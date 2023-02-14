В зону спецоперации поставлена партия модернизированных боевых машин разведки БРМ-1К

Поступила новая техника – БРМ-1К, и с декабря проходим обучение.(...) Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики

Партия модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К поступила в зону проведения специальной военной операции. Техника пока находится в тыловых районах СВО, идет подготовка экипажей.На полигонах в Запорожской области российские военные осваивают модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К, в скором времени данная техника уйдет на передовую линию для участия в боевых действиях. Как заявляют сами военные, техника современная, от старых БМП отличается в лучшую сторону, в подготовке никаких трудностей нет.- приводит РИА Новости слова одного из российских военнослужащих.Контракт на поставку БРМ-1К Минобороны подписало в 2020 году, первые машины в войска начали поступать в прошлом. Главное отличие БРМ-1К от предшественников - новая башня от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой и пулеметом ПКТ, заменившая "классическую" башню БМП-1 с 73 мм пушкой 2А28 "Гром". Кроме того, машина получила новый двигатель, современные средства связи и бортовую электронику. Технику оснастили новым навигационным оборудованием, средствами разведки и наблюдения.Экипаж - шесть человек – командир машины (он же наводчик-оператор), механик-водитель, оператор танковой навигационной аппаратуры, старший разведчик, радист, старший оператор.БРМ-1К - боевая разведывательная машина, предназначенная для ведения разведки на поле боя в любое время суток и при любой погоде. Разработана на базе БМП-1, на вооружение советской армии поступила в начале 70-х годов прошлого века. Разработка модернизированного варианта велась в КБ Рубцовского машиностроительного завода (филиал УВЗ), работы начались в начале 2000-х годов.