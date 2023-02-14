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В зону спецоперации поставлена партия модернизированных боевых машин разведки БРМ-1К

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В зону спецоперации поставлена партия модернизированных боевых машин разведки БРМ-1К

Партия модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К поступила в зону проведения специальной военной операции. Техника пока находится в тыловых районах СВО, идет подготовка экипажей.


На полигонах в Запорожской области российские военные осваивают модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К, в скором времени данная техника уйдет на передовую линию для участия в боевых действиях. Как заявляют сами военные, техника современная, от старых БМП отличается в лучшую сторону, в подготовке никаких трудностей нет.

Поступила новая техника – БРМ-1К, и с декабря проходим обучение.(...) Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики

- приводит РИА Новости слова одного из российских военнослужащих.

Контракт на поставку БРМ-1К Минобороны подписало в 2020 году, первые машины в войска начали поступать в прошлом. Главное отличие БРМ-1К от предшественников - новая башня от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой и пулеметом ПКТ, заменившая "классическую" башню БМП-1 с 73 мм пушкой 2А28 "Гром". Кроме того, машина получила новый двигатель, современные средства связи и бортовую электронику. Технику оснастили новым навигационным оборудованием, средствами разведки и наблюдения.

Экипаж - шесть человек – командир машины (он же наводчик-оператор), механик-водитель, оператор танковой навигационной аппаратуры, старший разведчик, радист, старший оператор.

БРМ-1К - боевая разведывательная машина, предназначенная для ведения разведки на поле боя в любое время суток и при любой погоде. Разработана на базе БМП-1, на вооружение советской армии поступила в начале 70-х годов прошлого века. Разработка модернизированного варианта велась в КБ Рубцовского машиностроительного завода (филиал УВЗ), работы начались в начале 2000-х годов.

Использованы фотографии:
https://vk.com/realuvznews
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27 комментариев
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  1. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:25
    -4
    Беспилотный вариант-не вариант сделать?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:36
      +2
      в единичном варианте возможно, только зачем? ЩАС НУЖНЫ количества.. а большую серию беспилотных не одна страна мира не потянет на данный момент
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:28
    +1
    Отличная машина! По бокам башни ещё бы пару блоков из противотанковых гранатомётов - так вообще монстр будет.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:34
      -4
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Отличная машина! По бокам башни ещё бы пару блоков из противотанковых гранатомётов - так вообще монстр будет.
      калибр снизили...что спецы скажете ? (обыватели диванные,не пишите).
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:51
        +4
        С учётом того, что это узкоспециализированная машина, и её цель - разведка, то пушка нужна не столько стрелять, сколько отстреливаться. К старой пушке боекомплект был всего 20 снарядов - 76 миллиметров это серьёзный снаряд, но для боя он уже откровенно слаб, а для быстрого драпа не обеспечит скорострельности. 30 мм., особенно если вольфрамовый, имеет невероятное пробивное и останавливающее действие, и с ленте их может быть много, плюс пара-тройка запасных лент. Так что для разведывательной машины самое то. Тут просто имеет место намёк - экипаж аж шесть человек, а это значит, что кроме топопривязки будет и радиоэлектронная разведка и (возможно) запуск БПЛА - моей фантазии не хватает, чем будут заниматься целых пять спецов - шестой это мехвод. Один - фото-видео и топопривязка, второй - РЭР, третий - оператор дрона, остальные, видимо стрелок и запускальщик дрона. Могучая штукована получается!
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:00
        +1
        73-мм пушка "Гром" на БМП-1 была орудием низкой баллистики с небольшим углом подъема ствола, а установленный 30-мм модуль имеет автоматическую пушку высокой баллистики, что при стрельбе прямой наводкой будет смотреться лучше.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:35
      +1
      Вы разработали БМП laughing Новое слово в военной технике.
    3. _SerG_
      _SerG_ Сегодня, 08:51
      -3
      Отличное отсутствие какого либо доп. бронирования... Обычная консервная банка... Ну может получше бтр-82а, со схожим боевым модулем). За счет гусениц и более приземистого профиля ). Ребят жаль, которым придется в такой консервной банке драться...
    4. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:23
      +1
      Отличная машина! По бокам башни ещё бы пару блоков из противотанковых гранатомётов - так вообще монстр будет.


      Да, да...Знаем...проходили

      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:57
        0
        Сомневаюсь, что вы хоть что-то проходили. Особенно в том случае, если внезапно столкнуться в вражеской бронемашиной или расчетом ПТУР, и не иметь средств для поражения кроме маломощной 30-мм автоматической пушки. На машине нужен хотя бы один ПТУР или блок из разрабатываемых малокалиберных ракет "Булат", которые всё никак не появятся на вооружении.
    5. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 09:35
      +1
      По мне, стоило поднять модуль с пушкой выше, а на люк командира установить дистанционно управляемый пулемет. С дополнительным пулеметом выживаемость машины существенно выросла бы.
  3. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:34
    +1
    Ох и нравится нашей армии 30-мм laughing БМП? 30-ка. БТР? 30-ка? БРМ? 30-ка. am
    С одной стороны возможно необоснованно удорожание единицы, с другой - стандартизация и унификация. 1 боевой модуль на БРМ, БТР-82 и модернизированные БМП-1.
  4. ALARI
    ALARI Сегодня, 08:42
    +3
    Еще бы эти изделия применять правильно научились, а не отправлять на разминирование местности своими траками, как под Угледаром.
  5. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 08:47
    +2
    Для городских боев 30 мм это просто "бомба". В Мариуполе при виде БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой, украинцы "ломились" как мыши по норам...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:55
      +2
      Цитата: _Батя_
      Для городских боев 30 мм это просто "бомба".

