, подтвердивший факт поражения самолета в районе Артемовска. По его словам, "пилот - красавчик", потому что сумел довести подбитую машину до аэродрома и посадить ее. В настоящее время бомбардировщиком занимаются техники, в скором времени самолет снова поднимется в небо и будет наносить удары по противнику.
Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала
- заявил Пригожин.
Также он подтвердил, что именно на этом Су-24 недавно летал в ночное время на бомбардировку позиций ВСУ в районе города. После того полета Пригожин вызвал Зеленского на воздушный бой, пообещав "вернуть Артемовск" в случае победы украинского президента, но ответа от него так и не дождался.