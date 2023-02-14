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Евгений Пригожин подтвердил поражение фронтового бомбардировщика Су-24 ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

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Евгений Пригожин подтвердил поражение фронтового бомбардировщика Су-24 ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

Появившаяся накануне на российских интернет-ресурсах информация о сбитом над Артемовском (Бахмутом) фронтовом бомбардировщике Су-24 из состава ЧВК "Вагнер" частично подтвердилась. Самолет действительно был поражен средствами ПВО ВСУ, но сумел дотянуть до аэродрома. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.


В понедельник, 13 февраля, ряд российских ресурсов, ссылаясь на сообщения военкоров, опубликовал информацию о якобы сбитом над Артемовском вагнеровском Су-24. Данных было мало, только то, что самолет был подбит всушниками при работе над городом. Другие подробности отсутствовали.

Ясность в данный вопрос внес Евгений Пригожин, подтвердивший факт поражения самолета в районе Артемовска. По его словам, "пилот - красавчик", потому что сумел довести подбитую машину до аэродрома и посадить ее. В настоящее время бомбардировщиком занимаются техники, в скором времени самолет снова поднимется в небо и будет наносить удары по противнику.

Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала

- заявил Пригожин.

Также он подтвердил, что именно на этом Су-24 недавно летал в ночное время на бомбардировку позиций ВСУ в районе города. После того полета Пригожин вызвал Зеленского на воздушный бой, пообещав "вернуть Артемовск" в случае победы украинского президента, но ответа от него так и не дождался.
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:48
    +6
    Авиакрыло у вагнеров настоящие профи, все с многочасовым налетом, в званиях вплоть до генеральских, с опытом Сирии. Уже здесь некоторых сбивали, но опять возвращаются в строй. сам лично с одним таком общался, после того как нашли его на окраине нижнего после того как он увел самолет от падения на деревню и сам катапультировался. Он не знал есть ли там внизу мирняк и военные, но все равно рисковал. Противник использует тактику засад ПВО. Не отрабатывает на летящие самолеты, активно обстреливают после захода уж на цель, вдогон "под хвост" Выбрана тактика лишать нас самолетов и летного состава. если сбили над серой зоной-высылают группы охотиться за летчиками. Но все равно летают. На некоторых участках на направлении, только авиакрыло Венгеров и работает в поддержку. летят над самыми крышами и макушками деревьев, крадутся по складкам местности. Потом "горка", отстрел и уход. Спасибо крылатые!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:52
      +1
      Да,там воюют пилоты с опытом.Возрастные ,правда-отставники.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:04
        -2
        Воюют те, кто стал в один ряд ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ!!!
        Выбор сделан раз и НАВСЕГДА!
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 08:18
          0
          Мне просто интересно, кто тут так перевозбудился и лепит минусы, за просто так?
          Сказать таким нечего, это понятно, а вот откуда оно припёрлось? из скакуасии или тутошние, по команде работают???
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:50
    +1
    Так красавчиков то получаетсч двое.На бомбере два человека-экипаж.Молодцы,дотянули
  3. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 07:52
    -3
    « После того полета Пригожин вызвал Зеленского на воздушный бой, пообещав "вернуть Артемовск" в случае победы украинского президента» даже как бы и добавить не чего..
    1. dauria
      dauria Сегодня, 08:03
      -3
      « После того полета Пригожин вызвал Зеленского на воздушный бой,

      Говорили, что клоун - Зеленский ....Пригожин смешнее откалывает номера. Ещё б не за счёт бюджета РФ.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 08:11
        0
        Цитата: dauria
        ...Пригожин смешнее откалывает номера. Ещё б не за счёт бюджета РФ.

        а какие "смешные" за счёт бюджета ?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:00
    -2
    Евгений Пригожин подтвердил поражение фронтового бомбардировщика Су-24 ЧВК «Вагнер» над Артёмовском
    Будем считать, что незаменимых людей не бывает, потому как ДЕЛО УЖЕ ПОШЛО и будет развиваться дальше, не смотря ни на какие препоны, с разных сторон!!!
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:01
    +1
    Я не знаю какое у Евгения Пригожина воинское звание, скорее всего - лейтенант запаса - с военной кафедры все выходят летёхами, а химики-фармацевты все проходят через военную кафедру. Но в отличие от Конашенкова, который целый генерал-лейтенант, Пригожин не врёт. Может где-то как-то и бывает, но если сбили наш самолёт, то тень на плетень не наводит как некоторые.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:20
      0
      как то так получилось,что ресторатор (с прошлым),оказался круче генерал-лейтенанта...
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:20
    0
    Да к сожалению приходится работать в зоне ПВО, не имея высокоточных боеприпасов, лётчикам респект, бендеровцы похуже игиловцев будут, рискуют сильно. Я надеялся что руководство наше не имея возможности работать в глубину, все таки форсирует производство высокоточки, ан нет кончилось все, тупо на запрет полетов самолётов и поиском летчиков камикадзе. Уже и гром прогремел а мин обороны все "не крестится".