      Оно, конечно, так. Один нюансик - эта машина для РАЗВЕДКИ, а не для боёв не только в городе, но и в поле. Отсюда вопрос у меня: Что такого можно с неё разведать чего нельзя с коптера? И как разведать не попав под прямой огонь противника. Знающие ответьте пжлст
      1. Cap
        Cap Сегодня, 09:14
        +2
        Разведка не может ограничиваться только воздушной, хотя бы потому, что весь воздух - "метеозависим", далеко не каждый коптер способен передавать информацию (координаты целей, направления, вести корректировку огня артиллерии) с учетом передачи информации по УКВ и КВ каналам связи одновременно. Коптер - это глаза, а БРМ это еще и люди, то есть, мозг и язык, не просто увидели, определили координаты, направление движения, выдали угол, квалифицировали и т.д. БРМ ведет все виды разведки, в том числе РХБ, ведет постоянное определение места цели и места своего стояния.....
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:23
          +1
          Цитата: Cap
          а БРМ это еще и люди, то есть, мозг и язык, не просто увидели, определили координаты, направление движения, выдали угол, квалифицировали и т.д.

          Вот и кажется мне при таких раскладах что разведчик будет "одноразовый". Вызываю огонь на себя? А ведь в нём 6 человек. ШЕСТЬ!!!
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:24
        +3
        Цитата: НДР-791
        Что такого можно с неё разведать чего нельзя с коптера? И как разведать не попав под прямой огонь противника.

        Замаскированый объект в лесоополосе например. И разведать тылы, брод, мосты на минирование ,например, причем броня нужна именно для того, чтоб сделать ноги, попав под огонь противника.
        Вообще тут на ветке лютой херни понаписали.
        Эй, диванные, машу вать, когда например город занимают, типа как Херсон - кто первым входит? Рота мотопехоты или все-таки разведка?! Нужна им эта машина?!
        Вот зла не хватает...
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:04
      0
      В Мариуполе при виде БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой, украинцы "ломились" как мыши по норам...

      Вы это видели? Если бы так было, то Мариуполь бы взяли за полдня...
  6. дон-1500
    дон-1500 Сегодня, 09:00
    +5
    Полигон в Радионовке, Запорожская обл., знакомые ребята. Пушка 2А72 хорошо молотит, но все приходиться соображать самим, нормальных инструкторов по пушке не дают. То "утыкание", то электроспуск не работает, ну ничего, разбераемся потихоньку. Даже делал один выстрел при помощи доски от поддона и молотка (надо было видеть лицо командира, который перед этим кричал "Не вздумай"!!!)). Все же приятно увидеть знакомые места на ВО.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 09:31
      +1
      На БМП-2 пушка 2А42 ещё тяжелее в обслуживании, одни пиропатроны при зарядке чего стоят, а уж переключить тип боеприпасов с ленты на ленту та ещё задача.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:03
    +2
    А в чем она разведывательная? У нее тепловизоры, РЛС? Снижен шум выхлопа и лязг гусениц? Зачем такая разведка на БМП, это что, вместо БПЛА? Нафига попу гармонь? Главное в оборонпроме обозвать круто
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:06
      +2
      зачем? - потому что на складах нашлась, заводы умеют делать только это, несмотря на "реформирование армии в течении 10 лет и 70% современного вооружения в войсках", а теперь давайте ловить минусы wink
    2. N3onMiami
      N3onMiami Сегодня, 09:19
      +2
      Вполне себе разведывательная.
      Поставили туда вот что:
      - Радиостанция Р-168-100КБ.
      - Радиостанция Р-168-25У2.
      - Модем Р-168 УПС-2.
      - Аппаратура внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ).
      - Система топопривязки и навигации АЮИЖ.462414.035-01.
      - Радиолокационная станция разведки наземных целей СБР-5М «Фара-ВР» (1Л111М).
      - Всесуточные носимые прибор разведки ВНПР 1ПН142.

      Другой вопрос, что исполнение это на давно устаревшем шасси без какой-либо адекватной бронезащиты. И ни в коем случае не является заменой БПЛА, которых давным-давно уже должны быть тучи, разных размеров и назначения.
  8. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:16
    0
    а что за движок там ? норм топит пепелац ?
  9. МЮД
    МЮД Сегодня, 09:40
    -2
    В военном хозяйстве все пригодится, и все должно быть. Коптеры хороши в оборонительных боях и при низкой интенсивности наступательных действий. При серьезном наступлении они просто не будут полно обеспечивать разведданными войска и нужны иные средства разведки.
  10. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:40
    -2
    У машины жалкoe бронированиe. У машины есть функция плавания по воде которой она ни разу не воспользуется. Давайте полностью убрать функцию плавания то бы завaлить машину дополнительным бронированиeм и увеличить живучесть?